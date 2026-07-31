พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” แจ้งข่าวย่ามีอาการอ่อนเพลีย วอนทุกท่านขอความเป็นส่วนตัว
พี่ชาย ฮลุน โซโล่ แจ้งข่าวย่ามีอาการอ่อนเพลีย กลัวเป็นอะไรอีกคน วอนทุกท่านขอความเป็นส่วนตัว ขอเวลาจัดการเรื่องต่างให้เรียบร้อย
เพจเฟซบุ๊ก Klose Mos ซึ่งเป็นพี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์คนดังที่เสียชีวิตอย่างปริศนาที่ประเทศจอร์เจีย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้คุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากครับกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคน ขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกท่าน
คุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อน และอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อม จึงอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อน
ทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใย ความหวังดี และความช่วยเหลือจากพี่ ๆ นักข่าว พี่น้องในพื้นที่ รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาตลอด
ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยูทูบเบอร์ดัง แนะวิธีช่วยเหลือครอบครัว “ฮลุน โซโล่” ดูคลิปน้องให้จบวันละคลิป
- “จ่าพิชิต” แอดมินเพจ Drama-addict ขอโทษ “ว่านไฉ” รับเข้าใจผิดปม “ฮลุน โซโล่”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: