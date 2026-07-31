ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง SEA V CUP 2026 ไทย VS อินโดนีเซีย 16.00 น.
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 (SEA V CUP 2026) เลก 1 ไทย VS อินโดนีเซีย 16.00 น. วันที่ 31 ก.ค. 2569
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 (SEA V CUP 2026) เลก 1 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2569 ทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดแรกพบกับ “อินโดนีเซีย” เวลา 16.00 น. ณ ดง อัญ ยิมเนเซียม (Đông Anh Gymnasium) กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ก่อนการแข่งขัน นักกีฬาลงสนามฝึกซ้อมภายใต้การนำทีมของ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย โดยเน้นฝึกซ้อมเรื่องการเคลื่อนที่ การรับลูก และแทกติกที่เตรียมใช้ในการแข่งขัน
สถิติการพบกันระหว่าง ไทย-อินโดนีเซีย
- 14 ธันวาคม 2568: (ซีเกมส์ 2025 รอบรองชนะเลิศ) ทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต (25-15, 25-21, 25-15)
- 8 สิงหาคม 2568: (ซีวีลีก 2025 เลก 2) อินโดนีเซีย แพ้ ทีมชาติไทย 0-3 เซต (16-25, 16-25, 21-25)
- 2 สิงหาคม 2568: (ซีวีลีก 2025 เลก 1) ทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-1 เซต (22-25, 25-15, 27-25, 25-12)
- 10 สิงหาคม 2567: (ซีวีลีก 2024 เลก 2) ทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต (25-15, 25-22, 25-23)
- 2 สิงหาคม 2567: (ซีวีลีก 2024 เลก 1) อินโดนีเซีย แพ้ ทีมชาติไทย 0-3 เซต (14-25, 20-25, 11-25)
สำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 ในระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 9 ส.ค. 2569 สามารถรับชมได้ทางช่อง ONE31 และแอปพลิเคชัน oneD
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 14 คน ลุยศึก SEA V Cup 2026 ที่เวียดนาม
- ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลกแรก ช่องถ่ายทอดสด
- ผลแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยงานง่าย ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิก
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง
“สุชาติ” ห่วงคุณภาพน้ำบึงสีไฟ ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษ กำหนดมาตรการฟื้นฟู
38 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สื่อท้องถิ่น เผยรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจอร์เจียลดลง นักท่องเที่ยวหายอื้อ
12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย
16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ศาลพิพากษาจำคุก พ่อวัยรุ่น 15 ปี หลังลูกก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนจอร์เจียดับ 4 ศพ
28 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ประวัติ เกล็น แฮนซาร์ด นักร้องไอริชเจ้าของออสการ์ Once เสียชีวิตกะทันหัน วัย 56 ปี
33 นาที ที่แล้ว
ข่าว
ชาวบ้านวุ้งกะสัง เศร้ารู้ข่าว ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตที่จอร์เจีย เผยคำสัญญาสุดท้ายก่อนกลับ
40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ขนส่งฯ ชี้แจง ยังไม่ได้สั่งห้ามตุ๊กตุ๊กเครื่องสันดาปวิ่งกรุงเทพชั้นใน อยู่ในช่วงฟังความเห็น
50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์แจงด่วน ชายไร้บ้านเพลินจิต ไม่ใช่กัปตันตามที่เคยรายงานก่อนหน้า
51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
“ทรัมป์” แจ้งข่าว “ฮามาส” ยอมรับข้อตกลงปลดอาวุธในฉนวนกาซา รอดูท่าทีอิสราเอล
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เลิกแล้ว! เพลง ชนารดี จบรัก 7 ปี เขตต์ ธาราเขต ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนร่วมงาน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เริ่มพรุ่งนี้! ต่อภาษีรถ พบใบสั่งจราจรเชื่อมขนส่ง พบค้างชำระ ไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อ.ปวิน ไม่อยากเชื่อ สถานทูตแจ้งข่าว ฮลุน โซโล่ ล่าช้า ชี้ไม่มีประโยชน์ถ้านั่งทับเรื่อง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ซมโปะ ประกันภัย โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ พร้อมเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนำร่างกลับไทย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เร่งตามหา “เนอร์มัล ปูร์จา” นักปีนเขาคนดัง ขาดการติดต่อหลังเจอหิมะถล่มในปากีฯ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
รู้สาเหตุ บาส Go Went Go ไม่โพสต์ถึง ฮลุน โซโล่ บนเพจหลัก หลังจากไปที่จอร์เจีย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ราคาทองวันนี้ 31 กรกฎาคม 2569 เปิดตลาดปรับลง 100 บาท ทองแท่งขายออก 64,650 บาท
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
“รถถัง จิตรเมืองนนท์” ยอมรับเดินผิดทาง เชื่อคนไม่หวังดี ขอโทษ ONE จากใจจริง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ชมรมแพทย์ชนบท จับมือกับ 17 องค์กร ออกแถลงคัดค้านถึงที่สุด แก้ พ.ร.บ.บัตรทอง
3 ชั่วโมง ที่แล้ว