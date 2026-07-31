ผอ.มศว ดอดมอบตัวกองปราบ โดนแจ้ง 7 ข้อหา คดีโกงสอบท้องถิ่น อธิบดี สถ. ขอเลื่อน
ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ เข้ารับทราบข้อหาที่ บช.ก. ส่วนอดีตอธิบดี สถ. ธีรุตม์ ขอเลื่อนไปสัปดาห์หน้า
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งใน 13 ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม โดยเข้าทางด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความเพื่อหลบสื่อมวลชน
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาผศ.ดร.เรืองเดชรวม 7 ข้อหา ได้แก่ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ ร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ ร่วมกันเปิดผนึกเอกสารของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้ข้อความ และร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ที่มาของการแจ้งข้อกล่าวหา
มีรายงานจากพนักงานสอบสวนระบุว่า ตำรวจนำหลักฐานบางส่วนที่เคยเรียกผศ.ดร.เรืองเดชมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ มาประกอบกับพยานหลักฐานที่ตรวจพบเพิ่มเติมในการแจ้งข้อกล่าวหาครั้งนี้ โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า นายอัศวิน โชติพนัง หรือดร.วิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหลักของคดีนี้ ให้การซัดทอดว่าผศ.ดร.เรืองเดชเป็นผู้ประสานส่งข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ไปให้กลุ่มบุคคลที่บ้านพักจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้ไขกระดาษคำตอบ
ทั้งนี้คำให้การซัดทอดดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวน และผศ.ดร.เรืองเดชยังมีสถานะเป็นผู้ต้องหาตามกฎหมาย ไม่ใช่ผู้กระทำผิดตามคำพิพากษา
เปิดข้อมูล จังหวัดที่มีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาส่อทุจริต สอบท้องถิ่นมากที่สุด รวม 3,967 คนทั่วประเทศ
อดีตอธิบดี สถ. ขอเลื่อนพบตำรวจ
ขณะที่นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งเอกสารขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนออกไปเป็นสัปดาห์หน้า โดยยังไม่ระบุวันที่แน่ชัด
ด้านกลุ่มบุคคลประมาณ 3-4 คน ที่เจ้าหน้าที่เคยพบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนในวันเดียวกัน ขณะที่มีอีกจำนวนหนึ่งขอเลื่อนเช่นกัน โดยกลุ่มนี้ถูกแจ้งข้อหาอั้งยี่ ซ่องโจร ความผิดตามมาตรา 188 และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ
พนักงานสอบสวนระบุว่า หากสอบปากคำผศ.ดร.เรืองเดชแล้วเสร็จจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกัน เนื่องจากเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเอง คดีนี้เชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับไว้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกว่า 6,000 ราย และยังอยู่ระหว่างการไต่สวนขยายผล
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