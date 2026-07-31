สาวไทยรอด อัยการญี่ปุ่นไม่สั่งฟ้อง กรณีเจอยาไอซ์ซุกซองกาแฟ เตรียมส่งกลับประเทศ
สาวไทยรอด อัยการญี่ปุ่นไม่สั่งฟ้อง กรณีเจอยาไอซ์ซุกซองกาแฟ เตรียมส่งกลับประเทศ คาดสาเหตุที่ไม่โดนสั่งฟ้องไม่ทราบที่มาของยาเสพติด
จากที่ก่อนหน้านี้ นายธนาศักดิ์ ทองน้อย อายุ 53 ปี และ น.ส.กันยาวีร์ เฟื่องเพียร อายุ 45 ปี สองสามีภรรยา แจ้งว่า น.ส.จุฑาทิพย์ ทองน้อย อายุ 28 ปี บุตรสาว ถูกควบคุมตัวที่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระของ น.ส.จุฑาทิพย์ พบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟ โดยสำนักอัยการญี่ปุ่นนัดวันที่ 31 ก.ค. เพื่อตัดสินว่าจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ได้รับแจ้งเบื้องต้นจากทางอัยการประเทศญี่ปุ่นแล้วว่า สั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนขณะนี้อยู่ในส่วนของอัยการที่จะต้องส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ของญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการผลักดันตัว น.ส.จุฑาทิพย์ กลับประเทศ
โดยรายละเอียดอย่างเป็นทางการยังไม่ชัดเจน แต่คาดว่าอาจมาจากกรณีที่ น.ส.จุฑาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของยาเสพติด ประกอบกับให้การที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น ซึ่งรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดจะต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมอีกครั้ง
ส่วนการดำเนินงานของ ป.ป.ส. หลังจากนี้จะเน้นไปที่การสืบสวนขยายผลติดตามหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด ส่วนเรื่องคดีความต่างๆ ในประเทศไทยจะเป็นหน้าที่ของตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ในการดำเนินการต่อไป
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