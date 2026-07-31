ศาลพิพากษาจำคุก พ่อวัยรุ่น 15 ปี หลังลูกก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนจอร์เจียดับ 4 ศพ
ศาลพิพากษาจำคุก พ่อวัยรุ่น 15 ปี หลังลูกก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนจอร์เจียดับ 4 ศพ ชี้มีสัญญาณเตือนว่าลูกจะก่อเหตุอันตราย แต่นิ่งเฉย
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม สำนักข่าว ABC รายงานว่าศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาจำคุกนายโคลิน เกรย์ เป็นระยะเวลา 15 ปี ฐานความผิดที่มอบปืนไรเฟิลให้ลูกชาย และนำไปใช้ก่อเหตุกราดยิงในที่โรงเรียนมัธยม ในรัฐจอร์เจีย เป็นเห็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ศพ เมื่อปี 2567 นั้น
โดยนายเกรย์ถูกตั้งข้อหา ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาระดับที่สอง และข้อหาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนา รวมไปถึงข้อหากระทำโดยประมาทจนผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย และข้อหาทารุณกรรมเด็ก
ซึ่งศาลระบุว่า พ่อเห็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนและไม่ยึดปืนหรือช่วยเหลือลูกชายของเขา ไม่มีผู้ปกครองคนใดคิดว่าลูกจะกลายเป็นมือปืนกราดยิง แต่ก็เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น พร้อมชี้ด้วยว่าหากพ่อลงมือทำอะไรบางอย่างเขาคงไม่ต้องมาอยู่หน้าบัลลังค์ศาลเช่นนี้
ขณะที่ลูกชายซึ่งปัจจุบันวัย 16 ปี ยอมรับผิดทุกข้อหาทั้ง 55 กระทง และถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนด
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