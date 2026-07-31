รู้สาเหตุ บาส Go Went Go ไม่โพสต์ถึง ฮลุน โซโล่ บนเพจหลัก หลังจากไปที่จอร์เจีย
บาส Go Went Go ชี้แจงดราม่าชาวเน็ตตั้งคำถามปมไม่โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ บนเพจหลัก เผยเสียใจกับการสูญเสียคนดี-มีความสามารถ มองเป็นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขอบคุณทีมงานช่วยค้นหา
จากกรณี ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูปเบอร์แบกเป้เที่ยววัย 27 ปี ถูกพบเสียชีวิตในโรงแรมประเทศจอร์เจีย ขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี กำลังตรวจสอบสาเหตุการจากไป โดยต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะสามารถนำร่างของฮลุนกลับประเทศไทยได้
หลังจากแฟน ๆ รวมทั้งยูทูบเบอร์สายเที่ยวรายอื่น ๆ ทราบข่าวต่างก็ออกมาโพสต์อาลัยการจากไปของ ฮลุน โซโล่ รวมทั้ง บาส Go Went Go แต่จู่ ๆ กลับถูกชายเน็ตรายหนึ่งทักเข้ามาสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่โพสต์หรือเคลื่อนไหวใด ๆ กับเหตุการณ์สูญเสียครั้งนี้
ล่าสุด บาส Go Went Go ขอออกมาชี้แจงความจริงว่า “สวัสดีครับ เนื่องจากมีคอมเมนต์เข้ามาถามว่าผมจะไม่โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเพจบ้างหรือ
ผมอยากขออนุญาตชี้แจงว่า ผมเองรู้สึกเสียใจและใจหายกับเหตุการณ์นี้ไม่ต่างจากทุกท่านเลยครับ ซึ่งผมได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องผ่านทาง Facebook ส่วนตัว (ที่เปิดเป็นสาธารณะ) ไปตั้งแต่เมื่อวานที่ทราบข่าวแล้ว
สำหรับผม การแสดงความเสียใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นความรู้สึกส่วนบุคคล ผมจึงตั้งใจเลือกใช้พื้นที่ส่วนตัวในการสื่อสารเรื่องนี้มากกว่าการโพสต์ผ่านเพจหลักครับ (และผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ขอบคุณทีมงานและอาสาสมัครทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้นหาและช่วยเหลือน้องจากใจจริงครับ)
ผมเข้าใจและเคารพการแสดงออกของทุกเพจและทุกช่องทางนะครับ เพราะทุกคนต่างก็มีรูปแบบการสื่อสาร การให้เกียรติ และการแสดงความเสียใจในรูปแบบของตัวเอง
สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องอีกครั้ง เสียดายมาก ๆ ที่เราต้องเสียคนดี ๆ มีความสามารถไป ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องนะครับ”
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