ชมรมแพทย์ชนบท จับมือกับ 17 องค์กร ออกแถลงคัดค้านถึงที่สุด แก้ พ.ร.บ.บัตรทอง
ชมรมแพทย์ชนบท จับมือกับ 17 องค์กร ออกแถลงคัดค้านถึงที่สุด แก้ พ.ร.บ.บัตรทอง ชี้การผลักภาระทั้งหมดไปที่ สปสช. ไม่ใช่การแก้ปัญหา
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุข วุฒิสภา เตรียมผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในช่วงเดือนก.ย. – ต.ค.นี้ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการยกระดับระบบบริการสุขภาพนั้น
ล่าสุดเพจชมรมแพทย์ชนบทได้ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้าน โดยระบุว่า “ชมรมแพทย์ชนบท จับมือเครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพทั่วประเทศ และเครือข่ายผู้ป่วย 17 องค์กร ฯลฯ ประกาศจุดยืน คัดค้านอย่างถึงที่สุดต่อความพยายาม “แก้พ.ร.บ.บัตรทอง” หวั่นกระทบสิทธิรักษาพยาบาลประชาชน และเป็นการรวบอำนาจสู่ระบบรัฐราชการ
ชมรมแพทย์ชนบทไม่เคยบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องระบบบัตรทอง หรือเรื่องอื่นใด ไม่ปั่นกระแส ทำขาวเป็นดำ ดำเป็นขาว! มีแต่เคยเปิดโปงทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วหลายเรื่อง จนรัฐมนตรีติดคุก และลาออกจากตำแหน่งหลายคน ประหยัดงบประมาณของรัฐหลายหมื่นล้านบาท
ชมรมแพทย์ชนบทคัดค้านอย่างถึงที่สุดต่อความพยายามแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่อาจกระทบสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนและรวบอำนาจสู่ระบบรัฐราชการ”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เชื่อมโยงปัญหาการเงินของโรงพยาบาลเข้ากับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อย่างต่อเนื่อง จนทำให้สังคมจำนวนหนึ่งเข้าใจว่า สปสช. เป็นต้นเหตุของวิกฤตระบบบริการ
ชมรมแพทย์ชนบท เห็นว่า การอธิบายเช่นนั้นเป็นการลดทอนความซับซ้อนของปัญหา และอาจทำให้สังคมเบี่ยงเบนจากสาเหตุที่แท้จริง
ข้อเท็จจริงคือ สปสช. มีหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณตามวงเงินที่รัฐจัดสรร ไม่ใช่ผู้กำหนดขนาดงบประมาณของประเทศ
วิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งต้นทุนการรักษาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาระโรคที่เพิ่มขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย เทคโนโลยีทางการแพทย์ งบประมาณด้านสาธารณสุขที่เติบโตไม่สอดคล้องกับต้นทุน และปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบของโรงพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรากฏอย่างชัดเจน ในหลายประเด็น เอางบบัตรทองไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
การผลักภาระทั้งหมดไปที่ สปสช. จึงไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่เสี่ยงทำให้การกำหนดนโยบายเดินผิดทิศทาง การแก้กฎหมายไม่ใช่คำตอบ หากโรงพยาบาลประสบปัญหาทางการเงิน สิ่งที่ควรดำเนินการคือ
เรียกร้องรัฐต้องเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง ปรับระบบบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรในระดับเขตสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนโรงพยาบาลขนาดเล็กและโรงพยาบาลชุมชนผ่านกลไกการบริหารร่วมกันของเครือข่ายบริการ เป็นด่านหน้า เพื่อลดค่าใช้จ่าย และความแออัด ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป พัฒนาระบบบริหารบุคลากรและการเงินของหน่วยบริการอย่างเป็นระบบ
แนวทางเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายฉบับปัจจุบัน โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ขออย่าได้ นำวิกฤตของโรงพยาบาลมาเป็นเหตุลดทอนสิทธิของประชาชน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นผลจากการปฏิรูปนโยบายสาธารณะที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย ทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยไม่ล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชน
กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เพียงกฎหมายการเงิน แต่เป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในสายตาประชาคมโลก
การแก้ไขกฎหมายใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการลดทอนสิทธิ เพิ่มอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ หรือเปลี่ยนดุลอำนาจการบริหารงบประมาณโดยไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ย่อมเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศต้องร่วมกันเฝ้าระวัง
ชมรมแพทย์ชนบท ขอเรียกร้องต่อรัฐบาล รัฐสภา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ยุติการผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากการแก้ไขนั้นมีแนวโน้มกระทบสิทธิและหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้ระบอบการเมืองในปัจจุบัน ที่รวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
2. เพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขให้เพียงพอกับต้นทุนการให้บริการจริง แทนการโยนภาระไปยังประชาชนหรือองค์กรผู้บริหารกองทุน
3. ปฏิรูประบบบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการ ให้มีประสิทธิภาพ ไม่นำงบบัตรทองไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ใช่การดูแลผู้ป่วยหรือประชาชนด้านสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และงานวิจัยเป็นฐาน
4.บริหารจัดการองค์กรให้โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เงินทอน จากงบบัตรทอง หรืองบประมาณของโรงพยาบาล
5.เปิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และภาควิชาการอย่างกว้างขวาง
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ใช่สมบัติของรัฐบาล พรรคการเมือง หรือหน่วยงานใด หากแต่เป็นสิทธิของประชาชนทั้งประเทศ
ผู้ใดก็ตามที่พยายามผลักดันการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิดังกล่าว ย่อมต้องอธิบายต่อสังคมด้วยเหตุผล ข้อมูล และความโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน
พวกเราจะใช้ทุกวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ เพื่อปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และจะไม่ยอมให้สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนถูกลดทอน ไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือข้ออ้างใดก็ตาม เพราะสิทธิในการรักษาพยาบาลไม่ใช่สิทธิพิเศษของคนบางกลุ่ม แต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน”
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