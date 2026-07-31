ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต คลิป YouTube จะอยู่ไหม รายได้ตกเป็นของใคร
ลิขสิทธิ์ 50 ปี ไม่ได้แปลว่าคลิปฮลุนจะอยู่บน YouTube 50 ปี ใครควบคุมช่องฮลุนต่อ แยก YouTube กับ AdSense ให้ชัด
แยกให้ชัดระหว่างลิขสิทธิ์ผลงาน สิทธิควบคุมช่อง และรายได้ AdSense หลังยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเสียชีวิตที่จอร์เจีย
หลังข่าวการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามหลักล้าน คำถามที่ตามมาคือคลิปทั้งหมดของเขาจะเป็นของใคร ช่อง YouTube จะอยู่ต่อหรือไม่ และเงินจาก AdSense จะตกถึงครอบครัวหรือเปล่า
คำตอบคือเรื่องนี้ไม่ใช่ก้อนเดียว แต่แยกเป็น 4 ส่วนที่มีเจ้าของและกติกาคนละแบบ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ในตัวคลิป สิทธิควบคุมช่อง สิทธิเข้าถึงบัญชี Google และรายได้ AdSense การที่ทายาทได้รับลิขสิทธิ์ไม่ได้แปลว่าจะได้รหัสผ่านหรือรับเงินทันที
ลิขสิทธิ์คลิปตกทอดได้ทันที ไม่ต้องจดทะเบียน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบายว่า คลิปวิดีโอบน YouTube ถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุ ผู้สร้างได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ทันทีตั้งแต่สร้างผลงาน โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนที่ไหน
เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิต สิทธินี้จะตกไปยังผู้รับพินัยกรรมก่อน หากไม่มีพินัยกรรมจึงตกแก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองนาน 50 ปีนับจากวันสร้างงานหรือวันเผยแพร่ครั้งแรกงานโสตทัศนวัสดุมีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ยาวนาน 50 ปี นับตั้งแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีดังกล่าว ให้คุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
แต่ในกรณีของฮลุน โซโล่ ยังไม่มีข้อมูลสาธารณะยืนยันว่าเขาทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ คลิปทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาคนเดียวหรือมีทีมงานร่วมถือสิทธิบางส่วน และมีสัญญากับต้นสังกัดหรือผู้สนับสนุนอยู่หรือเปล่า ด้วยเหตุนี้จึงยังสรุปไม่ได้ว่าคลิปและรายได้ทั้งหมดตกเป็นของครอบครัวโดยอัตโนมัติ
ลิขสิทธิ์ 50 ปี ไม่ได้แปลว่า YouTube ต้องเก็บคลิปไว้ 50 ปี
นี่คือจุดที่คนมักเข้าใจผิดมากที่สุด กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองสิทธิในการใช้ผลงาน แต่ไม่ได้บังคับให้แพลตฟอร์มต้องเก็บคลิปไว้ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง การที่ช่องจะยังอยู่บน YouTube หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานะบัญชี Google ผู้ที่ควบคุมบัญชีอยู่ในตอนนี้ คำร้องของครอบครัว และเงื่อนไขของแพลตฟอร์มเอง
Google เปิดทางให้ครอบครัวหรือผู้แทนของผู้เสียชีวิตยื่นคำขอได้ 3 รูปแบบ คือขอปิดบัญชี ขอรับเงินคงเหลือในบัญชี หรือขอข้อมูลบางส่วน แต่ทีมงานของ Google จะตรวจสอบคำร้องแต่ละกรณีอย่างละเอียด และจะไม่ให้ข้อมูลรหัสผ่านของผู้เสียชีวิตแก่ผู้ใด
ดังนั้น ถ้าจะพูดว่า “คลิปฮลุนได้รับความคุ้มครองอีก 50 ปี” พูดได้ในแง่กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น
ใครจะคุมช่องต่อ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบัญชี
ถ้าช่องผูกกับ Brand Account ซึ่งเป็นบัญชีธุรกิจของ Google ช่องนั้นสามารถมีเจ้าของและผู้จัดการได้หลายคนพร้อมกัน หมายความว่าคนที่มีสิทธิร่วมบริหารอยู่แล้วอาจยังจัดการคลิปและการตั้งค่าช่องต่อไปได้ โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านของฮลุนเลย
แต่ถ้าฮลุนเป็นผู้ถือบัญชีเพียงคนเดียว ครอบครัวจะนำใบมรณบัตรไปขอรหัสผ่านจาก Google โดยตรงไม่ได้ ต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารทางกฎหมายให้แพลตฟอร์มพิจารณาเป็นกรณีไป และมีอีกจุดที่ต้องระวังคือถ้าเจ้าของหลักของ Brand Account ถูกลบบัญชี ช่องที่ผูกกับบัญชีนั้นก็อาจถูกลบไปด้วย จึงไม่ควรรีบปิดบัญชี Google ก่อนจัดการเรื่องช่องและรายได้ให้เรียบร้อยก่อน
เงิน AdSense ไม่ได้โอนให้ทายาทอัตโนมัติ
หลายคนเข้าใจว่าเมื่อเจ้าของช่องเสียชีวิต เงินโฆษณาจะหยุดจ่ายหรือโอนเข้าบัญชีทายาททันที แต่ในความเป็นจริงระบบของ Google ไม่รู้ข่าวการเสียชีวิตเอง จึงอาจยังจ่ายเงินตามการตั้งค่าเดิมต่อไปเรื่อย ๆ
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายสามารถยื่นเอกสารขอเปลี่ยนปลายทางของเงินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายได้ ส่วนการโอนความเป็นเจ้าของบัญชี AdSense ทั้งบัญชีตามปกติทำไม่ได้ แต่ Google เปิดช่องให้ปรับชื่อในโปรไฟล์การชำระเงินได้ในบางกรณี รวมถึงกรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิต
พูดง่าย ๆ คือเงินต้องแยกเป็น 2 ก้อน ก้อนแรกคือรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่จ่าย ซึ่งทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นขอรับได้ ก้อนที่สองคือรายได้จากยอดชมในอนาคต ซึ่งไม่ได้ตกถึงครอบครัวโดยอัตโนมัติ ต้องจัดการเรื่องช่อง ภาษี และบัญชีรับเงินให้ถูกต้องก่อน
สรุป ใครมีสิทธิรับเงินจริง
คำตอบที่แม่นยำที่สุดในตอนนี้คือ รายได้จากผลงานของฮลุนอาจเป็นส่วนหนึ่งของกองมรดก แต่ผู้มีสิทธิรับเงินจริงต้องพิจารณาจากพินัยกรรม สถานะทายาท สัญญาที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างเจ้าของช่อง และชื่อผู้รับเงินในระบบ AdSense ประกอบกัน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทรวบรวมเอกสารและดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เพื่อนำหลักฐานไปติดต่อกับแพลตฟอร์มและบริหารผลประโยชน์อย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะว่าครอบครัวของฮลุนได้เริ่มขั้นตอนเหล่านี้แล้วหรือไม่ จึงยังไม่ควรระบุว่าสมาชิกครอบครัวคนใดเป็นเจ้าของช่องหรือเป็นผู้รับรายได้ในตอนนี้
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Thai PBS
- การสนับสนุนของ Google บัญชีผู้เสียชีวิต
- การสนับสนุนของ Google เจ้าของและผู้จัดการ Brand Account
- การสนับสนุนของ Google AdSense กรณีทายาท
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