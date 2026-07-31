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พรีวิว ไทย พบ มาเลเซีย ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ชิงจ่าฝูงกลุ่มบี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 12:01 น.

ทีมชาติไทยเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานรับมือมาเลเซีย ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 หรือ ASEAN Hyundai Cup 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW

เกมนี้ตัดสินว่าใครจะขึ้นเป็นจ่าฝูงกลุ่ม เพราะมาเลเซียลงเล่นมาแล้ว 2 นัด ชนะรวด เก็บ 6 คะแนนเต็ม ขณะที่ช้างศึกเพิ่งลงสนามนัดเดียว บุกถล่ม สปป.ลาว 5-0 มี 3 คะแนน

ข้อมูลการแข่งขัน

หัวข้อ รายละเอียด
รายการ ASEAN Hyundai Cup 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี
คู่แข่ง ไทย (อันดับ 94 โลก) พบ มาเลเซีย (อันดับ 136 โลก)
วันเวลา เสาร์ 1 ส.ค. 2569 เวลา 20.00 น.
สนาม ราชมังคลากีฬาสถาน
ถ่ายทอดสด แอปพลิเคชัน TrueVisions NOW

สถานการณ์ในกลุ่มบี

กลุ่มนี้มี 5 ทีม แข่งแบบพบกันหมด ทีมละ 4 นัด แบ่งเป็นเหย้า 2 เยือน 2 โดยแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้-เสีย คะแนน
1 มาเลเซีย 2 2 0 0 +5 6
2 ไทย 1 1 0 0 +5 3
3 เมียนมา 2 1 0 1 +2 3
4 ฟิลิปปินส์ 1 0 0 1 -3 0
5 สปป.ลาว 2 0 0 2 -9 0

ถ้าไทยชนะ จะขึ้นนำกลุ่มทันทีด้วยคะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียเหนือกว่า ถ้าเสมอ มาเลเซียจะทิ้งห่างเป็น 7 คะแนน และถ้าแพ้ เสือเหลืองจะขยับเป็น 9 คะแนน แทบปิดประตูลุ้นแชมป์กลุ่มของช้างศึกทันที

ฟอร์มทีมชาติไทย

ภายใต้การคุมทีมของ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือชาวอังกฤษ ช้างศึกยังไม่แพ้ใครนับตั้งแต่รับงาน ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เคยเปิดบ้านเสมอคูเวต 2-2 และบุกเสมอจีน 0-0 ซึ่งเรียกเสียงวิจารณ์อยู่พอสมควร

นัดเปิดหัวที่เวียงจันทน์ ตอบคำถามได้ชัดเจน ธีรศักดิ์ เผยพิมาย โหม่งเปิดสกอร์นาที 11 จากลูกเตะมุมสั้น ก่อน คคนะ คำยก ซัดเพิ่มนาที 27 ครึ่งหลังยิงอีก 3 ลูกรวด จาก ยศกร บูรพา นาที 49, สารัช อยู่เย็น นาที 52 และ คคนะ คำยก ที่ปิดท้ายด้วยประตูที่สองของตัวเองนาที 59

จุดที่ต้องระวังคือเกมนั้นเจ้าบ้านเหลือ 10 คนตั้งแต่นาที 43 หลัง เพชรดาวัน สมสนิท โดนใบแดง สกอร์ 5-0 จึงยังไม่ใช่บททดสอบจริง

ฮัดสันเรียกนักเตะชุดนี้ 25 คน เน้นดาวรุ่งเป็นแกนหลักและมีตัวเก๋าคุมเกมบางตำแหน่ง หลังจบเกมลาว ทีมกลับมาซ้อมฟื้นฟูร่างกาย พักหนึ่งวัน แล้วลงซ้อมเต็มรูปแบบต่อเนื่อง ล่าสุดวันที่ 29 กรกฎาคม ลงรายละเอียดแท็กติกนานราว 90 นาที

