สเปนเตรียมส่งทหารคุมสถานการณ์ ผู้ลี้ภัยโมร็อกโกทะลักปีนรั้ว-ว่ายน้ำ ตาย 9 ศพ
สเปนเตรียมส่งทหารคุมสถานการณ์ ผู้ลี้ภัยโมร็อกโกทะลักปีนรั้ว-ว่ายน้ำลักลอบเข้าสเปน ตาย 9 ศพ ยังไม่ทราบสาเหตุผู้ลี้ภัยเพิ่ม
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม สำนักข่าว AP รายงานว่าทางการสเปนเตรียมส่งทหารลงพื้นที่เซวตา ภายหลังจากที่ผู้ลี้ภัยนับพันได้พยายามแอบลักลอบเข้าชายแดนสเปนด้วยการปีนรั้วหรือว่ายน้ำ และมีรายงานว่ามีผู้ลี้ภัยเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 9 ศพ
โดยตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์พลเรือนสเปนให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์ตอนนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีผู้ลี้ภัยกี่คน แต่คร่าวๆน่าจะมีนับพัน และสถานการณ์แนวชายแดนถูกพังทลายโดยสมบูรณ์
ทั้งนี้สถานการณ์การลี้ภัยในครั้งนี้ถือว่าทวีความตึงเครียดมากปกติ โดยทราบว่าผู้ลี้ภัยนั้นเดินทางมาจากประเทศโมร็อกโก แต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงมีผู้ลี้ภัยที่พยายามเข้าสเปนมากขึ้น ซึ่งทางการสเปนจะร่วมมือกับทางการโมร็อกโกเพื่อนำตัวผู้ลี้ภัยส่งกลับประเทศ
แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเมืองเซวตาจะมีคำสั่งห้ามไม่ให้ทางการส่งตัวผู้อพยพที่เดินทางมาทางทะเลกลับประเทศโดยทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง คำตัดสินนี้ไม่ครอบคลุมถึงผู้อพยพที่เข้าสเปนทางบก รวมถึงการปีนข้ามรั้วชายแดนด้วย
แต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวบางกลุ่มในโมร็อกโกตั้งมองว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่น่าใช่สาเหตุของการหลั่งไหลของผู้อพยพ เนื่องจากว่าผู้อพยพส่วนใหญ่ไม่น่าจะทราบถึงคำตัดสินทางกฎหมายดังกล่าว
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