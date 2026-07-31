ข่าวดาราบันเทิง

เลิกแล้ว! เพลง ชนารดี จบรัก 7 ปี เขตต์ ธาราเขต ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนร่วมงาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 09:51 น.
เพลง ชนารดี ประกาศเลิก เขตต์ ธาราเขต ย้ำสถานะเหลือแค่พาร์ทเนอร์ธุรกิจ

เพลง ชนารดี ประกาศจบความสัมพันธ์ เขตต์ ธาราเขต ปิดฉากรัก 7 ปี เหลือแค่ความหวังดีต่อกัน ยืนยันเป็นพาร์ทเนอร์ทำงานด้วยกันเหมือนเดิม

ทำเอาแฟน ๆ ช็อกไปตามกันสำหรับงคู่รักคนบันเทิงที่แฟนคลับคอยตามเชียร์มาตลอดอย่างนักแสดงหนุ่ม “เขตต์ ธาราเขต” กับ “เพลง ชนารดี” นักแสดงสาวจากละครพื้นบ้านที่คบหาดูใจกันมานานกว่า 7 ปี ร่วมกันสร้างความมั่นคงและเปิดร้านอาหารทำธุรกิจร่วมกันจนเพื่อนในวงการและแฟนคลับต่างลุ้นให้มีข่าวดี

ล่าสุดฝ่ายหญิงโพสต์ภาพคู่ที่ถ่ายจากด้านหลังผ่านสตอรี่อินสตาแกรม pleng_chanaradee ประกาศยุติความสัมพันธ์รักครั้งนี้อย่างเป็นทางการ พร้อมเขียนข้อความเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ระบุข้อความว่า “จบบริบูรณ์ 7 ปี ขอให้ทางเดินใหม่ที่เจอเป็นการเดินทางที่มีแต่ความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ สุดท้ายเราจะเหลือกันไว้แค่ความทรงจำดี ๆ และแค่ความหวังดีต่อกัน เราจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำงานด้วยกันเหมือนเดิม ไม่เคยอยากพิมพ์อะไรแบบนี้เลย แต่เราอยากให้เกียรติทุกคน”

อย่างไรก็ดี แม้จะจบความสัมพันธ์ในฐานะคนรัก แต่ทั้งสองคนยังคงสถานะเพื่อน มีความหวังดีต่อกัน และทำหน้าที่พาร์ทเนอร์ในธุรกิจร้านอาหารที่สร้างร่วมกันมาต่อไป

เขตต์ ธาราเขต และ เพลง ชนารดี
ภาพจาก Instagram : pleng_chanaradee
เขตต์ ธาราเขต และ เพลง ชนารดี-3
ภาพจาก Instagram : pleng_chanaradee
เขตต์ ธาราเขต และ เพลง ชนารดี-2
ภาพจาก Instagram : pleng_chanaradee

เขตต์ ธาราเขต และ เพลง ชนารดี-4 เขตต์ ธาราเขต และ เพลง ชนารดี-3 เขตต์ ธาราเขต และ เพลง ชนารดี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 09:51 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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