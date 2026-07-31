ซมโปะ ประกันภัย โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ พร้อมเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนำร่างกลับไทย
ซมโปะ ประกันภัย โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ พร้อมเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเคลื่อนย้ายร่างยูทูบเบอร์ชื่อดังกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย
ความคืบหน้าการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวคนเดียว อย่าง ฮลุน โซโล่ ภายหลังเจ้าตัวขาดการติดต่อกับครอบครัวไปนานกว่า 2 สัปดาห์ ขณะที่เดินทางไปถ่ายทำที่ประเทศจอร์เจีย ก่อนจะมีการระดมความช่วยเหลือจากพลังในโลกออนไลน์ช่วยกันแชร์ประกาศตามหา กระทั่งมีรายงานพบร่าง ฮลุน ภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งที่จอร์เจีย ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีข้อมูลว่า ฮลุน โซโล่ ได้ทำประกันการเดินทางเอาไว้ 1 ฉบับ ซึ่งทางบริษัทประกันภัยอย่าง ซมโปะ ประกันภัย (Sompo) ได้ออกจดหมายแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของฮลุน พร้อมเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำร่างยูทูบเบอร์ดังผู้ล่วงลับกลับบ้านเกิดที่ประเทศไทยอย่างปลอดภัย
“ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ คุณบวรทัต เป็งสุข (คุณฮลุน โซโล่) และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป
ภายหลังจากได้รับทราบเหตุการณ์ บริษัทฯ ได้เร่งประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ ในทันที
ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังพยายามติดต่อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณฮลุนอย่างเต็มที่ เพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทฯ ในประเทศจอร์เจีย เพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมด เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความระลึกถึงต่อคุณฮลุน ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นอย่างดี
สำหรับความคุ้มครองอื่นๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถสรุปผลการพิจารณาได้ในขณะนี้ และจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไป”
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อ้างอิงจาก : FB Sompo Thailand
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