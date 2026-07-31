สาวไทย เผยนาที ชายแปลกหน้าสะกดรอยตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในจอร์เจีย
ครีเอเตอร์สาวไทย เผยคลิปนาที ถูกชายแปลกหน้าสะกดรอยตามตื๊อ ชวนคุย-ดื่ม ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในกรุงทบิลิซี จอร์เจีย
กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา หลังจากที่ คุณแยม ครีเอเตอร์สาวไทย ออกมาโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อแชร์ประสบการณ์ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวในกรุงทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นนาทีที่คุณแยมเดินชมหอนาฬิกา เพื่อรอเวลาชมการแสดงนาฬิกาและตุ๊กตาตีระฆัง ซึ่งเป็นจุดเช็กอินชื่อดังของเมืองทบิลิซี ระหว่างนั้นก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับเธอ แม้ว่าคุณแยมจะพยายามเอ่ยปากปฏิเสธทุกวิถีทาง และพยายามขอตัวออกจากจุดนั้นด้วยความสุภาพแล้วก็ตาม ชายคนดังกล่าวก็ยังเดินตามต่อ พร้อมยื่นข้อเสนอชวนไปดื่มกาแฟ ดื่มเบียร์ ดื่มไวน์ด้วยกันต่อ
คุณแยมรู้สึกอึดอัดกับการกระทำของชายคนดังกล่าวเป็นอย่างมาก และพยายามรีบเดินออกห่างจากจุดนั้นให้เร็วและไกลที่สุด หลังจากเดินแยกห่างจากชายคนดังกล่าวได้ไม่นาน ด้วยความกังวลคุณกลัวว่าเขาจะกลับมาอีก และยังไม่ทันขาดคำชายคนเดิมเดินกลับมาและพยายามเข้าหาคุณแยมอีกครั้ง ซึ่งเธอก็ปฏิเสธทุกทาง พร้อมทำเหมือนไม่สนใจ ก่อนที่ชายคนนั้นจะเบือนหน้าหนี จากนั้นคลิปก็ตัดจบไป ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่แสดงความห่วงใยคุณแยมกันเป็นอย่างมาก
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อ้างอิงจาก : IG jamkt
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