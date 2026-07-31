การเงินเศรษฐกิจ

ทุบสถิติ! พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2 พันล้าน ขายเกลี้ยง 21 วิ เช็กรอบใหม่ที่นี่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 13:40 น.
พันธบัตรออมพลัส 2 พันล้าน เกลี้ยงแอปเป๋าตัง

อัปเดตพันธบัตรออมพลัส ล็อตแรก 2,000 ล้านบาท ขายหมดเกลี้ยงใน 21 วินาที ดร. เอกนิติ เตรียมเปิดจองรอบใหม่ 3-5 ส.ค. 69 เช็กเงื่อนไขและช่องทางที่นี่

หลังจากกระทรวงการคลังเปิดจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 บนวอลเล็ต สบม. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย เผยว่ายอดจองซื้อเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทหมดลงอย่างรวดเร็ว โดย ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ว่าพันธบัตรรุ่นนี้เปิดขายแบบมาก่อนได้ก่อนและใช้เวลาจำหน่ายหมดเกลี้ยงเพียง 21 วินาทีเท่านั้น

ธนาคารกรุงไทย ขอบคุณประชาชนที่สนับสนุนการลงทุนครั้งนี้ โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นอื่นในตลาดรองผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และรับเงินได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ขณะที่ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เผยว่า “สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากมาเล่าเรื่อง “พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส” ที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายวันนี้วันแรก ‘พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส’ ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์การออมตัวใหม่ แต่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะช่วยแก้โจทย์เชิงโครงสร้างสำคัญของประเทศ

ก่อนอื่นขอบอกว่าทำไมเรื่องนี้ถึงจำเป็น

1. วันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีเงินออมไม่ถึง 6 เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็น ขณะที่หนี้ครัวเรือนไทยยังสูงกว่า 86% ของ GDP ติดอันดับต้นๆ ของภูมิภาค

2. หากมองภาพรวมประเทศ ตัวเลขก็ไปทางเดียวกัน คือการออมของไทยลดลงต่อเนื่อง จากร้อยละ 27.7 ของ GDP ในปี 2557 เหลือล่าสุดเพียงร้อยละ 25.3 ของ GDP

3. ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว วันนี้มีถึง 53 จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 20 แต่ผู้สูงวัยไทยจำนวนมากยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอ ซึ่งหากไม่ส่งเสริมการออมในวันนี้ อาจส่งผลกระต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะกลางถึงยาว

นี่คือความเปราะบาง 3 ชั้นที่ซ้อนกันอยู่ ตั้งแต่ครัวเรือน ระดับประเทศ ไปจนถึงโครงสร้างประชากร โจทย์ของเราจึงไม่ใช่แค่ “ทำอย่างไรให้คนเริ่มออม” แต่คือ “ทำอย่างไรให้ออมได้ต่อเนื่อง ออมได้จริง และต่อยอดสู่การลงทุน” เพราะในโลกยุคใหม่ มีรายได้อย่างเดียวไม่พออีกต่อไป

พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส เป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชน โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.80 ต่อปี สําหรับรุ่นอายุ 3 ปีและ ร้อยละ 2.80 ต่อปี สําหรับรุ่นอายุ 10 ปี และผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ “พลัส” มากกว่าการออมรูปแบบเดิม ดังนี้

  • “พลัส” ทุกเดือน มีจําหน่ายทุกเดือน เข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึง (Financial Inclusion)
  • “พลัส” ผลตอบแทน ด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ
  • “พลัส” ตลาดรอง ซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส
  • “พลัส” ช่องทางจําหน่าย ด้วยการเพิ่มช่องทางจําหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้งวอลเล็ต สบม. ธนาคารพาณิชย์

แอปพลิเคชัน Streaming ประชาชนสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือเลือกจองซื้อผ่านธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และแอปพลิเคชัน Streaming โดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาท (small lot first ผ่าน Bond Connect Platform) เพื่อให้ประชาชน สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับเงินออมและความสะดวกของตนเอง

ประเด็นที่ผมอยากเน้นคือ ‘ออมพลัส’ ไม่ได้ตอบแค่คนตัวเล็ก มันตอบโจทย์ประเทศด้วย ใน 3 ชั้น:

1) ชั้นครัวเรือน — วินัยออมสม่ำเสมอทุกเดือน ผลตอบแทนจูงใจกว่าเงินฝากทั่วไป เชื่อมพอร์ตลงทุนได้จริง เป็นก้าวแรกของความมั่นคงในวัยเกษียณ ซึ่งสำคัญยิ่งขึ้นในยุคที่ผู้สูงวัยไทยจำนวนมากยังไม่มีกันชนทางการเงินรองรับตัวเอง

