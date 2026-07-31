ข่าวต่างประเทศ

สื่อท้องถิ่น เผยรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจอร์เจียลดลง นักท่องเที่ยวหายอื้อ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 11:17 น.

สื่อท้องถิ่น เผยรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจอร์เจียลดลง นักท่องเที่ยวหายอื้อ ผลพวงสงครามตะวันออกกลางและข้อบกพร่องด้านการบริการ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม สำนักข่าว คาลิเบอร์ รายงานว่ายอดนักท่องเที่ยวในประเทศจอร์เจียลดลง กว่าร้อยละ 3.8 ในช่วงไตรมาสที่สอง ภายหลังจากที่นักท่องเที่ยวตะวันออกกลางลดลง

โดยจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศจากอิหร่านที่ลดลงกว่า 65.1 และจากซาอุดิอาระเบียที่ลดลงไป 61.9 รวมไปถึงนักท่องเที่ยวตุรกีที่หดตัวลงราวๆร้อยละ 10.9 ทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป, รัสเซีย, ยูเครน และอาเซอร์ไบจานเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีแรก รายได้จากการท่องเที่ยวของจอร์เจียลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นแตะ 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีนี้

ทั้งนี้สำนักข่าว จอร์เจียทูเดย์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ประเทศจอร์เจียมีความน่าดึงดูดน้อยลงกับนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายมาก ซึ่งเป็นข้อบกพร่องจากคุณภาพการบริการ สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงสงครามจากตะวันออกกลางด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” ห่วงคุณภาพน้ำบึงสีไฟ ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษ กำหนดมาตรการฟื้นฟู

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อท้องถิ่น เผยรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจอร์เจียลดลง นักท่องเที่ยวหายอื้อ

12 นาที ที่แล้ว
เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย ข่าวต่างประเทศ

เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลพิพากษาจำคุก พ่อวัยรุ่น 15 ปี หลังลูกก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนจอร์เจียดับ 4 ศพ

28 นาที ที่แล้ว
เกล็น แฮนซาร์ด วัย 56 ปี เจ้าของออสการ์จากหนัง Once เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ เกล็น แฮนซาร์ด นักร้องไอริชเจ้าของออสการ์ Once เสียชีวิตกะทันหัน วัย 56 ปี

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง SEA V CUP 2026 ไทย VS อินโดนีเซีย 16.00 น.

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชาวบ้านวุ้งกะสัง เศร้ารู้ข่าว ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตที่จอร์เจีย เผยคำสัญญาสุดท้ายก่อนกลับ

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ขนส่งฯ ชี้แจง ยังไม่ได้สั่งห้ามตุ๊กตุ๊กเครื่องสันดาปวิ่งกรุงเทพชั้นใน อยู่ในช่วงฟังความเห็น

50 นาที ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์แจงด่วน ชายไร้บ้านเพลินจิต ไม่ใช่กัปตันตามที่เคยรายงานก่อนหน้า ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์แจงด่วน ชายไร้บ้านเพลินจิต ไม่ใช่กัปตันตามที่เคยรายงานก่อนหน้า

51 นาที ที่แล้ว
ร้านอาหารเช้าเช้าในเชียงใหม่ขอโทษเพื่อนบ้าน ข่าว

ร้านดังเชียงใหม่ ขอโทษเพื่อนบ้าน ลูกค้าเข้าไปจอดรถ-ยืนรอหน้าร้าน กระทบการสัญจร

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว “ฮามาส” ยอมรับข้อตกลงปลดอาวุธในฉนวนกาซา รอดูท่าทีอิสราเอล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทย เผยคลิปนาที ชายแปลกหน้าเดินตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในกรุงทบิลิซี จอร์เจีย ข่าว

สาวไทย เผยนาที ชายแปลกหน้าสะกดรอยตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในจอร์เจีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง ชนารดี ประกาศเลิก เขตต์ ธาราเขต ย้ำสถานะเหลือแค่พาร์ทเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เลิกแล้ว! เพลง ชนารดี จบรัก 7 ปี เขตต์ ธาราเขต ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนร่วมงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มพรุ่งนี้! ต่อภาษีรถ พบใบสั่งจราจรเชื่อมขนส่ง พบค้างชำระ ไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปวิน ไม่อยากเชื่อ สถานทูตแจ้งข่าว ฮลุน โซโล่ ล่าช้า ชี้ไม่มีประโยชน์ถ้านั่งทับเรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต คลิป YouTube จะอยู่ไหม รายได้ตกเป็นของใคร ข่าว

ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต คลิป YouTube จะอยู่ไหม รายได้ตกเป็นของใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซมโปะ ประกันภัย โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ พร้อมเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนำร่างกลับไทย ข่าว

ซมโปะ ประกันภัย โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ พร้อมเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนำร่างกลับไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เร่งตามหา “เนอร์มัล ปูร์จา” นักปีนเขาคนดัง ขาดการติดต่อหลังเจอหิมะถล่มในปากีฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้สาเหตุ บาส Go Went Go ไม่โพสต์ถึง ฮลุน โซโล่ บนเพจหลัก หลังจากไปที่จอร์เจีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 31 กรกฎาคม 2569 เปิดตลาดปรับลง 100 บาท ทองแท่งขายออก 64,650 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” ยอมรับเดินผิดทาง เชื่อคนไม่หวังดี ขอโทษ ONE จากใจจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” แจ้งข่าวย่ามีอาการอ่อนเพลีย วอนทุกท่านขอความเป็นส่วนตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เป็นเรื่อง! Uefa ประกาศเตรียมคว่ำบาตรบอลโลก หาก FIFA ขายหุ้นให้เอกชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชมรมแพทย์ชนบท จับมือกับ 17 องค์กร ออกแถลงคัดค้านถึงที่สุด แก้ พ.ร.บ.บัตรทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

NEWS1 แถลงขอโทษ ปมลดธงครึ่งเสาอาลัย “ฮลุน โซโล่” ยอมรับเนื้อหาไม่เหมาะสม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 11:17 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สุชาติ” ห่วงคุณภาพน้ำบึงสีไฟ ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษ กำหนดมาตรการฟื้นฟู

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง SEA V CUP 2026 ไทย VS อินโดนีเซีย 16.00 น.

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569

ชาวบ้านวุ้งกะสัง เศร้ารู้ข่าว ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตที่จอร์เจีย เผยคำสัญญาสุดท้ายก่อนกลับ

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569

ขนส่งฯ ชี้แจง ยังไม่ได้สั่งห้ามตุ๊กตุ๊กเครื่องสันดาปวิ่งกรุงเทพชั้นใน อยู่ในช่วงฟังความเห็น

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569
Back to top button