“รถถัง จิตรเมืองนนท์” ยอมรับเดินผิดทาง เชื่อคนไม่หวังดี ขอโทษ ONE จากใจจริง
รถถัง จิตรเมืองนนท์ เคลียร์ดราม่าโพสต์ขอโทษ ONE ยอมรับพอมีเงินและชื่อเสียง เดินผิดทางเชื่อคนไม่หวังดี ลั่น “รถถัง” คนเดิมกลับมาแล้ว
รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักชกชื่อดังชาวไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กใช้พื้นที่ชี้แจงและเคลียร์ทุกประเด็น พร้อมทั้งขอโทษ One Championship โดยระบุว่า “สวัสดีครับ ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงเพื่อเคลียร์ทุกประเด็นเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อที่ผมจะได้เดินหน้าต่อเพื่อมุ่งมั่นกับอนาคตของผมครับ
เป็นความจริงที่ว่า หลังจากที่ผมเริ่มมีชื่อเสียงและเงินทอง ก็ได้มีผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตผมมากมาย ซึ่งในหมู่คนเหล่านั้นหลายคนก็ไม่ได้มีความปรารถนาดีต่อผมจริงๆ แต่หวังเพียงแค่จะหาผลประโยชน์และทำเงินจากตัวผมเท่านั้น ผมไม่อยากลงรายละเอียดในเชิงลึก แต่บอกได้แค่ว่าผมผิดพลาดที่ได้เดินผิดทางไปเพราะไปหลงเชื่อคำแนะนำของคนกลุ่มนี้ ซึ่งในตอนนี้ผมได้ตัดขาดและแยกทางกับคนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของผมเรียบร้อยแล้วครับ
ในวันนี้ ผมจึงอยากจะขอชี้แจงความจริงให้ถูกต้อง ทาง ONE ได้มอบค่าตอบแทนให้ผมสูงกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ในสัญญามาโดยตลอด และไม่มีใครในองค์กร ONE ที่ปลอมแปลงลายเซ็นของผมเลยแม้แต่คนเดียว ผมต้องขออภัยคุณ Timo Ruge หนึ่งในทีมจัดมวยของ ONE จากใจจริง สำหรับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นครับ
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอแสดงความเสียใจและขอโทษพี่ชาตรีจากใจจริง สำหรับความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่ผมอาจจะก่อให้เกิดขึ้นกับทาง ONE โดยเฉพาะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา วิธีที่ดีที่สุดในการพิสูจน์ความจริงใจของผม คือการกลับมาคว้าแชมป์โลกให้ได้อีกครั้ง เพื่อนำเกียรติยศและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยและค่ายจิตรเมืองนนท์ แล้วโลกจะได้เห็น “รถถัง” ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา ผมยังคงมีความกระหายชัยชนะและมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม
ตอนนี้ “The Iron Man” รถถังคนเดิมกลับมาแล้วครับ!”
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