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สาวไทย เผยนาที ชายแปลกหน้าสะกดรอยตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในจอร์เจีย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 10:04 น.
สาวไทย เผยคลิปนาที ชายแปลกหน้าเดินตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในกรุงทบิลิซี จอร์เจีย

ครีเอเตอร์สาวไทย เผยคลิปนาที ถูกชายแปลกหน้าสะกดรอยตามตื๊อ ชวนคุย-ดื่ม ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในกรุงทบิลิซี จอร์เจีย

กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา หลังจากที่ คุณแยม ครีเอเตอร์สาวไทย ออกมาโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อแชร์ประสบการณ์ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวในกรุงทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย

คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นนาทีที่คุณแยมเดินชมหอนาฬิกา เพื่อรอเวลาชมการแสดงนาฬิกาและตุ๊กตาตีระฆัง ซึ่งเป็นจุดเช็กอินชื่อดังของเมืองทบิลิซี ระหว่างนั้นก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับเธอ แม้ว่าคุณแยมจะพยายามเอ่ยปากปฏิเสธทุกวิถีทาง และพยายามขอตัวออกจากจุดนั้นด้วยความสุภาพแล้วก็ตาม ชายคนดังกล่าวก็ยังเดินตามต่อ พร้อมยื่นข้อเสนอชวนไปดื่มกาแฟ ดื่มเบียร์ ดื่มไวน์ด้วยกันต่อ

สาวไทย เผยนาที ชายแปลกหน้าสะกดรอยตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในจอร์เจีย-1

คุณแยมรู้สึกอึดอัดกับการกระทำของชายคนดังกล่าวเป็นอย่างมาก และพยายามรีบเดินออกห่างจากจุดนั้นให้เร็วและไกลที่สุด หลังจากเดินแยกห่างจากชายคนดังกล่าวได้ไม่นาน ด้วยความกังวลคุณกลัวว่าเขาจะกลับมาอีก และยังไม่ทันขาดคำชายคนเดิมเดินกลับมาและพยายามเข้าหาคุณแยมอีกครั้ง ซึ่งเธอก็ปฏิเสธทุกทาง พร้อมทำเหมือนไม่สนใจ ก่อนที่ชายคนนั้นจะเบือนหน้าหนี จากนั้นคลิปก็ตัดจบไป ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่แสดงความห่วงใยคุณแยมกันเป็นอย่างมาก

สาวไทย เผยนาที ชายแปลกหน้าสะกดรอยตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในจอร์เจีย-6

สาวไทย เผยนาที ชายแปลกหน้าสะกดรอยตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในจอร์เจีย-5

สาวไทย เผยนาที ชายแปลกหน้าสะกดรอยตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในจอร์เจีย-3

สาวไทย เผยนาที ชายแปลกหน้าสะกดรอยตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในจอร์เจีย-4

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1

 

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A post shared by Jam Kamonnat (@jamkt)

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อ้างอิงจาก : IG jamkt

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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