ประวัติ เกล็น แฮนซาร์ด นักร้องไอริชเจ้าของออสการ์ Once เสียชีวิตกะทันหัน วัย 56 ปี
ประวัติ เกล็น แฮนซาร์ด ศิลปินวัย 56 ปี เจ้าของรางวัลออสการ์เพลงประกอบภาพยนตร์ Once จากไปเพราะอุบัติเหตุ ย้อนเส้นทางเด็กเล่นดนตรีข้างถนนสู่แนวหน้าระดับประเทศ
วงการเพลงไอร์แลนด์สูญเสีย เกล็น แฮนซาร์ด (Glen Hansard) นักร้องนักแต่งเพลงเจ้าของรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง Once เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชานกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ในวัย 56 ปี
บริษัท ATC Management ซึ่งดูแลงานของเขา ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิต ระบุว่าครอบครัวตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนเวลา 04.30 น. ของเช้าวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 บริเวณสตรอว์เบอร์รีเบดส์ เขตลูคาน ชานกรุงดับลินฝั่งตะวันตก เป็นอุบัติเหตุที่มีรถคันเดียว ไม่มีคู่กรณี
ตำรวจไอร์แลนด์ระบุว่าชายวัย 50 กว่าปีได้รับการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่นาน โดยแถลงการณ์ฉบับแรกไม่ได้เปิดเผยชื่อ
ขณะนี้ตำรวจกำลังขอให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ติดต่อเข้าไปให้ข้อมูล และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านบริเวณนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวส่งภาพจากกล้องติดรถยนต์ให้เจ้าหน้าที่ ขั้นตอนต่อไปคือการชันสูตรพลิกศพ ตรวจสอบสภาพรถ และตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ก่อนนำผลทั้งหมดเข้าสู่การไต่สวนสาเหตุการตายตามกระบวนการ
เศร้า! เกล็น แฮนซาร์ด นักดนตรีคนดัง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอไซค์ในวัย 56 ปี
ย้อนประวัติ เด็กเล่นดนตรีข้างถนน สู่นักดนตรีระดับประเทศ
แฮนซาร์ดเติบโตในย่านบอลลีมัน ทางตอนเหนือของกรุงดับลิน ออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ 13 ปี แล้วไปเล่นดนตรีเปิดหมวกตามถนนในเมือง ก่อนเริ่มเล่นกับวง The Frames ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นในยุค 1980 และอยู่กับวงในฐานะนักร้องนำมายาวนาน
ในบทสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Irish Times เมื่อต้นปีนี้ เจ้าตัวเล่าถึงย่านที่โตมาว่าเป็นชุมชนที่ผู้คนช่วยเหลือกัน แม้แม่จะไม่มีเงิน แต่มีสำนึกความเป็นชุมชนสูงมาก
งานภาพยนตร์เรื่องแรกคือ The Commitments เมื่อปี 1991 โดยรับบทเป็นมือกีตาร์ชื่ออุตสแปน ฟอสเตอร์
Once หนังทุนต่ำพา เกล็น แฮนซาร์ด ไปถึงออสการ์
ผลงานที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักเขามาถึงในอีก 16 ปีต่อมา แฮนซาร์ดแสดงนำในภาพยนตร์เพลงทุนต่ำเรื่อง Once ประกบกับ มาร์เกตา อีร์กลอวา นักดนตรีสาวชาวเช็ก กำกับโดย จอห์น คาร์นีย์
หนังเล่าเรื่องนักดนตรีข้างถนนในดับลินที่พบรักกับหญิงสาวผู้อพยพชาวเช็ก ถ่ายทำด้วยกล้องแฮนดี้แคมด้วยงบประมาณต่ำมาก แต่กลับกลายเป็นปรากฏการณ์
ทั้งคู่คว้ารางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเมื่อปี 2008 จากเพลง Falling Slowly ที่ร่วมกันแต่ง ต่อมาหนังยังถูกดัดแปลงขึ้นแสดงบนบรอดเวย์โดยใช้เพลงของทั้งสองคนเช่นกัน นอกจากนี้ทั้งคู่ยังทำเพลงร่วมกันในนามดูโอ The Swell Season
แฮนซาร์ดออกอัลบั้มเดี่ยวหลายชุด ในจำนวนนั้นมี Rhythm and Repose เมื่อปี 2012 และ Didn’t He Ramble เมื่อปี 2015 ซึ่งชุดหลังได้เข้าชิงรางวัลแกรมมี สาขาอัลบั้มโฟล์กยอดเยี่ยม
บรูซ สปริงส์ทีน โพสต์บนอินสตาแกรมว่ารู้สึกใจสลาย พร้อมบรรยายถึงแฮนซาร์ดว่าเป็น “นักดนตรีที่ยอดเยี่ยม เพื่อนที่ดี และคนที่ใจกว้างและอ่อนโยน”
แคเธอรีน คอนนอลลี ประธานาธิบดีไอร์แลนด์ กล่าวว่าเขาเป็นหนึ่งในนักร้องนักแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการดนตรีไอริช ที่ทำให้ผู้คนมารวมตัวกันผ่านดนตรีสด
ด้าน มิเชล มาร์ติน นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ ระบุว่ารู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่ง และยกย่องว่าเป็นนักดนตรีและนักแสดงผู้มีความสามารถ ที่สร้างคุณูปการต่อวงการวัฒนธรรมไอร์แลนด์มาอย่างยาวนาน
ที่มา : AP, BBC, RTÉ, The Irish Times, NBC News, Billboard, The Hollywood Reporter, Deadline
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