2) ชั้นตลาดทุน — ตลาดรองที่โปร่งใสและมีสภาพคล่อง คือการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนไทย เชื่อมพันธบัตรออมทรัพย์แบบเดิมสู่ Digital Investment Ecosystem หนุนเป้าหมายพลิกฟื้นสัดส่วนการออมของประเทศที่ลดลงต่อเนื่องเกือบ 10 ปี ให้กลับมาแข็งแรงในปีแห่งการลงทุนนี้

3) ชั้นการคลังและโครงสร้างประชากร — การขยายฐานผู้ออมในประเทศให้กว้างขึ้น คือส่วนหนึ่งของการกระจายเครื่องมือระดมทุนภาครัฐ ไม่ได้ช่วยแค่เสถียรภาพหนี้สาธารณะ แต่ช่วยเตรียมประเทศให้พร้อมรับมือสังคมสูงวัยที่กำลังมาเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด ยิ่งวัยทำงานวันนี้มีเครื่องมือออมระยะยาวที่มั่นคง ภาระที่จะตกไปอยู่กับระบบการเงินการคลังในอนาคตก็จะเบาลงตามไปด้วย นี่คือหลัก Target ในกรอบ 5T ที่ผมยึดเสมอมา — ใช้เครื่องมือการคลังอย่างมีเป้าหมายและมีวินัย ควบคู่กับความยั่งยืนระยะยาว

การออมที่ดีที่สุดไม่ใช่การออมก้อนใหญ่ครั้งเดียว แต่คือการออมสม่ำเสมอในระยะยาว

ขณะที่เขียน FB อยู่นี้ ผมได้รับรายงานจาก ผอ. สบน. ว่า ล็อตแรกที่เปิดขายวันนี้ผ่านแอปเป๋าตัง (first come first serve) วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน 21 วินาที !

สำหรับคนที่พลาดวันนี้ เตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3 – 5 ส.ค. ขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยจะให้สิทธิรายย่อยก่อน (small lot first) ผ่าน Bond Connect Platform และจะทยอยจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.setinvestnow.com/th/bondconnect-selling-agent

ขอบคุณสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธปท. กลต. ตลท. ธนาคารและหลักทรัพย์ต่างๆ และทุกหน่วยงานที่ร่วมผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงครับ”

พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลังจองเต็มแล้ว
ภาพจาก Facebook : Krungthai Care

ข้อมูลจาก : ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และ Krungthai Care

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ส่องโพสต์ล่าสุด เขตต์ ธาราเขต หลังฝ่ายหญิง เพลง ชนารดี ประกาศจบรัก 7 ปี บันเทิง

ส่องโพสต์ล่าสุด เขตต์ ธาราเขต หลังฝ่ายหญิง เพลง ชนารดี ประกาศจบรัก 7 ปี

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ฟรังโก้ บาเรซี่” ตำนานนักฟุตบอล ชาวอิตาเลียนชีวิตในวัย 66 ปี

38 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 69 เข้าไม่พร้อมกัน เช็กด่วนได้วันที่ 14 หรือ 26

50 นาที ที่แล้ว
เพื่อนสนิท ฮลุน โซโล่ หัวใจแตกสลาย ย้อนเล่าความหลังสู้ชีวิต-ลำบากด้วยกันมาตลอด ข่าว

เพื่อนสนิท ฮลุน โซโล่ หัวใจแตกสลาย ย้อนเล่าความหลังสู้ชีวิต-ลำบากด้วยกันมาตลอด

50 นาที ที่แล้ว
เปิดรายได้ &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ยูทูบเบอร์สายเที่ยว สร้างกำไรภายใน 1 ปี เกือบหลักล้าน ข่าว

เปิดรายได้ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายเที่ยว สร้างกำไร เกือบหลักล้านไม่ถึง 1 ปี

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตไทย ออกแถลงยืนยันได้รับแจ้งข่าว “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตครั้งแรก 29 ก.ค.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันธบัตรออมพลัส 2 พันล้าน เกลี้ยงแอปเป๋าตัง เศรษฐกิจ

ทุบสถิติ! พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2 พันล้าน ขายเกลี้ยง 21 วิ เช็กรอบใหม่ที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว คัมแบ็กโหนกระแส เผยนาที พี่หนุ่ม เปิดตัวพร้อมชื่อใหม่ แก้ว ออนิว ข่าว

