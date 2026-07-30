แม่สุดช้ำร้อง “กัน จอมพลัง” ลูกสาววัย 13 ถูกแก๊งทรชน ลากไปรุมโทรมคาห้องน้ำ
แม่สุดช้ำร้อง “กัน จอมพลัง” ลูกสาววัย 13 ถูกแก๊งทรชน ลากไปรุมโทรมคาห้องน้ำ ซ้ำแฉตำรวจเสนอเงิน 150,000 บาท ขอจบคดี
30 ก.ค. 2569 มารดาพาลูกสาววัยเพียง 13 ปี เข้าขอความช่วยเหลือจาก นายกัณฐ์ศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” หลังถูกกลุ่มวัยรุ่นชายรุมทำร้ายและกระทำชำเราอย่างหนักในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว แต่คดียังไม่มีความคืบหน้า แถมเจอคนกลางพยายามเสนอเงินไกล่เกลี่ย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 13.00 น. บริเวณห้องน้ำสาธารณะ น้ำตกสุขทาลัย หมู่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยเด็กหญิงผู้เสียหาย วัย 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งปกติศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่ จ.ยะลา ช่วงปิดเทอม และได้ไปเที่ยวน้ำตกกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงรวม 6 คน
ในระหว่างเล่นน้ำ ผู้เสียหายได้เดินลงมาเอาผ้าคลุมฮิญาบที่ลืมไว้ด้านล่าง แต่กลับถูกกลุ่มวัยรุ่นชาย 6 คน ฉุดกระชากเข้าไปในห้องน้ำสาธารณะ ก่อนที่ชาย 3 คนแรกจะลงมือรุมข่มขืนกระทำชำเรา และอีก 3 คนได้เข้ามากระทำซ้ำ ส่งผลให้เด็กหญิงช็อกหมดสติไปในขณะที่ชายคนที่ 5 กำลังลงมือ จนกระทั่งเพื่อนสนิทลงมาตามหาและช่วยนำตัวส่งศาลาด้านนอก
ต่อมา เพื่อนสนิทของผู้เสียหายได้ยอมรับสารภาพว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากการที่กลุ่มเพื่อนผู้หญิงได้ร่วมกันวางแผนกับกลุ่มวัยรุ่นชายรวม 8 คน (หนึ่งในนั้นเป็นแฟนของเพื่อนในกลุ่ม) เพื่อล่อลวงเหยื่อมาให้รุมย่ำยี นอกจากนี้ ทางครอบครัวยังกังวลว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจมีการบันทึกคลิปวิดีโอขณะลงมือไว้เพื่อใช้ข่มขู่ในภายหลัง
มารดาของผู้เสียหายเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.บันนังสตา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ระบุผู้ก่อเหตุคือ นายพิต (สงวนนามสกุล) พร้อมพวกรวม 6 คน แต่เวลาผ่านไปหลังเกิดเหตุ 2 เดือน คดียังไม่มีความคืบหน้า อีกทั้งยังมีคนกลางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาขอพูดคุยเสนอเงิน 150,000 บาท เพื่อให้จบเรื่อง
แต่ตนปฏิเสธทันทีเนื่องจากต้องการความยุติธรรมให้ลูกสาว และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด โดยผู้เสียหายและมารดาได้ตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์จาก จ.ยะลา ไกลกว่า 3 ชั่วโมง มาขอความช่วยเหลือจาก “กัน จอมพลัง” ที่ จ.นราธิวาส
ด้าน นายกัณฐ์ศว์ ระบุว่า คดีนี้เป็นการกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และมีการใช้กำลังบังคับข่มขืน ตามกฎหมายแล้วเป็นคดีที่ไม่สามารถยอมความหรือไกล่เกลี่ยได้ การปล่อยให้มีการไกล่เกลี่ยจะทำให้ผู้ก่อเหตุไม่เกรงกลัวกฎหมาย เบื้องต้นได้ประสานงานไปยัง พล.ต.ท.ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ซึ่งรับปากจะลงมาดูแลคดีด้วยตนเองพร้อมตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาไกล่เกลี่ย และเตรียมประสานอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อส่งทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบปากคำผู้เสียหายตามกระบวนการทางกฎหมายโดยเร็วที่สุด
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