ฟอร์มทีมชาติมาเลเซีย

ตัน เชง โฮ กุนซือผู้เคยพาเสือเหลืองคว้ารองแชมป์อาเซียน 2018 กลับมาคุมทีมอีกครั้ง และเปิดตัวได้ร้อนแรง

นัดแรกบุกไปแซงชนะเมียนมา 2-1 ทั้งที่เป็นฝ่ายเสียประตูก่อนจาก เมียต กอง ขันธ์ ก่อน เปาโล โชซูเอ้ กัปตันทีมเชื้อสายบราซิล ซัดคนเดียว 2 ลูกในครึ่งหลัง

นัดที่สองเปิดบ้านที่กัวลาลัมเปอร์ ฟุตบอล สเตเดียม ถล่ม สปป.ลาว 4-0 โชซูเอ้ เปิดสกอร์นาที 45 เป็นประตูที่ 3 ของตัวเองใน 2 นัด ตามด้วย เอ็นดริก ดอส ซานโตส นาที 57 จากนั้น เวียงไซ สิดดาวง ทำเข้าประตูตัวเองนาที 66 และปิดท้ายด้วยลูกฟรีคิกสวยงามของ วาน คูเซน นาที 84

สองเกมนี้ยังไม่เสียประตูเลยในบ้าน โดย มูฮัมหมัด อาซรี อับ กานี ผู้รักษาประตู เซฟสำคัญไว้หลายจังหวะ ส่วน จี ปาวีตรัน ปีกซ้าย จ่ายบอลทำประตูให้เพื่อนถึงสองลูกในเกมกับลาว

อีกประเด็นที่ทำให้ชุดนี้ต่างจากชุดที่เคยถล่มเวียดนาม 4-0 คือคดีเอกสารโอนสัญชาติ ฟีฟ่าสั่งแบนนักเตะโอนสัญชาติ 7 รายเป็นเวลา 12 เดือน พร้อมปรับผลการแข่งขันหลายนัดย้อนหลัง ทำให้ ตัน เชง โฮ ต้องสร้างทีมจากผู้เล่นในลีกท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มจากยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม และ ตรังกานู

สถิติการพบกัน

ในศึกชิงแชมป์อาเซียน สองทีมเจอกันมาแล้ว 18 นัด ไทยชนะ 9 มาเลเซียชนะ 4 และเสมอกัน 5 ครั้ง

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุด (ทีมชุดใหญ่)

วันที่ ผล รายการ
14 ธ.ค. 2567 ไทย 1-0 มาเลเซีย ชิงแชมป์อาเซียน 2024
10 ม.ค. 2566 ไทย 3-0 มาเลเซีย ชิงแชมป์อาเซียน 2022 รอบรองฯ
7 ม.ค. 2566 มาเลเซีย 1-0 ไทย ชิงแชมป์อาเซียน 2022 รอบรองฯ
15 มิ.ย. 2564 มาเลเซีย 1-0 ไทย คัดบอลโลก 2022
14 พ.ย. 2562 มาเลเซีย 2-1 ไทย คัดบอลโลก 2022

ข้อมูลน่าสนใจคือ มาเลเซียชนะไทยครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม 2566 และเป็นชัยชนะในเกมเยือนของช้างศึก ส่วนที่ราชมังคลากีฬาสถาน ไทยยังคุมเชิงได้ดีกว่า

เกมล่าสุดที่ราชมังคลาฯ เมื่อ 14 ธันวาคม 2567 พาตริก กุสตาฟส์สัน ยิงประตูชัยนาที 57 และกองหน้ารายนี้ก็ติดทีมชุดปัจจุบันด้วย

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

ทีมชาติไทย (5-3-2)

  • ผู้รักษาประตู: กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล
  • กองหลัง: นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, มานูเอล ทอม เบียรห์, ชัยพล อดทน, ณัฐพงษ์ สายริยา, วันชัย จารุนงคราญ
  • กองกลาง: สารัช อยู่เย็น (กัปตัน), เสกสรรค์ ราตรี, คคนะ คำยก
  • กองหน้า: ธีรศักดิ์ เผยพิมาย, ยศกร บูรพา

