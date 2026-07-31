ข่าวการเมือง

“สุชาติ” ห่วงคุณภาพน้ำบึงสีไฟ ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษ กำหนดมาตรการฟื้นฟู

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 11:26 น.

สุชาติ ห่วงคุณภาพน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร สั่งใช้โดรนสำรวจรอบพื้นๆที่ ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษ กำหนดมาตรการฟื้นฟูตรงจุด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า มีความห่วงใยต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด จึงได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็ว

นายสุชาติ กล่าวว่า ได้กำชับให้กรมควบคุมมลพิษนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาใช้สำรวจพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษ และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขที่ตรงจุดและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (นครสวรรค์) ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2569 จำนวน 5 จุด โดยผลการติดตามทั้ง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า จุดกึ่งกลางบึงสีไฟ (BS05) มีแนวโน้มคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ประเภท 5 หรือมีสภาพเสื่อมโทรมมาก
จึงกำหนดลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่โดยรอบด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับพร้อมนักบินโดรนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และบูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อจัดทำมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างตรงจุด ให้แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพิจิตรกลับมามีคุณภาพที่ดี สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 11:26 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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