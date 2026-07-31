ทุบสถิติ! พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2 พันล้าน ขายเกลี้ยง 21 วิ เช็กรอบใหม่ที่นี่

อัปเดตพันธบัตรออมพลัส ล็อตแรก 2,000 ล้านบาท ขายหมดเกลี้ยงใน 21 วินาที ดร. เอกนิติ เตรียมเปิดจองรอบใหม่ 3-5 ส.ค. 69 เช็กเงื่อนไขและช่องทางที่นี่
หลังจากกระทรวงการคลังเปิดจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 บนวอลเล็ต สบม. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย เผยว่ายอดจองซื้อเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทหมดลงอย่างรวดเร็ว โดย ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ว่าพันธบัตรรุ่นนี้เปิดขายแบบมาก่อนได้ก่อนและใช้เวลาจำหน่ายหมดเกลี้ยงเพียง 21 วินาทีเท่านั้น
ธนาคารกรุงไทย ขอบคุณประชาชนที่สนับสนุนการลงทุนครั้งนี้ โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นอื่นในตลาดรองผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และรับเงินได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ขณะที่ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เผยว่า “สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากมาเล่าเรื่อง “พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส” ที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายวันนี้วันแรก ‘พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส’ ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์การออมตัวใหม่ แต่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะช่วยแก้โจทย์เชิงโครงสร้างสำคัญของประเทศ
ก่อนอื่นขอบอกว่าทำไมเรื่องนี้ถึงจำเป็น
1. วันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีเงินออมไม่ถึง 6 เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็น ขณะที่หนี้ครัวเรือนไทยยังสูงกว่า 86% ของ GDP ติดอันดับต้นๆ ของภูมิภาค
2. หากมองภาพรวมประเทศ ตัวเลขก็ไปทางเดียวกัน คือการออมของไทยลดลงต่อเนื่อง จากร้อยละ 27.7 ของ GDP ในปี 2557 เหลือล่าสุดเพียงร้อยละ 25.3 ของ GDP
3. ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว วันนี้มีถึง 53 จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 20 แต่ผู้สูงวัยไทยจำนวนมากยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอ ซึ่งหากไม่ส่งเสริมการออมในวันนี้ อาจส่งผลกระต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะกลางถึงยาว
นี่คือความเปราะบาง 3 ชั้นที่ซ้อนกันอยู่ ตั้งแต่ครัวเรือน ระดับประเทศ ไปจนถึงโครงสร้างประชากร โจทย์ของเราจึงไม่ใช่แค่ “ทำอย่างไรให้คนเริ่มออม” แต่คือ “ทำอย่างไรให้ออมได้ต่อเนื่อง ออมได้จริง และต่อยอดสู่การลงทุน” เพราะในโลกยุคใหม่ มีรายได้อย่างเดียวไม่พออีกต่อไป
พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส เป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชน โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.80 ต่อปี สําหรับรุ่นอายุ 3 ปีและ ร้อยละ 2.80 ต่อปี สําหรับรุ่นอายุ 10 ปี และผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ “พลัส” มากกว่าการออมรูปแบบเดิม ดังนี้
- “พลัส” ทุกเดือน มีจําหน่ายทุกเดือน เข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึง (Financial Inclusion)
- “พลัส” ผลตอบแทน ด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ
- “พลัส” ตลาดรอง ซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส
- “พลัส” ช่องทางจําหน่าย ด้วยการเพิ่มช่องทางจําหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้งวอลเล็ต สบม. ธนาคารพาณิชย์
แอปพลิเคชัน Streaming ประชาชนสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือเลือกจองซื้อผ่านธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และแอปพลิเคชัน Streaming โดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาท (small lot first ผ่าน Bond Connect Platform) เพื่อให้ประชาชน สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับเงินออมและความสะดวกของตนเอง
ประเด็นที่ผมอยากเน้นคือ ‘ออมพลัส’ ไม่ได้ตอบแค่คนตัวเล็ก มันตอบโจทย์ประเทศด้วย ใน 3 ชั้น:
1) ชั้นครัวเรือน — วินัยออมสม่ำเสมอทุกเดือน ผลตอบแทนจูงใจกว่าเงินฝากทั่วไป เชื่อมพอร์ตลงทุนได้จริง เป็นก้าวแรกของความมั่นคงในวัยเกษียณ ซึ่งสำคัญยิ่งขึ้นในยุคที่ผู้สูงวัยไทยจำนวนมากยังไม่มีกันชนทางการเงินรองรับตัวเอง
2) ชั้นตลาดทุน — ตลาดรองที่โปร่งใสและมีสภาพคล่อง คือการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนไทย เชื่อมพันธบัตรออมทรัพย์แบบเดิมสู่ Digital Investment Ecosystem หนุนเป้าหมายพลิกฟื้นสัดส่วนการออมของประเทศที่ลดลงต่อเนื่องเกือบ 10 ปี ให้กลับมาแข็งแรงในปีแห่งการลงทุนนี้
3) ชั้นการคลังและโครงสร้างประชากร — การขยายฐานผู้ออมในประเทศให้กว้างขึ้น คือส่วนหนึ่งของการกระจายเครื่องมือระดมทุนภาครัฐ ไม่ได้ช่วยแค่เสถียรภาพหนี้สาธารณะ แต่ช่วยเตรียมประเทศให้พร้อมรับมือสังคมสูงวัยที่กำลังมาเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด ยิ่งวัยทำงานวันนี้มีเครื่องมือออมระยะยาวที่มั่นคง ภาระที่จะตกไปอยู่กับระบบการเงินการคลังในอนาคตก็จะเบาลงตามไปด้วย นี่คือหลัก Target ในกรอบ 5T ที่ผมยึดเสมอมา — ใช้เครื่องมือการคลังอย่างมีเป้าหมายและมีวินัย ควบคู่กับความยั่งยืนระยะยาว
การออมที่ดีที่สุดไม่ใช่การออมก้อนใหญ่ครั้งเดียว แต่คือการออมสม่ำเสมอในระยะยาว
ขณะที่เขียน FB อยู่นี้ ผมได้รับรายงานจาก ผอ. สบน. ว่า ล็อตแรกที่เปิดขายวันนี้ผ่านแอปเป๋าตัง (first come first serve) วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน 21 วินาที !
สำหรับคนที่พลาดวันนี้ เตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3 – 5 ส.ค. ขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยจะให้สิทธิรายย่อยก่อน (small lot first) ผ่าน Bond Connect Platform และจะทยอยจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.setinvestnow.com/th/bondconnect-selling-agent
ขอบคุณสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธปท. กลต. ตลท. ธนาคารและหลักทรัพย์ต่างๆ และทุกหน่วยงานที่ร่วมผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงครับ”
ข้อมูลจาก : ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และ Krungthai Care
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