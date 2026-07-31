ขนส่งฯ ชี้แจง ยังไม่ได้สั่งห้ามตุ๊กตุ๊กเครื่องสันดาปวิ่งกรุงเทพชั้นใน อยู่ในช่วงฟังความเห็น
กรมการขนส่งทางบก ชี้แจง ยังไม่ได้สั่งห้ามตุ๊กตุ๊กสันดาปวิ่งกรุงเทพชั้นใน อยู่ในช่วงฟังความเห็น หลังเสนอห้ามวิ่ง เพื่อคุมมลพิษทางเสียงและอากาศ
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า กรมการขนส่งทางบก สำรวจความคิดเห็นประชาชน เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวงห้ามรถสามล้อรับจ้าง หรือ รถตุ๊กตุ๊ก ที่ใช้น้ำมันเดินรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน โดยให้เหตุผลว่า กรุงเทพมหานครชั้นในเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของประเทศไทย เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระอารามหลวงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญของชาติ ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาเยี่ยมชม
สมควรกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสำหรับรถยนต์รับจ้างสามล้อที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เพื่อควบคุมและจัดระเบียบมลพิษทางเสียงและอากาศให้เกิดความเหมาะสมนั้น
ล่าสุด นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ยังเป็นเรื่องของการสอบถามความคิดเห็นในหลักการหากมีการตรากฎหมายเพื่อจำกัดควบคุมการใช้รถตุ๊กตุ๊กสันดาปในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นในเท่านั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการในอนาคต ที่มีกรอบระยะเวลากำหนด ให้เวลาไว้หากมีการปรับใช้ในอนาคตเท่านั้น
ในหลักการ รถตุ๊กตุ๊กที่ใช้ในกรุงเทพกรุงเทพมหานครเป็นรถใช้พลังงานสันดาป และมีอายุสูงมาก ซึ่งโดยมากมีอายุมากกว่า 10 ถึง 50 ปี และ มีความปลอดภัยต่ำ แนวคิดของกรมฯ จึงขอสอบถามความเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนในเชิงรายละเอียดและเสนอรัฐบาลแต่อย่างใด
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