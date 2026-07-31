สื่อท้องถิ่น เผยรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจอร์เจียลดลง นักท่องเที่ยวหายอื้อ
สื่อท้องถิ่น เผยรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจอร์เจียลดลง นักท่องเที่ยวหายอื้อ ผลพวงสงครามตะวันออกกลางและข้อบกพร่องด้านการบริการ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม สำนักข่าว คาลิเบอร์ รายงานว่ายอดนักท่องเที่ยวในประเทศจอร์เจียลดลง กว่าร้อยละ 3.8 ในช่วงไตรมาสที่สอง ภายหลังจากที่นักท่องเที่ยวตะวันออกกลางลดลง
โดยจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศจากอิหร่านที่ลดลงกว่า 65.1 และจากซาอุดิอาระเบียที่ลดลงไป 61.9 รวมไปถึงนักท่องเที่ยวตุรกีที่หดตัวลงราวๆร้อยละ 10.9 ทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป, รัสเซีย, ยูเครน และอาเซอร์ไบจานเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีแรก รายได้จากการท่องเที่ยวของจอร์เจียลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นแตะ 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีนี้
ทั้งนี้สำนักข่าว จอร์เจียทูเดย์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ประเทศจอร์เจียมีความน่าดึงดูดน้อยลงกับนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายมาก ซึ่งเป็นข้อบกพร่องจากคุณภาพการบริการ สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงสงครามจากตะวันออกกลางด้วย
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