ทนายแก้ว คัมแบ็กโหนกระแส เผยนาที พี่หนุ่ม เปิดตัวพร้อมชื่อใหม่ แก้ว All new

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สว.อังคณา เข้าแจ้งความ เจอเพจตัดต่อข้อความเท็จ เหตุกราดยิงทหารพราน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สเปนเตรียมส่งทหารคุมสถานการณ์ ผู้ลี้ภัยโมร็อกโกทะลักปีนรั้ว-ว่ายน้ำ ตาย 9 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวไทยรอด อัยการญี่ปุ่นไม่สั่งฟ้อง กรณีเจอยาไอซ์ซุกซองกาแฟ เตรียมส่งกลับประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้จัดการวง Kissing Booth แฉอดีตสามีมือเบสทำร้ายร่างกาย บันเทิง

อดีตผจก. Kissing Booth อ้างถูกมือเบสซ้อมอ่วม ซ้ำปล่อยคลิปลับ กลัวมาก-ใช้ชีวิตระแวง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
31 กรกฎาคม วันเกิด เจ.เค. โรว์ลิ่ง และแฮร์รี่ พอตเตอร์ จากแม่เลี้ยงเดี่ยวรับเงินสงเคราะห์ สู่นักเขียนที่โลกจดจำ บันเทิง

31 กรกฎาคม วันเกิด เจ.เค. โรว์ลิ่ง และแฮร์รี่ พอตเตอร์ จากแม่เลี้ยงเดี่ยวรับเงินสงเคราะห์ สู่นักเขียนที่โลกจดจำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ.มศว ดอดมอบตัวกองปราบ โดนแจ้ง 7 ข้อหา คดีโกงสอบท้องถิ่น อธิบดี สถ. ขอเลื่อน ข่าว

ผอ.มศว ดอดมอบตัวกองปราบ โดนแจ้ง 7 ข้อหา คดีโกงสอบท้องถิ่น อธิบดี สถ. ขอเลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พรีวิว ไทย พบ มาเลเซีย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ชิงจ่าฝูงกลุ่มบี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด พารู้จัก &quot;โรคไหลตาย&quot; ภัยเงียบคร่าชีวิต แม้ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพและการแพทย์

รู้จัก “โรคไหลตาย” ภัยเงียบคร่าชีวิต หมอเจดเตือน แม้ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ทำไมชื่อเล่นคนไทยไม่ตรงกับชื่อจริง เฉลยที่มาย้อนถึงสมัยรัชกาลที่ 4

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้่ ศิษย์ปู่ใหญ่ 1 สิงหาคม 2569 เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก 1 ส.ค. 69 อ.น๊อตตี้ ศิษย์ปู่ใหญ่ แจกเลขธูป พร้อมชุดเลขเด่น เลขท้าย 2-3 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เผยยอดสั่งเจลาโต้พุ่ง 70% ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รับกระแส Ultra Smooth

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ป้อม ภาวุธ” ขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวน คดี Forex ชี้ติดประชุมกรรมาธิการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดอาจารย์ออร่า งวด 1 ส.ค. 69 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ออร่า งวด 1/8/69 เปิดตารางทักษา ชี้เป้าเลขมาแรง ก่อนหวยออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
JIC แถลงโต้กัมพูชา กล่าวหา คุมตัวเชลยศึก 18 นาย วอนหยุดสร้างเรื่องบิดเบือน ข่าว

JIC แถลงโต้กัมพูชา กล่าวหา คุมตัวเชลยศึก 18 นาย วอนหยุดสร้างเรื่องบิดเบือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” ห่วงคุณภาพน้ำบึงสีไฟ ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษ กำหนดมาตรการฟื้นฟู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อท้องถิ่น เผยรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจอร์เจียลดลง นักท่องเที่ยวหายอื้อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย ข่าวต่างประเทศ

เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 13:40 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องโพสต์ล่าสุด เขตต์ ธาราเขต หลังฝ่ายหญิง เพลง ชนารดี ประกาศจบรัก 7 ปี

ส่องโพสต์ล่าสุด เขตต์ ธาราเขต หลังฝ่ายหญิง เพลง ชนารดี ประกาศจบรัก 7 ปี

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569

“ฟรังโก้ บาเรซี่” ตำนานนักฟุตบอล ชาวอิตาเลียนชีวิตในวัย 66 ปี

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569
เพื่อนสนิท ฮลุน โซโล่ หัวใจแตกสลาย ย้อนเล่าความหลังสู้ชีวิต-ลำบากด้วยกันมาตลอด

เพื่อนสนิท ฮลุน โซโล่ หัวใจแตกสลาย ย้อนเล่าความหลังสู้ชีวิต-ลำบากด้วยกันมาตลอด

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569
เปิดรายได้ &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ยูทูบเบอร์สายเที่ยว สร้างกำไรภายใน 1 ปี เกือบหลักล้าน

เปิดรายได้ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายเที่ยว สร้างกำไร เกือบหลักล้านไม่ถึง 1 ปี

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569
Back to top button