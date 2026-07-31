ทนายแก้ว คัมแบ็กโหนกระแส เผยนาที พี่หนุ่ม เปิดตัวพร้อมชื่อใหม่ แก้ว All new
ทนายแก้ว คัมแบ็กรายการโหนกระแส เผยนาที หนุ่ม กรรชัย เปิดตัวพร้อมชื่อใหม่ ‘แก้ว ออนิว’ แฟนคลับเฮลั่น คอมเมนต์ต้อนรับกลับบ้านเก่า
ในรายการโหนกระแสวันนี้ (31 ก.ค. 69) มีเซอร์ไพรส์ให้นักเรียนครูปิและชาวเน็ตได้ฮือฮากันต้อนรับศุกร์สิ้นเดือน เมื่อ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการ เปิดตัวทนายความประจำรายการในวันนี้ ซึ่งเป็นทนายใหม่แต่หน้าเก่าที่ได้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง และเมื่อกล้องแพลนไปทางด้านซ้ายมือของพี่หนุ่มก็ได้พบกับ ทนายแก้ว ดร. มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล แต่พี่หนุ่มแนะนำชื่อใหม่กลางรายการว่า “ทนายแก้ว All new”
หลังจากเปิดตัว ทนายแก้ว ออนิว เหล่านักเรียนโหนกระแสที่รับชมรายการอยู่ต่างก็คอมเมนต์บอกว่าคิดถึง และแสดงความยินดีต้อนรับทนายแก้วกลับมาทำหน้าที่ในบ้านหลังเก่า หลังจากหายหน้าหายตาไปนานกว่าครึ่งปี เนื่องจากประเด็นร้อนที่ถูกกล่าวหาว่าไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับลูกสาวเจ้าของร้านสูท จนเจ้าตัวตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการเผย แพร่ความรู้ทางกฎหมาย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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