JIC แถลงโต้กัมพูชา กล่าวหา คุมตัวเชลยศึก 18 นาย วอนหยุดสร้างเรื่องบิดเบือน
JIC แถลงโต้กัมพูชา กล่าวหา คุมตัวเชลยศึก 18 นาย ยันดูแลตามหลักมนุษยธรรม โดย ICRC เป็นพยาน วอนหยุดสร้างเรื่องบิดเบือน
31 ก.ค. 2569 ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา ชี้แจงกรณีการกล่าวอ้างเรื่องการควบคุมตัวเชลยศึกไทย-กัมพูชา ว่า ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย-กัมพูชา (JIC) ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการควบคุมตัวเชลยศึกจำนวน 18 นายโดยสิ้นเชิง การเรียกร้องให้มีการสอบสวนในเรื่องนี้เป็นเพียงการพยายามสร้างเรื่องราวใหม่และบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งขัดแย้งกับหลักฐานและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง
ตลอดระยะเวลาที่กำลังพลดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของไทย ประเทศไทยได้ให้การดูแลตามแนวปฏิบัติและหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เข้าเยี่ยมและเป็นประจักษ์พยานยืนยัน นอกจากนี้ ภายหลังการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกัน ไทยได้ดำเนินการส่งกลับกำลังพลทั้งหมดอย่างครบถ้วน
JIC จึงขอให้งดเว้นการสร้างเรื่องราวหรือหยิบยกประเด็นที่ยุติไปแล้วขึ้นมาบิดเบือนอีก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันต่อไป
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