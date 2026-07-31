“ป้อม ภาวุธ” ขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวน คดี Forex ชี้ติดประชุมกรรมาธิการ
ป้อม ภาวุธ ขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวน คดี Forex ชี้ติดประชุมกรรมาธิการ โดยขอเลื่อนเข้าพบเจ้าหน้าที่ในวันที่ 3 ส.ค. 69 แทน
จากกรณีที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ปราบเครือข่ายลงทุน Forex โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นพบว่านายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือ ป้อม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถูกออกหมายเรียกด้วยนั้น
ทั้งนี้นายภาวุธได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ผ่านทางโทรศัพท์ว่า วันนี้ตนยังจะไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน เนื่องด้วยติดประชุมกรรมาธิการ ซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้มอบหมายให้ทนายความส่งเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกไปเป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2569 อย่างแน่นอนพร้อมยืนยันว่าในวันดังกล่าวจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอน ส่วนจะเป็นเวลาใดจะขอปรึกษากับทีมงานก่อน ขณะที่ประเด็นเรื่องหมายเรียกครั้งที่ 2 ที่มีการนัดหมายวันนี้ ตนยังไม่เห็นเอกสารหมายเรียกดังกล่าวแต่อย่างใด
ก่อนที่จะมีการทนายส่งรับมอบอำนาจมายื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 จากวันนี้ (31 ก.ค.69) ไปเป็นวันที่ 3 ส.ค. 69
ขณะที่นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม รัฐภูมิ ดาราชายชื่อดัง ที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 นัดหมายให้เข้าพบในวันที่ 3 ส.ค.69 เวลา 10.00 น. ซึ่งขณะนี้ นายรัฐภูมิ ยังไม่ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการประสานขอเลื่อนหมายเรียกครั้งที่ 1 แต่อย่างใด
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