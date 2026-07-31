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อดีตผจก. Kissing Booth อ้างถูกมือเบสซ้อมอ่วม ซ้ำปล่อยคลิปลับ กลัวมาก-ใช้ชีวิตระแวง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 12:26 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 13:06 น.
อดีตผู้จัดการวง Kissing Booth แฉอดีตสามีมือเบสทำร้ายร่างกาย

เกิดอะไรขึ้น? อดีตผู้จัดการวง Kissing Booth อ้างอดีตสามีมือเบสทำร้ายร่างกาย-ปล่อยคลิปลับลงเพจ เผยแจ้งตำรวจแต่คดีไม่คืบหน้า

โซเชียลแห่แชร์ กรณี กิ๊ก อดีตผู้จัดการวง Kissing Booth และอดีตแฟนสาวของมือเบสประจำวง ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดีย หลังอดีตสามีคุกคามอย่างหนัก ทั้งทำร้ายร่างกาย แบล็กเมล์ และแฮ็กบัญชีส่วนตัว

กิ๊กจดทะเบียนหย่ากับอดีตสามีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 และย้ายออกมาอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียม ต่อมาฝ่ายชายมาขอโอกาสและขอให้เธอช่วยฟอร์มวงดนตรี เธอจึงยอมช่วยเหลือ แต่ตกลงกันว่าจะไม่มีสถานะความสัมพันธ์จนกว่าฝ่ายชายจะปรับปรุงตัว ภายหลังวงดนตรีอีกวงยกเลิกงานของเธอ ทำให้เธอขาดรายได้สำหรับจ่ายค่าที่พัก จึงต้องจำใจย้ายกลับไปอาศัยที่บ้านของฝ่ายชาย

เมื่อกลับไปอยู่ด้วยกัน เธอจับได้ว่าฝ่ายชายนอกใจ เขาพยายามขอโอกาสหลายครั้ง แต่เธอตัดสินใจเด็ดขาดที่จะย้ายออกมาและไม่กลับไปอีก แต่ฝ่ายชายไม่พอใจและคุกคามเธอหลายรูปแบบ เธออ้างว่าเขานำคลิปวิดีโอส่วนตัวที่เคยมีความสัมพันธ์กันไปโพสต์ลงในเพจของวงดนตรี ทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ในวันที่เธอเดินทางไปเอารถจักรยานยนต์คืน ฝ่ายชายยึดโทรศัพท์มือถือของเธอไป ขว้างปาโทรศัพท์ และทำร้ายร่างกายจนแขนมีรอยช้ำ ปัจจุบันโทรศัพท์เครื่องนั้นก็ยังอยู่กับเขา และแอบเข้าถึงบัญชีเฟซบุ๊กของเธอแล้วแท็กหาตัวเองเพื่อสร้างเรื่องว่ากิ๊กโพสต์ประจานเขา ทั้งที่เธอมีหลักฐานยืนยันว่าไม่ได้ทำ จากนั้นเขาก็นำโพสต์ดังกล่าวไปประจานเธอต่อ

ฝ่ายชายกลับมาขอโอกาสอีกครั้ง แต่กิ๊กปฏิเสธเพราะเธอมีแฟนใหม่และเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว ฝ่ายชายจึงข่มขู่เธอซ้ำอีก เขายังยื่นคำขาดให้เธอกลับไปอยู่ด้วยและจดทะเบียนสมรสกัน ทั้งที่ตัวเขาเองคบหาผู้หญิงอีกคนอยู่

เธอพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้หญิงคนนั้นแล้ว พบว่าฝ่ายหญิงไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนและไม่มีส่วนผิดแต่อย่างใด ตอนนี้กิ๊กเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยเพราะไม่มีใครรู้ว่าฝ่ายชายจะก่อเหตุอะไรอีก

ปัจจุบันกิ๊กต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงและมีอาการแพนิค เธอเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้า เธอรู้สึกเหนื่อยล้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก จึงตัดสินใจออกมาโพสต์เพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นกระบอกเสียงและหาทางออกให้เรื่องนี้จบลงเสียที

ย้นกลับไปวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 คุณกิ๊ก โพสตืภาพตนเองมีบาดแผลและรอยช้ำบริเวรใบหน้าและต้นแขน พร้อมระบุข้อความว่า “ประสบการณ์ครั้งแรก และขอครั้งสุดท้าย กิ๊กรักคน ๆ นึงมาก จนสามารถทนการกระทำแบบนี้มาตลอด กิ๊กยอมรับ กิ๊กก็มีส่วนที่ไม่ดีเยอะ พูดจาแย่เช่นกัน

ขอโทษที่เข้าไปในชีวิต ขอโทษอะไรหลาย ๆ อย่าง อะไรที่เคยทำพลาดไปจากนี้ขออโหสิกรรม หมดเวรหมดกรรมต่อกัน เรื่องนี้กิ๊กขอไม่พาดพิงถึงใครและไม่ต้องหลังไมค์นะคะ55 กิ๊กเป็นคนที่สามารถอดทนอะไรได้ทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องนอกใจ นอกกาย เป็นอะไรที่รับไม่ได้จริง ๆ

ขอให้ชีวิตหลังจากนี้มีความสุขก้าวไปข้างหน้า ขอบคุณครอบครัว เพื่อน ๆ และพี่น้อง ๆ คนรอบข้างที่ยังคอยช่วยเหลือ หลังจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ หนังสือเล่มนี้ได้จบลงโดนสมบูรณ์ค่ะ”

อย่างไรก็ดี การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นเป็นเพียงการคำกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น หากมีรายงานเพิ่มเติมจากฝ่ายชายจะรายงานให้ทราบอีกครั้งอดีตผู้จัดการวง Kissing Booth ถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกาย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 12:26 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 13:06 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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