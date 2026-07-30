คลิปวินาทีเกิดเหตุ มอเตอร์ไซค์ชนหญิงสูงอายุดับ ซอยจันทน์ 27 คนขับแสดงตัวแล้ว
คลิปนาทีเกิดเหตุ มอเตอร์ไซค์ชนหญิงสูงอายุที่ซอยจันทน์ 27 เขตสาทร ก่อนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเลิดสิน ล่าสุดผู้ขับขี่เข้าพบตำรวจ สน.วัดพระยาไกรแล้ว
เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนหญิงสูงอายุที่ซอยจันทน์ 27 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามที่เพจอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่รายงานผ่านโซเชียลมีเดีย ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเลิดสิน ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุ เฟซบุ๊ก เพจ ฐานทัพ ร่วมกตัญญู จุดสน.ยานนาวา ระบุว่า ยังไม่มีญาติของผู้เสียชีวิตมาแสดงตัวที่โรงพยาบาล จึงขอความช่วยเหลือจากประชาชนในการติดตามหาญาติ ขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่ภาพผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์คันที่เกี่ยวข้องกับเหตุ พร้อมขอให้ผู้ที่คุ้นเคยช่วยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของภาพเข้าพบเจ้าหน้าที่
กระทั่งล่าสุด เพจ ฐานทัพ ร่วมกตัญญู จุดสน.ยานนาวา รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า ญาติของผู้ขับขี่ได้เข้าติดต่อกับสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ต้องย้ำว่าข้อมูลทั้งหมดในขณะนี้มาจากการรายงานของเพจอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ทั้งในประเด็นสาเหตุการชน ข้อกล่าวหา หรือสถานะทางกฎหมายของผู้ขับขี่ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ขับขี่จะถูกดำเนินคดีในข้อหาใด ต้องรอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยติดตามหาญาติของผู้เสียชีวิต หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ สามารถประสานได้โดยตรงกับสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง
- แจ้งข้อหาหนัก นักศึกษาเมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ พร้อมเปิดตัวเลขเยียวยา
- อาลัยฮีโร่หนุ่มพลเมืองดี ช่วยสาวถูกแฟนหนุ่มทำร้าย ก่อนถูกแฟนหนุ่มซิ่งชนเสียชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: