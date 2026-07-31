ข่าวกีฬา

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” ยอมรับเดินผิดทาง เชื่อคนไม่หวังดี ขอโทษ ONE จากใจจริง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 09:04 น.

รถถัง จิตรเมืองนนท์ เคลียร์ดราม่าโพสต์ขอโทษ ONE ยอมรับพอมีเงินและชื่อเสียง เดินผิดทางเชื่อคนไม่หวังดี ลั่น “รถถัง” คนเดิมกลับมาแล้ว

รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักชกชื่อดังชาวไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กใช้พื้นที่ชี้แจงและเคลียร์ทุกประเด็น พร้อมทั้งขอโทษ One Championship โดยระบุว่า “สวัสดีครับ ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงเพื่อเคลียร์ทุกประเด็นเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อที่ผมจะได้เดินหน้าต่อเพื่อมุ่งมั่นกับอนาคตของผมครับ

เป็นความจริงที่ว่า หลังจากที่ผมเริ่มมีชื่อเสียงและเงินทอง ก็ได้มีผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตผมมากมาย ซึ่งในหมู่คนเหล่านั้นหลายคนก็ไม่ได้มีความปรารถนาดีต่อผมจริงๆ แต่หวังเพียงแค่จะหาผลประโยชน์และทำเงินจากตัวผมเท่านั้น ผมไม่อยากลงรายละเอียดในเชิงลึก แต่บอกได้แค่ว่าผมผิดพลาดที่ได้เดินผิดทางไปเพราะไปหลงเชื่อคำแนะนำของคนกลุ่มนี้ ซึ่งในตอนนี้ผมได้ตัดขาดและแยกทางกับคนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของผมเรียบร้อยแล้วครับ

ในวันนี้ ผมจึงอยากจะขอชี้แจงความจริงให้ถูกต้อง ทาง ONE ได้มอบค่าตอบแทนให้ผมสูงกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ในสัญญามาโดยตลอด และไม่มีใครในองค์กร ONE ที่ปลอมแปลงลายเซ็นของผมเลยแม้แต่คนเดียว ผมต้องขออภัยคุณ Timo Ruge หนึ่งในทีมจัดมวยของ ONE จากใจจริง สำหรับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นครับ

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอแสดงความเสียใจและขอโทษพี่ชาตรีจากใจจริง สำหรับความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่ผมอาจจะก่อให้เกิดขึ้นกับทาง ONE โดยเฉพาะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา วิธีที่ดีที่สุดในการพิสูจน์ความจริงใจของผม คือการกลับมาคว้าแชมป์โลกให้ได้อีกครั้ง เพื่อนำเกียรติยศและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยและค่ายจิตรเมืองนนท์ แล้วโลกจะได้เห็น “รถถัง” ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา ผมยังคงมีความกระหายชัยชนะและมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม

ตอนนี้ “The Iron Man” รถถังคนเดิมกลับมาแล้วครับ!”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สื่อท้องถิ่น เผยรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจอร์เจียลดลง นักท่องเที่ยวหายอื้อ

3 นาที ที่แล้ว
เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย ข่าวต่างประเทศ

เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลพิพากษาจำคุก พ่อวัยรุ่น 15 ปี หลังลูกก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนจอร์เจียดับ 4 ศพ

19 นาที ที่แล้ว
เกล็น แฮนซาร์ด วัย 56 ปี เจ้าของออสการ์จากหนัง Once เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ เกล็น แฮนซาร์ด นักร้องไอริชเจ้าของออสการ์ Once เสียชีวิตกะทันหัน วัย 56 ปี

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง SEA V CUP 2026 ไทย VS อินโดนีเซีย 16.00 น.

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชาวบ้านวุ้งกะสัง เศร้ารู้ข่าว ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตที่จอร์เจีย เผยคำสัญญาสุดท้ายก่อนกลับ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ขนส่งฯ ชี้แจง ยังไม่ได้สั่งห้ามตุ๊กตุ๊กเครื่องสันดาปวิ่งกรุงเทพชั้นใน อยู่ในช่วงฟังความเห็น

41 นาที ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์แจงด่วน ชายไร้บ้านเพลินจิต ไม่ใช่กัปตันตามที่เคยรายงานก่อนหน้า ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์แจงด่วน ชายไร้บ้านเพลินจิต ไม่ใช่กัปตันตามที่เคยรายงานก่อนหน้า

42 นาที ที่แล้ว
ร้านอาหารเช้าเช้าในเชียงใหม่ขอโทษเพื่อนบ้าน ข่าว

ร้านดังเชียงใหม่ ขอโทษเพื่อนบ้าน ลูกค้าเข้าไปจอดรถ-ยืนรอหน้าร้าน กระทบการสัญจร

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว “ฮามาส” ยอมรับข้อตกลงปลดอาวุธในฉนวนกาซา รอดูท่าทีอิสราเอล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทย เผยคลิปนาที ชายแปลกหน้าเดินตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในกรุงทบิลิซี จอร์เจีย ข่าว

สาวไทย เผยนาที ชายแปลกหน้าสะกดรอยตามตื๊อ ระหว่างเดินเที่ยวคนเดียวในจอร์เจีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง ชนารดี ประกาศเลิก เขตต์ ธาราเขต ย้ำสถานะเหลือแค่พาร์ทเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เลิกแล้ว! เพลง ชนารดี จบรัก 7 ปี เขตต์ ธาราเขต ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนร่วมงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มพรุ่งนี้! ต่อภาษีรถ พบใบสั่งจราจรเชื่อมขนส่ง พบค้างชำระ ไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปวิน ไม่อยากเชื่อ สถานทูตแจ้งข่าว ฮลุน โซโล่ ล่าช้า ชี้ไม่มีประโยชน์ถ้านั่งทับเรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต คลิป YouTube จะอยู่ไหม รายได้ตกเป็นของใคร ข่าว

ฮลุน โซโล่ เสียชีวิต คลิป YouTube จะอยู่ไหม รายได้ตกเป็นของใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซมโปะ ประกันภัย โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ พร้อมเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนำร่างกลับไทย ข่าว

ซมโปะ ประกันภัย โพสต์อาลัย ฮลุน โซโล่ พร้อมเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนำร่างกลับไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เร่งตามหา “เนอร์มัล ปูร์จา” นักปีนเขาคนดัง ขาดการติดต่อหลังเจอหิมะถล่มในปากีฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้สาเหตุ บาส Go Went Go ไม่โพสต์ถึง ฮลุน โซโล่ บนเพจหลัก หลังจากไปที่จอร์เจีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 31 กรกฎาคม 2569 เปิดตลาดปรับลง 100 บาท ทองแท่งขายออก 64,650 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” ยอมรับเดินผิดทาง เชื่อคนไม่หวังดี ขอโทษ ONE จากใจจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” แจ้งข่าวย่ามีอาการอ่อนเพลีย วอนทุกท่านขอความเป็นส่วนตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เป็นเรื่อง! Uefa ประกาศเตรียมคว่ำบาตรบอลโลก หาก FIFA ขายหุ้นให้เอกชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชมรมแพทย์ชนบท จับมือกับ 17 องค์กร ออกแถลงคัดค้านถึงที่สุด แก้ พ.ร.บ.บัตรทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

NEWS1 แถลงขอโทษ ปมลดธงครึ่งเสาอาลัย “ฮลุน โซโล่” ยอมรับเนื้อหาไม่เหมาะสม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยูทูบเบอร์ดัง แนะวิธีช่วยเหลือครอบครัว “ฮลุน โซโล่” ดูคลิปน้องให้จบวันละคลิป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 09:04 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อท้องถิ่น เผยรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจอร์เจียลดลง นักท่องเที่ยวหายอื้อ

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569
เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย

เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569

ศาลพิพากษาจำคุก พ่อวัยรุ่น 15 ปี หลังลูกก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนจอร์เจียดับ 4 ศพ

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569
เกล็น แฮนซาร์ด วัย 56 ปี เจ้าของออสการ์จากหนัง Once เสียชีวิต

ประวัติ เกล็น แฮนซาร์ด นักร้องไอริชเจ้าของออสการ์ Once เสียชีวิตกะทันหัน วัย 56 ปี

เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2569
Back to top button