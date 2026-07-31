เร่งตามหา “เนอร์มัล ปูร์จา” นักปีนเขาคนดัง ขาดการติดต่อหลังเจอหิมะถล่มในปากีฯ
เจ้าหน้าที่เร่งตามหา เนอร์มัล ปูร์จา นักปีนเขาคนดัง เจ้าของสถิติพิชิต 14 ยอดเขา ใน 6 เดือน ขาดการติดต่อหลังเจอหิมะถล่มในปากีฯ
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เนอร์มัล ปูร์จา นักปีนเขาคนดังชาวเนปาล เจ้าของสถิติพิชิต 14 ยอดเขาสูงสุดในระยะเวลา 6 เดือน พร้อมกับคณะนักปีนเขารวม 10 ชีวิตสูญหาย ภายหลังจากที่เกิดหิมะถล่มที่บอร์ดพีค หนึ่งในเขาที่สูงสุดในประเทศปากีสถาน
เนอร์มัล ปูร์จา หรือ นิมส์ และคณะกำลังปีนเขา ก่อนที่จะมีรายงานเหตุหิมะถล่มที่บริเวณความสูง 8,047 เมตร และขาดการติดต่อกับทีมนับจากนั้น โดยนอกเหนือจากนายปูร์จาแล้ว ยังมีนักปีนเขาชาวอเมริกัน, ชาวจีน, ชาวโอมาน และชาวเนปาลอีก 5 คนรวมอยู่ด้วย
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมปฏิบัติการกู้ภัยทางเฮลิคอปเตอร์ อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะพยายามสุดความสามารถในการออกเดินทางให้เร็วที่สุด
สำหรับ เนอร์มัล ปูร์จา ถือเป็นนักปีนเขามากความสามารถทำสถิติพิชิต 14 เขาที่มีความสูงมากกว่า 8,000 เมตร ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน ในปี 2562 ตามโครงการ Project Possible และยังเป็นเป็นหัวหอกกลุ่มนักปีนเขาชาวเนปาลที่สามารถพิชิตยอดเขา K2 ในฤดูหนาวได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ทั้งนี้บอร์ดพีคถูกนับว่าเป็นภูเขาที่มีความท้าทายที่สุดแห่งหนึ่ง แม้ว่าจะไม่ใช่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่ด้วยสภาพอากาศที่หนาวจัดและลมที่รุนแรง รวมถึงเส้นทางที่ลาดชัน จึงถือเป็นเขาที่มีความอันตรายมากที่สุดแห่งหนึ่ง อ้างอิงจากสถิติระบุว่ามีผู้เสียชีวิตราวๆร้อยละ 8-9 ขณะที่เอเวอเรสต์อยู่ที่ราวๆละร้อยละ 1.5-4 เท่านั้น
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