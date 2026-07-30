อดีตเมีย แฉธาตุแท้ นายป๋อง ไม่ยอมคน ชอบใช้ความรุนแรง-ข่มขืนผู้หญิง
อดีตเมีย แฉธาตุแท้ นายป๋อง ผู้ต้องสงสัย คดีสองพี่น้องรัสเซียหายตัว ชอบใช้ความรุนแรง กักขัง-ข่มขืนผู้หญิง ล่าสุดศาลอนุมัติหมายจับข้อหาลักทรัพย์
จากกรณีการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซีย ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พบซากรถจักรยานยนต์ถูกถอดชิ้นส่วนฝังดินอยู่ใกล้บ้าน นายป๋อง ผู้ต้องสงสัย โดยล่าสุดมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ นายป๋อง อายุ 43 ปี และนายธง อายุ 43 ปี ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ และรับของโจร พร้อมเร่งล่าตัวและค้นหาสองพี่น้องชาวรัสเซียอย่างเต็มกำลัง
ออกหมายจับ ‘ป๋อง-ธง’ ขุดหลุมฝังซากจยย. สองพี่น้องรัสเซีย หนีขึ้นซาเล้งคลุมผ้าใบ
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับ น.ส.เอ อดีตภรรยาของ นายป๋อง เปิดเผยว่า ระหว่างที่คบหากัน นายป๋องมีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง และเคยพาผู้หญิงมาที่บ้านก่อนลงมือข่มขืน ทำร้ายร่างกาย กักขัง และบังคับให้เสพยา ซึ่งเธอเคยเห็นกับตาตัวเอง
อดีตภรรยาเล่าเพิ่มว่า นายป๋องมีนิสัยไม่ยอมคนและเป็นผู้ป่วยจิตเวช เนื่องจากในวัยเด็กเคยถูกพ่อแท้ ๆ ทำร้ายอย่างทารุณ ทั้งถูกจับมัดมือและใช้สายไฟช็อตตามร่างกาย ซึ่งเธอและน้อง 2 คนของนายป๋องที่เสียชีวิตไปแล้วก็เคยถูกกระทำในลักษณะเดียวกัน
นอกจากนั้น น.ส.เอ ยังฝากถึงนายป๋องว่า หากผิดแค่เรื่องลักรถจักรยานยนต์ก็ให้ออกมามอบตัว แต่หากทำความผิดร้ายแรงกว่านั้นก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย และหากเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ ตนก็พร้อมยอมรับผลที่เกิดขึ้นเพราะถือเป็นการตัดสินใจของนายป๋องเอง
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อ้างอิงจาก : คมชัดลึก
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