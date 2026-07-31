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ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง SEA V CUP 2026 ไทย VS อินโดนีเซีย 16.00 น.

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 10:48 น.

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 (SEA V CUP 2026) เลก 1 ไทย VS อินโดนีเซีย 16.00 น. วันที่ 31 ก.ค. 2569

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 (SEA V CUP 2026) เลก 1 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2569 ทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดแรกพบกับ “อินโดนีเซีย” เวลา 16.00 น. ณ ดง อัญ ยิมเนเซียม (Đông Anh Gymnasium) กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ก่อนการแข่งขัน นักกีฬาลงสนามฝึกซ้อมภายใต้การนำทีมของ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย โดยเน้นฝึกซ้อมเรื่องการเคลื่อนที่ การรับลูก และแทกติกที่เตรียมใช้ในการแข่งขัน

นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อม
FB/ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สถิติการพบกันระหว่าง ไทย-อินโดนีเซีย

  • 14 ธันวาคม 2568: (ซีเกมส์ 2025 รอบรองชนะเลิศ) ทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต (25-15, 25-21, 25-15)
  • 8 สิงหาคม 2568: (ซีวีลีก 2025 เลก 2) อินโดนีเซีย แพ้ ทีมชาติไทย 0-3 เซต (16-25, 16-25, 21-25)
  • 2 สิงหาคม 2568: (ซีวีลีก 2025 เลก 1) ทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-1 เซต (22-25, 25-15, 27-25, 25-12)
  • 10 สิงหาคม 2567: (ซีวีลีก 2024 เลก 2) ทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต (25-15, 25-22, 25-23)
  • 2 สิงหาคม 2567: (ซีวีลีก 2024 เลก 1) อินโดนีเซีย แพ้ ทีมชาติไทย 0-3 เซต (14-25, 20-25, 11-25)
FB/ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 ในระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 9 ส.ค. 2569 สามารถรับชมได้ทางช่อง ONE31 และแอปพลิเคชัน oneD

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 10:48 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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