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ตรวจหวย 1 ส.ค. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัลที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 10:01 น.
ตรวจหวย 1 ส.ค. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัลที่นี่

รวมช่องทางถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2569 พร้อมตารางเงินรางวัลครบทุกอันดับ และเวลาเริ่มถ่ายทอดสดที่ต้องรู้

ใครถือลอตเตอรี่อยู่ในมือ วันนี้เป็นวันสำคัญที่ต้องนั่งรอลุ้นกันแล้ว เพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ตามกำหนดการปกติที่ออกรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

สำหรับคนที่อยากดูการออกรางวัลสดๆ ไม่ต้องรอเช็กจากเว็บอย่างเดียว สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้หลายช่องทาง ทั้งไทยรัฐทีวี ช่อง 32 อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 และ PPTV HD 36 โดยเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ใครไม่สะดวกเปิดโทรทัศน์ก็กดดูผ่านช่องยูทูบของแต่ละสำนักข่าวได้เช่นกัน

ประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ส.ค. 69

ผลรางวัลของงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ยังไม่ออกในขณะที่เขียนบทความนี้ ต้องรอการถ่ายทอดสดตามเวลาข้างต้นก่อนถึงจะทราบผลจริง ระหว่างที่รอ ลองมาดูกันว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้มีเงินรางวัลอะไรให้ลุ้นบ้าง

  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000,000 บาท
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
  • รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 สิงหาคม 2569

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

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ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

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ดูผลหวยย้อนหลัง

รางวัลที่ 1 กับรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จะดูจากเลข 6 หลักเต็มของสลาก ส่วนรางวัลเลขหน้า 3 ตัวดูจากเลข 3 หลักแรก รางวัลเลขท้าย 3 ตัวและเลขท้าย 2 ตัวดูจากเลขท้ายสุดของสลากตามชื่อรางวัล เมื่อผลออกครบแล้ว ผู้ถูกรางวัลสามารถนำสลากไปขึ้นเงินได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลเป็นต้นไป ยกเว้นรางวัลที่ 1 ที่ต้องติดต่อขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง และมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1 เปอร์เซ็นต์

สำหรับใครที่ตรวจแล้วไม่ถูกรางวัลในงวดนี้ ก็ยังมีงวดถัดไปให้ลุ้นกันต่อในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ตามปฏิทินการออกรางวัลปกติของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 10:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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