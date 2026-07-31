อ.ปวิน ไม่อยากเชื่อ สถานทูตแจ้งข่าว ฮลุน โซโล่ ล่าช้า ชี้ไม่มีประโยชน์ถ้านั่งทับเรื่อง
อ.ปวิน ไม่อยากเชื่อ ปมสถานทูตแจ้งข่าวการเสียชีวิต “ฮลุน โซโล่” ล่าช้า ชี้ไม่มีประโยชน์ถ้านั่งทับเรื่อง หากคนไทยเสียชีวิตต่างแดน
ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการและอาจารย์ ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นต่อการดำเนินการของสถานทูตกรณีการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ในประเทศจอร์เจียว่า
“ตอนนี้มีข่าวว่า ทางการจอร์เจียได้แจ้งสถานทูตไทย ณ กรุงอังการา ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม เรื่องฮลุนเสียชีวิต แต่ทางสถานทูตไม่ได้ติดต่อญาติผู้เสียชีวิต จนกระทั่งเรื่องราวบานปลาย แล้วก็โยนความผิดให้สถานทูต บอกว่า คงคิดว่าเป็นคนไม่มีชื่อเสียง การทำงานล่าช้าคงไม่เป็นไร รับรองถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียง ป่านนี้เรื่องเดินเร็วกว่านี้มาก
เอิ่ม บอกตรง ๆ ไม่อยากเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าดิชั้นต้องการดีเฟนด์สถานทูต แต่สถานทูตมีภารกิจที่ต้องทำตามหน้าที่ และไม่อาจละเลยหน้าที่นั้นได้ เมื่อตอนที่ดิชั้นอยู่ที่สถานทูตที่ไทยที่สิงคโปร์ เราต้องดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็วหากมีกรณีคนไทยเสียชีวิต เพราะเรารู้ว่าครอบครัวของคนเสียชีวิตต้องการรับข่าวสารเร็วที่สุด จึงไม่เชื่อว่าทางสถานทูตที่อังการาจะนั่งทับเรื่องเอาไว้ นั่งทับไว้ทำไม ไม่มีประโยชน์อะไร
นอกจากนี้ พอมันจะเป็นเรื่องขึ้นมา สถานทูตอังการาส่งคนไปที่จอร์เจียทันที คือเอาแหละ การที่ผู้เสียชีวิตเป็นคนมีชื่อเสียงมันก็อาจจะทำให้เรื่องเดินเร็วกว่าปกตินิดหน่อย เพราะถ้าเกิดเป็นกรณีของบุคคลธรรมดาทั่วไป
ทางสถานกงสุลก็อาจจะไม่ส่งคนไปที่จอร์เจีย แต่พอเป็นกรณีของฮลุน แล้วด้วยกระแสกดดันจากสังคม จึงทำให้สถานทูตต้องเดินเรื่องเร็วกว่าปกติ แต่ใด ๆ ดิชั้นยังเชื่อว่านักการทูตทุกคน ไม่นิ่งนอนใจหากคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศค่ะ”
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