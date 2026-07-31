ร้านดังเชียงใหม่ ขอโทษเพื่อนบ้าน ลูกค้าเข้าไปจอดรถ-ยืนรอหน้าร้าน กระทบการสัญจร
ร้านเช้าเช้า จ.เชียงใหม่ ขอโทษแล้ว ปมลูกค้าจอดรถในบ้านเพื่อนบ้าน-ยืนหน้าร้านกระทบสัญจร เร่งแก้ปัญหาด่วน เช่าลานจอดรถจักรยานยนต์ จ้าง รปภ. ดูแล พร้อมจัดโซนรอคิว
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งร้องเรียนหลังลูกค้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ นำรถเข้ามาจอดในบ้านของตน ทั้งที่มีป้ายเตือนถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะยังมีลูกค้านำรถเข้ามาจอดอยู่เรื่อย ๆ
ล่าสุด ร้านเช้าเช้า ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก chaochao.cnx ระบุว่า “ถึง เพื่อนบ้านผู้ร่วมอาศัยภายในซอยและลูกค้าทุกท่าน
ทางร้านเช้าเช้าต้องขออภัยและขอโทษอย่างจริงใจเป็นอย่างยิ่ง สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจอดรถไม่เหมาะสมและการยืนบริเวณถนนหน้าร้าน ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกรบกวนการสัญจร และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเพื่อนบ้านในช่วงที่ผ่านมา
ร้านตระหนักดีว่าปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับหลายท่านและไม่มีเหตุผลใดที่จะทําให้ผลกระทบเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรเกิดขึ้น เราจึงไม่นิ่งนอนใจและขอรับผิดชอบด้วยการเร่งปรับปรุง และแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างสบายใจ
โดยที่ผ่านมาและในระยะต่อไป ร้านได้ดําเนินการแก้ปัญหาและกําลังเร่งดําเนินการ ดังนี้
- เช่าพื้นที่จอดรถสําหรับรถจักรยานยนต์ของลูกค้า
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าร้าน
- สื่อสารและกําชับทีมงานภายในอย่างต่อเนื่อง
- จัดพื้นที่สําหรับรอคิว เพื่อลดการยืนรอบริเวณถนน
และร้านกําลังดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
- จัดหาพื้นที่จอดรถสําหรับลูกค้าโดยเฉพาะ (อยู่ระหว่างการยืนยันพื้นที่)
- เพิ่มการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับลูกค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- จัดทําป้ายแนะนําจุดจอดรถบริเวณหน้าซอยและหน้าร้าน
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่านกรุณาจอดรถในจุดที่ร้านแนะนํา หลีกเลี่ยงการจอดในพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้อื่น และรอคิวในบริเวณที่ร้านจัดไว้ให้ โดยไม่ยืนกีดขวางการจราจรหรือทางสัญจร
สุดท้ายนี้ ทางร้านขออภัยและขอโทษอย่างจริงใจต่อเพื่อนบ้านทุกท่านอีกครั้ง สําหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกคําแนะนํา ความเข้าใจ และความร่วมมือจากทุกฝ่าย เราจะเร่งแก้ไขและพัฒนาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ร้านและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างดีต่อไป
ทีมงานเช้าเช้า ..”
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