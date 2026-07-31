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เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 11:11 น.
เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย

เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย ชี้การคว่ำบาตรเป็นบทเรียนสำหรับบริษัทต่างชาติ

รายงานจากสื่อของกัมพูชาระบุว่า ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร (Makro) สาขาเสียมราฐ จะยุติการดำเนินการขายหน้าร้านทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ห้างค้าส่งขนาดใหญ่แห่งนี้ได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ทว่ากลับต้องมาถึงทางตัน เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากขบวนการต่อต้านสินค้าและบริการที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ทางบริษัทได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยหันมาผลักดันการขายผ่านระบบออนไลน์แทน ผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น PSAR PLUS

ห้างแม็คโคร สาขาเสียมราฐ กัมพูชา
ภาพจาก: Area Cambodia

นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมองว่า นอกเหนือจากแรงกดดันอย่างรุนแรงจากขบวนการคว่ำบาตรของมวลชนชาวกัมพูชา อันเนื่องมาจากแม็คโครเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของไทยแล้ว ยังมีปัจจัยร่วมอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น วิกฤตการณ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเสียมเรียบที่ยังคงไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ตลอดจนกลยุทธ์การลดปริมาณสินค้าคงคลังในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด

การประกาศปิดกิจการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเท่านั้น แต่ยังสร้างความวิตกกังวลและความเสียใจอย่างยิ่งในหมู่ประชาชน เกี่ยวกับการสูญเสียโอกาสในการทำงานอย่างกะทันหันของพนักงานและลูกจ้างในพื้นที่จำนวนมากที่เคยปฏิบัติงาน ณ สถานที่แห่งนั้น

การประกาศปิดกิจการของห้างแม็คโครเสียมราฐในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ถือเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจและอิทธิพลอันมหาศาลของประชาชนชาวกัมพูชา ในการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สิ่งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับบริษัทต่างชาติทุกแห่ง ที่พึงตระหนักว่าสถานการณ์ทางการทูตและการเคารพต่อความรู้สึกชาตินิยมของประชาชนในประเทศเจ้าบ้าน ถือเป็นปัจจัยชี้ชะตาทางธุรกิจที่ไม่อาจละเลยได้โดยเด็ดขาด

ที่มา: KBN News

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 11:11 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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