ชุดนี้อ้างอิงจาก 11 ตัวจริงนัดบุกชนะลาว 5-0 ซึ่งฮัดสันน่าจะยืนโครงเดิม เพราะผลงานออกมาดีและมีเวลาพักเต็มสัปดาห์ ตัวเลือกจากม้านั่งสำรองที่พร้อมเปลี่ยนเกม ได้แก่ วาริส ชูทอง, ชวัลวิทย์ แซ่เล้า, ปกเกล้า อนันต์, เจะฮานาฟี มามะ, อูแซมมา เทียงคาม และ พาตริก กุสตาฟส์สัน

ทีมชาติมาเลเซีย

รายชื่อตัวจริงที่ยืนยันได้จากรายงานสองนัดที่ผ่านมามีเพียงบางตำแหน่ง จึงยังไม่สามารถระบุ 11 คนได้ครบถ้วน ผู้เล่นที่คาดว่าจะยืนพื้นแน่นอน ได้แก่

  • ผู้รักษาประตู: มูฮัมหมัด อาซรี อับ กานี
  • แนวรับ: มูฮัมหมัด อูไบดุลเลาะห์ ชัมซุล ฟาซิลี
  • แดนกลางและแนวรุก: เปาโล โชซูเอ้ (กัปตัน), เอ็นดริก ดอส ซานโตส, วาน คูเซน, จี ปาวีตรัน

ส่วนที่เหลือ ตัน เชง โฮ มีตัวเลือกจากชุด 25 คน เช่น ฮาซิก ไอมาน, ฟาริส ดานิช, อาลิฟ อาห์หมัด (ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม), ราฮาเดียซลี ราฮาลิม (ตรังกานู), จิมมี เรย์มอนด์ และ ร็อดนีย์ เซลวิน (คูชิง ซิตี้)

ประเด็นน่าจับตา

หยุด เปาโล โชซูเอ้ ให้ได้ กัปตันวัยเก๋ายิงไปแล้ว 3 ประตูจาก 2 นัด และเป็นคนกำหนดจังหวะเกมรุกทั้งหมดของเสือเหลือง แนวรับสามคนกลางของไทยต้องปิดพื้นที่ระหว่างแนวให้แน่น

ลูกตั้งเตะสองทาง ไทยเปิดสกอร์กับลาวจากเตะมุมสั้น ส่วนมาเลเซียปิดเกมลาวด้วยฟรีคิก ทั้งสองทีมทำประตูจากบอลนิ่งได้ดี เกมนี้จึงอาจตัดสินกันที่จังหวะเดียว

บรรยากาศในสนาม ยอดขายบัตรยังไม่คึกคัก จากการตรวจสอบระบบไทยทิคเก็ตเมเจอร์ล่าสุดยังมีที่นั่งว่างทุกโซน แฟนบอลบางส่วนมองว่าราคาเริ่มต้น 300 บาทเป็นปัจจัยหนึ่ง ด้าน นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เดินหน้ามอบบัตรฟรีให้โรงเรียนและอคาเดมีเข้าชม เพื่อเติมเสียงเชียร์ให้เต็มความจุ

โปรแกรมที่เหลือของช้างศึก

  • 4 ส.ค. 2569 ฟิลิปปินส์ พบ ไทย เวลา 20.00 น. สนามนิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก
  • 8 ส.ค. 2569 ไทย พบ เมียนมา เวลา 20.00 น. ราชมังคลากีฬาสถาน

รอบรองชนะเลิศแข่งแบบเหย้าเยือน วันที่ 15-16 และ 18-19 สิงหาคม ส่วนรอบชิงชนะเลิศแข่งวันที่ 22 และ 26 สิงหาคม 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 12:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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