ถ่ายทอดสดหวย 1 สิงหาคม 2569 ลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล
ถ่ายทอดสดหวย 1 สิงหาคม 2569 พร้อมช่องทางรับชมถ่ายทอดสดและสถิติหวยวันเสาร์ย้อนหลัง
วันนี้คอหวยทั่วประเทศเตรียมลุ้นผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ซึ่งการออกรางวัลจะจัดขึ้นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ตามปกติ
การประกาศผลจะเรียงตามหมวดรางวัลหลัก ได้แก่ รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 ถึง 5 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
จำนวนเงินรางวัลแต่ละประเภท งวดปกติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดจำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อชุดไว้คงที่ทุกงวด ดังนี้
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000,000 บาท
- รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
- รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
- รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
- รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
- รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
ผู้ถูกรางวัลต้องนำสลากไปขึ้นเงินภายใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัล หากเกินกำหนดเงินรางวัลจะตกเป็นรายได้แผ่นดินทันที
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569
- รางวัลที่ 1 : รอประกาศผล
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รอประกาศผล
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รอประกาศผล
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รอประกาศผล
ชมถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569
หน้านี้จะอัปเดตทันทีเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการครบทุกรางวัล
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุว่า การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสามารถรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
นอกจากช่องทีวีหลักทั้งสองแล้ว ยังสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube ที่ถ่ายทอดคู่ขนานในวันออกรางวัลได้เช่นกัน แนะนำให้คอหวยอ้างอิงตัวเลขรางวัลจากประกาศทางการของสำนักงานสลากฯ เป็นหลักเสมอ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนก่อนนำไปติดต่อขึ้นเงินรางวัล
ย้อนสถิติหวยวันเสาร์ 1 สิงหาคม ก่อนหวยออก
ก่อนถึงเวลาประกาศผล คอหวยจำนวนมากนิยมย้อนดูสถิติหวยงวดวันที่ 1 สิงหาคมในปีก่อน ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ จากการรวบรวมผลรางวัลย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง 2568 พบว่าเลข 8 ปรากฏบ่อยที่สุดในทุกตำแหน่งรางวัลรวมกัน ตามด้วยเลข 5
ส่วนงวดวันที่ 1 สิงหาคมที่เคยตรงกับวันเสาร์เหมือนปีนี้มีทั้งหมด 5 ครั้งในรอบหลายสิบปี พบว่าเลขท้าย 2 ตัว 92 เคยออกซ้ำถึง 2 ครั้ง ห่างกัน 11 ปี
อย่างไรก็ตาม สถิติเลขที่เคยออกซ้ำเป็นเพียงข้อมูลย้อนหลังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่ได้การันตีว่าตัวเลขดังกล่าวจะมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าตัวเลขอื่นในงวดนี้
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