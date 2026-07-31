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ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต คลิป YouTube จะอยู่ไหม รายได้ตกเป็นของใคร

ลิขสิทธิ์ 50 ปี ไม่ได้แปลว่าคลิปฮลุนจะอยู่บน YouTube 50 ปี ใครควบคุมช่องฮลุนต่อ แยก YouTube กับ AdSense ให้ชัด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 09:46 น.
ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต คลิป YouTube จะอยู่ไหม รายได้ตกเป็นของใคร
ภาพจาก : Youtube/ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)

แยกให้ชัดระหว่างลิขสิทธิ์ผลงาน สิทธิควบคุมช่อง และรายได้ AdSense หลังยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเสียชีวิตที่จอร์เจีย

หลังข่าวการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามหลักล้าน คำถามที่ตามมาคือคลิปทั้งหมดของเขาจะเป็นของใคร ช่อง YouTube จะอยู่ต่อหรือไม่ และเงินจาก AdSense จะตกถึงครอบครัวหรือเปล่า

คำตอบคือเรื่องนี้ไม่ใช่ก้อนเดียว แต่แยกเป็น 4 ส่วนที่มีเจ้าของและกติกาคนละแบบ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ในตัวคลิป สิทธิควบคุมช่อง สิทธิเข้าถึงบัญชี Google และรายได้ AdSense การที่ทายาทได้รับลิขสิทธิ์ไม่ได้แปลว่าจะได้รหัสผ่านหรือรับเงินทันที

ช่องยูทูบhlunsolo
ภาพจาก : Youtube/ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)

ลิขสิทธิ์คลิปตกทอดได้ทันที ไม่ต้องจดทะเบียน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบายว่า คลิปวิดีโอบน YouTube ถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุ ผู้สร้างได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ทันทีตั้งแต่สร้างผลงาน โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนที่ไหน

เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิต สิทธินี้จะตกไปยังผู้รับพินัยกรรมก่อน หากไม่มีพินัยกรรมจึงตกแก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองนาน 50 ปีนับจากวันสร้างงานหรือวันเผยแพร่ครั้งแรกงานโสตทัศนวัสดุมีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ยาวนาน 50 ปี นับตั้งแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีดังกล่าว ให้คุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

แต่ในกรณีของฮลุน โซโล่ ยังไม่มีข้อมูลสาธารณะยืนยันว่าเขาทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ คลิปทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาคนเดียวหรือมีทีมงานร่วมถือสิทธิบางส่วน และมีสัญญากับต้นสังกัดหรือผู้สนับสนุนอยู่หรือเปล่า ด้วยเหตุนี้จึงยังสรุปไม่ได้ว่าคลิปและรายได้ทั้งหมดตกเป็นของครอบครัวโดยอัตโนมัติ

ลิขสิทธิ์ 50 ปี ไม่ได้แปลว่า YouTube ต้องเก็บคลิปไว้ 50 ปี

นี่คือจุดที่คนมักเข้าใจผิดมากที่สุด กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองสิทธิในการใช้ผลงาน แต่ไม่ได้บังคับให้แพลตฟอร์มต้องเก็บคลิปไว้ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง การที่ช่องจะยังอยู่บน YouTube หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานะบัญชี Google ผู้ที่ควบคุมบัญชีอยู่ในตอนนี้ คำร้องของครอบครัว และเงื่อนไขของแพลตฟอร์มเอง

Google เปิดทางให้ครอบครัวหรือผู้แทนของผู้เสียชีวิตยื่นคำขอได้ 3 รูปแบบ คือขอปิดบัญชี ขอรับเงินคงเหลือในบัญชี หรือขอข้อมูลบางส่วน แต่ทีมงานของ Google จะตรวจสอบคำร้องแต่ละกรณีอย่างละเอียด และจะไม่ให้ข้อมูลรหัสผ่านของผู้เสียชีวิตแก่ผู้ใด

ดังนั้น ถ้าจะพูดว่า “คลิปฮลุนได้รับความคุ้มครองอีก 50 ปี” พูดได้ในแง่กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ภาพจาก : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ใครจะคุมช่องต่อ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบัญชี

ถ้าช่องผูกกับ Brand Account ซึ่งเป็นบัญชีธุรกิจของ Google ช่องนั้นสามารถมีเจ้าของและผู้จัดการได้หลายคนพร้อมกัน หมายความว่าคนที่มีสิทธิร่วมบริหารอยู่แล้วอาจยังจัดการคลิปและการตั้งค่าช่องต่อไปได้ โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านของฮลุนเลย

แต่ถ้าฮลุนเป็นผู้ถือบัญชีเพียงคนเดียว ครอบครัวจะนำใบมรณบัตรไปขอรหัสผ่านจาก Google โดยตรงไม่ได้ ต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารทางกฎหมายให้แพลตฟอร์มพิจารณาเป็นกรณีไป และมีอีกจุดที่ต้องระวังคือถ้าเจ้าของหลักของ Brand Account ถูกลบบัญชี ช่องที่ผูกกับบัญชีนั้นก็อาจถูกลบไปด้วย จึงไม่ควรรีบปิดบัญชี Google ก่อนจัดการเรื่องช่องและรายได้ให้เรียบร้อยก่อน

เงิน AdSense ไม่ได้โอนให้ทายาทอัตโนมัติ

หลายคนเข้าใจว่าเมื่อเจ้าของช่องเสียชีวิต เงินโฆษณาจะหยุดจ่ายหรือโอนเข้าบัญชีทายาททันที แต่ในความเป็นจริงระบบของ Google ไม่รู้ข่าวการเสียชีวิตเอง จึงอาจยังจ่ายเงินตามการตั้งค่าเดิมต่อไปเรื่อย ๆ

ผู้มีสิทธิตามกฎหมายสามารถยื่นเอกสารขอเปลี่ยนปลายทางของเงินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายได้ ส่วนการโอนความเป็นเจ้าของบัญชี AdSense ทั้งบัญชีตามปกติทำไม่ได้ แต่ Google เปิดช่องให้ปรับชื่อในโปรไฟล์การชำระเงินได้ในบางกรณี รวมถึงกรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิต

พูดง่าย ๆ คือเงินต้องแยกเป็น 2 ก้อน ก้อนแรกคือรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่จ่าย ซึ่งทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นขอรับได้ ก้อนที่สองคือรายได้จากยอดชมในอนาคต ซึ่งไม่ได้ตกถึงครอบครัวโดยอัตโนมัติ ต้องจัดการเรื่องช่อง ภาษี และบัญชีรับเงินให้ถูกต้องก่อน

สรุป ใครมีสิทธิรับเงินจริง

คำตอบที่แม่นยำที่สุดในตอนนี้คือ รายได้จากผลงานของฮลุนอาจเป็นส่วนหนึ่งของกองมรดก แต่ผู้มีสิทธิรับเงินจริงต้องพิจารณาจากพินัยกรรม สถานะทายาท สัญญาที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างเจ้าของช่อง และชื่อผู้รับเงินในระบบ AdSense ประกอบกัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทรวบรวมเอกสารและดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เพื่อนำหลักฐานไปติดต่อกับแพลตฟอร์มและบริหารผลประโยชน์อย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะว่าครอบครัวของฮลุนได้เริ่มขั้นตอนเหล่านี้แล้วหรือไม่ จึงยังไม่ควรระบุว่าสมาชิกครอบครัวคนใดเป็นเจ้าของช่องหรือเป็นผู้รับรายได้ในตอนนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 09:46 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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