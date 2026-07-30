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คลิปวินาทีเกิดเหตุ มอเตอร์ไซค์ชนหญิงสูงอายุดับ ซอยจันทน์ 27 คนขับแสดงตัวแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 17:21 น.
คลิปวินาทีเกิดเหตุ มอเตอร์ไซค์ชนหญิงสูงอายุดับ ซอยจันทน์ 27 คนขับแสดงตัวแล้ว
ภาพจาก : FB/Drama-addict, FB/ฐานทัพ ร่วมกตัญญู จุดสน.ยานนาวา

คลิปนาทีเกิดเหตุ มอเตอร์ไซค์ชนหญิงสูงอายุที่ซอยจันทน์ 27 เขตสาทร ก่อนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเลิดสิน ล่าสุดผู้ขับขี่เข้าพบตำรวจ สน.วัดพระยาไกรแล้ว

เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนหญิงสูงอายุที่ซอยจันทน์ 27 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามที่เพจอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่รายงานผ่านโซเชียลมีเดีย ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเลิดสิน ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

หลังเกิดเหตุ เฟซบุ๊ก เพจ ฐานทัพ ร่วมกตัญญู จุดสน.ยานนาวา ระบุว่า ยังไม่มีญาติของผู้เสียชีวิตมาแสดงตัวที่โรงพยาบาล จึงขอความช่วยเหลือจากประชาชนในการติดตามหาญาติ ขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่ภาพผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์คันที่เกี่ยวข้องกับเหตุ พร้อมขอให้ผู้ที่คุ้นเคยช่วยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของภาพเข้าพบเจ้าหน้าที่

คลิปนาทีเกิดเหตุ มอเตอร์ไซค์ชนหญิงสูงอายุที่ซอยจันทน์ 27
ภาพจาก : FB/Drama-addict, FB/ฐานทัพ ร่วมกตัญญู จุดสน.ยานนาวา

กระทั่งล่าสุด เพจ ฐานทัพ ร่วมกตัญญู จุดสน.ยานนาวา รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า ญาติของผู้ขับขี่ได้เข้าติดต่อกับสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ต้องย้ำว่าข้อมูลทั้งหมดในขณะนี้มาจากการรายงานของเพจอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ทั้งในประเด็นสาเหตุการชน ข้อกล่าวหา หรือสถานะทางกฎหมายของผู้ขับขี่ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ขับขี่จะถูกดำเนินคดีในข้อหาใด ต้องรอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยติดตามหาญาติของผู้เสียชีวิต หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ สามารถประสานได้โดยตรงกับสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 17:21 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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