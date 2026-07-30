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อดีตเมีย แฉธาตุแท้ นายป๋อง ไม่ยอมคน ชอบใช้ความรุนแรง-ข่มขืนผู้หญิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 17:51 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 17:52 น.
อดีตเมีย แฉธาตุแท้ นายป๋อง ป่วยทางจิต ชอบใช้ความรุนแรง-ข่มขืน

อดีตเมีย แฉธาตุแท้ นายป๋อง ผู้ต้องสงสัย คดีสองพี่น้องรัสเซียหายตัว ชอบใช้ความรุนแรง กักขัง-ข่มขืนผู้หญิง ล่าสุดศาลอนุมัติหมายจับข้อหาลักทรัพย์

จากกรณีการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซีย ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พบซากรถจักรยานยนต์ถูกถอดชิ้นส่วนฝังดินอยู่ใกล้บ้าน นายป๋อง ผู้ต้องสงสัย โดยล่าสุดมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ นายป๋อง อายุ 43 ปี และนายธง อายุ 43 ปี ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ และรับของโจร พร้อมเร่งล่าตัวและค้นหาสองพี่น้องชาวรัสเซียอย่างเต็มกำลัง

ออกหมายจับ ‘ป๋อง-ธง’ ขุดหลุมฝังซากจยย. สองพี่น้องรัสเซีย หนีขึ้นซาเล้งคลุมผ้าใบ

ก่อนหน้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับ น.ส.เอ อดีตภรรยาของ นายป๋อง เปิดเผยว่า ระหว่างที่คบหากัน นายป๋องมีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง และเคยพาผู้หญิงมาที่บ้านก่อนลงมือข่มขืน ทำร้ายร่างกาย กักขัง และบังคับให้เสพยา ซึ่งเธอเคยเห็นกับตาตัวเอง

อดีตภรรยาเล่าเพิ่มว่า นายป๋องมีนิสัยไม่ยอมคนและเป็นผู้ป่วยจิตเวช เนื่องจากในวัยเด็กเคยถูกพ่อแท้ ๆ ทำร้ายอย่างทารุณ ทั้งถูกจับมัดมือและใช้สายไฟช็อตตามร่างกาย ซึ่งเธอและน้อง 2 คนของนายป๋องที่เสียชีวิตไปแล้วก็เคยถูกกระทำในลักษณะเดียวกัน

นอกจากนั้น น.ส.เอ ยังฝากถึงนายป๋องว่า หากผิดแค่เรื่องลักรถจักรยานยนต์ก็ให้ออกมามอบตัว แต่หากทำความผิดร้ายแรงกว่านั้นก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย และหากเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ ตนก็พร้อมยอมรับผลที่เกิดขึ้นเพราะถือเป็นการตัดสินใจของนายป๋องเอง

ด่วน! เจอซากจยย. สองพี่น้องชาวรัสเซีย ถอดแยกชิ้นส่วนฝังดิน ตร.เร่งแกะรอย-4
ภาพจาก : FB เจ๊ม้อย v+
ด่วน! เจอซากจยย. สองพี่น้องชาวรัสเซีย ถอดแยกชิ้นส่วนฝังดิน ตร.เร่งแกะรอย-2
ภาพจาก : FB เจ๊ม้อย v+

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อ้างอิงจาก : คมชัดลึก

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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