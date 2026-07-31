ชาวบ้านวุ้งกะสัง เศร้ารู้ข่าว ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตที่จอร์เจีย เผยคำสัญญาสุดท้ายก่อนกลับ
ชาวบ้านวุ้งกะสัง เศร้ารู้ข่าว ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตที่จอร์เจีย ย้อนเล่าความประทับใจ ทุกคนรักเหมือนลูก เผยคำสัญญาสุดท้ายก่อนกลับ
จากกรณีการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ขาดการติดต่อระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียนานกว่า 2 สัปดาห์ และต่อมาพบว่าเสียชีวิตลงที่โรงแรมแห่งหนึ่ง สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมาก
หลายคนได้ย้อนกลับไปดูคลิปสุดท้ายในช่องของเขา ซึ่งเป็นการเดินทางไปถ่ายทำเรื่องราวของชนเผ่าลึกลับในประเทศไทย ที่เป็นพื้นที่ไร้ไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ ณ หมู่บ้านวุ้งกะสัง หมู่ 10 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
คลิปดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ฮลุนพาทุกคนไปเปิดโลกเยี่ยมชมวิถีชีวิตชนเผ่าในประเทศไทย หลังจากทำคอนเทนต์ในต่างประเทศมาโดยตลอด ก่อนที่เขาจะโพสต์คลิปนี้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2569 และปัจจุบันมันได้กลายเป็นคลิปสุดท้ายในช่องของเขา
คลิปสุดท้าย ฮลุน โซโล่ พาเที่ยวในไทย ชาวเน็ตอาลัย ขอบคุณที่พาท่องโลกกว้าง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านดังกล่าวห่างจากตัวเมืองราว 60 กิโลเมตร พบว่าชาวบ้านทั้ง 115 ครัวเรือน ประชากร 360 คน รู้จักฮลุนเป็นอย่างดีและรู้สึกเสียใจกับข่าวการเสียชีวิต พร้อมย้อนเล่าเรื่องราวความประทับใจในวันที่ได้เจอ ฮลุน โซโล่ แม้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ระบุว่า
“ตอนที่ฮลุนมาถ่ายคลิปมาเพียงลำพัง นิสัยน่ารัก อัธยาศัยดี จนทุกคนในหมู่บ้านรักเขามากเหมือน และหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปก็ทำให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากขึ้น”
ขณะที่ทางด้าน ครูพี่เลี้ยง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน เผยว่า “พอรู้ข่าวก็ตกใจและเสียใจมาก ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฮลุนมาถ่ายคลิปในหมู่บ้าน จากช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้เจอฮลุน ตนก็รู้สึกผูกพันและรักเขามาก เพราะเขาน่ารัก เจอใครก็ทักทาย อัธยาศัยดี”
ด้าน สมาชิก อบต.ม.10 เผยว่า “แม้ฮลุนมาเที่ยวเพียงหนึ่งวัน แต่ในวันนั้นมีโอกาสได้พูดคุยกับฮลุน เลยได้ทราบว่าน้องเป็นคนดี เมตตา อัธยาศัยดีและทุกคนก็รัก โดยฮลุนได้บอกว่า อีก 4 ปีจะเลิกทำอาชีพนี้แล้ว เพราะถึงวันนั้นก็มีเงินมากพอที่จะดูแลครอบครัวได้ ซึ่งวันกลับก่อนที่ฮลุนจะออกเดินทางออกจากหมู่บ้านเขาสัญญาว่าจะกลับมาเที่ยวที่หมู่บ้านวุ้งกะสังอีกครั้ง แต่สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้ว”
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อ้างอิงจาก : honekrasae
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