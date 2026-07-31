ยูทูบเบอร์ดัง แนะวิธีช่วยเหลือครอบครัว “ฮลุน โซโล่” ดูคลิปน้องให้จบวันละคลิป
ยูทูบเบอร์ดัง แนะวิธีช่วยเหลือครอบครัว ฮลุน โซโล่ ดูคลิปน้องให้จบวันละคลิป เพราะยูทูบยังจ่ายเงินค่าโฆษณาต่อ ถ้ายอดวิวถึงล้านน่าจะได้ 4 หมื่นบาท
จากกรณีการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่ประเทศจอร์เจีย และชาวเน็ตแสดงความกังวลว่าจะช่วยเหลือคุณยายและครอบครัวของฮลุนต่อไปอย่างไรนั้น
ล่าสุด กร ดิษกร ชนะศรี หรือ ลุงกร ยูทูบเบอร์คนดัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเสนอแนวทางช่วยเหลือ โดยระบุว่า “เราสามารถช่วยน้องฮลุน โซโล ดูแลย่าต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยครับ วิธีง่ายๆ แค่ “ดูคลิปน้องให้จบวันละ 1 คลิป”
เพราะยูทูปจะยังคงจ่ายเงินค่าโฆษณาต่อไป และคลิปของน้องฮลุน ว่ากันตามตรงเป็นคลิปยาวที่มีคุณภาพสูง RPM ไม่น่าจะต่ำกว่า 1.5
อธิบายง่ายๆ ให้เห็นภาพคือ ทุกๆ 1,000 View (ในยูทูป) ฮลุนจะได้เงิน 1.5 USD หากเดือนนั้นทำยอดวิวได้ 1 ล้านวิวจะได้เงินประมาณ 1,500 USD คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 45,000 – 47,000 บาท
ผมว่าวิธีนี้คงไม่เหนือบ่ากว่าแรงครับ และหากเป็นไปได้ ดูคลิปแบบไม่กดข้ามโฆษณาคั่นกลางคลิปด้วยจะดีมากๆ
อนึ่ง – ผมไม่มั่นใจว่าคลิปท่องเที่ยว RPM เป็นยังไงนะ อาจจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ผมคิดก็ได้ แต่วัดจากประสบการณ์ที่เคยทำคลิปยาว RPM โอเคอยู่ แม้จะมีคนดูเฉลี่ยแค่ 6:39 นาทีจาก 34 นาที แต่ได้ RPM 1.24 เลยครับ”
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