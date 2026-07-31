เป็นเรื่อง! Uefa ประกาศเตรียมคว่ำบาตรบอลโลก หาก FIFA ขายหุ้นให้เอกชน
Uefa ประกาศเตรียมคว่ำบาตรฟุตบอลโลก หาก FIFA ขายหุ้นให้เอกชน เช่นเดียวกันกับทาง คอนคาแคฟ ที่ปฏิเสธข้อเสนอของ FIFA
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า สมาพันธ์ฟุตบอลยุโรป หรือ UEFA ได้ออกแถลงการณ์ว่าสมาชิกทั้ง 55 ประเทศ เตรียมโหวตคว่ำบาตรฟุตบอลโลก หากสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA เตรียมขายหุ้นให้กับเอกชน
ซึ่งทาง UEFA ระบุว่า ฟุตบอลโลกไม่ควรถูกปฏิบัติราวกับเป็นผลิตภัณฑ์ในการลงทุน นี่คือหนึ่งในมรดกทางกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอล ซึ่งได้รับการสร้างสมมาอย่างยาวนานผ่านคนหลายรุ่น ทั้งจากนักกีฬา ทีมชาติ และแฟนบอลในทุกทวีป ไม่ควรมีส่วนใดของมรดกนี้ถูกยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนักลงทุนเอกชน เพราะฟุตบอลโลกนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อขาย
เช่นเดียวกันกับทาง คอนคาแคฟ สมาพันธ์ฟุตบอลที่ดูแลพื้นที่อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน อีก 41 ประเทศ ปฏิเสธข้อเสนอหลังได้พบกับ จันนี อินฟาติโน ประธาน FIFA เช่นเดียวกัน ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าประเทศในกลุ่มสมาชิกคอนคาแคฟหมดศรัทธากับประธาน FIFA
ก่อนหน้านี้ FIFA ตั้งบริษัทลูกเชิงพาณิชย์เพื่อบริหารจัดการกิจกรรมหลักๆ รวมถึงฟุตบอลโลก และนักลงทุนภายนอกจะสามารถซื้อหุ้นในบริษัทลูกนี้ได้ โดยระบุว่าจะ “เชิญบุคคลที่สามให้เข้ามาลงทุนในสัดส่วนน้อยที่ไม่ใช่หุ้นควบคุม” ในบริษัทลูกแห่งใหม่นี้ ซึ่งก็คือ ฟีฟ่า ฟอร์เวิร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (FFE) อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสมาชิกฟีฟ่าทั้ง 211 ประเทศ
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