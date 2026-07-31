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NEWS1 แถลงขอโทษ ปมลดธงครึ่งเสาอาลัย “ฮลุน โซโล่” ยอมรับเนื้อหาไม่เหมาะสม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 07:55 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 09:21 น.

NEWS1 แถลงขอโทษ ปมลดธงครึ่งเสาอาลัย “ฮลุน โซโล่” ยอมรับเนื้อหาไม่เหมาะสม สัญญาเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล

สำนักข่าว NEWS1 ได้ออกแถลงจากกรณีที่มีโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการลดธงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยให้กับการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ อินฟลูฯคนดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย และได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างนั้น

โดยล่าสุดสำนักข่าว NEWS1 ได้โพสต์ข้อความแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า “แถลงการณ์จากกองบรรณาธิการเพจ News1Live

กองบรรณาธิการเพจ News1Live ขออภัยต่อประชาชนและผู้ติดตามทุกท่าน กรณีการเผยแพร่บทความข่าวเกี่ยวกับประเด็นการลดธงครึ่งเสา ซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจแก่หลายฝ่าย

กองบรรณาธิการยอมรับว่า การนำเสนอในครั้งดังกล่าวเป็นความผิดพลาดของทีมงาน และขอน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเคารพ พร้อมทั้งขออภัยอย่างจริงใจต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ในโอกาสนี้ กองบรรณาธิการขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ น้องฮลุน และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัว รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ เจตนาของผู้เขียนบทความมีเพียงต้องการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากที่ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้ แต่การสื่อสารดังกล่าวอาจขาดความเหมาะสมในบางประการ ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของกองบรรณาธิการเอง

News1Live ขอให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล เนื้อหา และการใช้ถ้อยคำในการนำเสนอข่าวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และไม่ให้เกิดความผิดพลาดในลักษณะเช่นนี้อีก”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ก.ค. 2569 07:55 น.| อัปเดต: 31 ก.ค. 2569 09:21 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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