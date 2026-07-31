“ทรัมป์” แจ้งข่าว “ฮามาส” ยอมรับข้อตกลงปลดอาวุธในฉนวนกาซา รอดูท่าทีอิสราเอล
โดนัลด์ ทรัมป์ แจ้งข่าว ฮามาส ยอมรับข้อตกลงปลดอาวุธในฉนวนกาซา เตือนดีลล่มทันที หากอิสราเอลไม่ยอมถอนกำลังตามข้อตกลง
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม สำนักข่าว อัลจาซีร่า รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯระบุว่า กองกำลังฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ ได้ยอมรับข้อตกลงปลดอาวุธในฉนวนกาซาแล้ว
โดยผู้นำสหรัฐฯระบุว่า ถือเป็นก้าวสำคัญสู่สันติภาพและความปลอดภัย พร้อมชี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับกาซาที่จะถูกปกครองโดยรัฐบาลปาเลสไตน์ใหม่ พร้อมชี้ว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นความสำเร็จของคณะกรรมการแห่งสันติภาพ (Board of Peace)
สำนักข่าวอัลจาซีร่ายงระบุอีกด้วยว่าพวกเขาได้รับเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนและปลดอาวุธภายใน 14 วัน โดยอาจมีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานตรวจสอบระหว่างประเทศและความเห็นชอบของทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะเจรจาของฮามาสออกมาย้ำว่าพวกเขาจะไม่ทำตามข้อตกลงหากกองทัพอิสราเอลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ทั้งนี้ทางอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวของสหรัฐฯระบุว่า นายทรัมป์จะผิดหวังมากๆ หากอิสราเอลไม่ถอนกำลังตามข้อตกลง
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