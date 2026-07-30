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ออกหมายจับ ‘ป๋อง-ธง’ ขุดหลุมฝังซากจยย. สองพี่น้องรัสเซีย หนีขึ้นซาเล้งคลุมผ้าใบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 17:45 น.
ศาลออกหมายจับ ป๋อง-ธง ปมฝังซากรถสองพี่น้องรัสเซีย

ศาลพัทยาอนุมัติหมายจับป๋องและธง หลังพบหลักฐานลักจักรยานยนต์สองพี่น้องรัสเซีย ขุดหลุมฝังซาก-ขึ้นซาเล้งหนี คุมตัวสอบปากคำเพิ่ม

ความคืบหน้ากรณี MISS DIANA NAZIMOVA วัย 22 ปี และ MR. ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี สองพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พบซากรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่นเอดีวี 150 สีดำเทา ทะเบียน 4กษ 6379 ชลบุรี ของทั้งสองคน คนร้ายแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้บริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่และชาวบ้านหลายร้อยคนพร้อมสุนัขดมกลิ่นช่วยกันปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่พบตัว

วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ตำรวจสืบสวนท่องเที่ยวพัทยาและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี นำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านของ นายโหย และ นายผาง ทั้งคู่เป็นบุคคลต้องสงสัยพา นายฑนา หรือ ป๋อง อายุ 43 ปี และนายธงชัย หรือ ธง อายุ 39 ปี ฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่กว่า 200 นายหนีออกนอกพื้นที่ในช่วงกลางดึก โดยให้นั่งรถซาเล้งและใช้ผ้าใบคลุมอำพรางตบตาตำรวจ ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าทั้งสองอาจร่วมขุดดินฝังซากรถจักรยานยนต์

ตำรวจบุกเข้าไปบริเวณเพิงพักแต่ไม่พบตัว จากนั้นเจ้าหน้าที่ดักรอนายโหยขณะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากบ้าน จึงแสดงตัวเชิญไปสอบปากคำ พร้อมตามไปเชิญตัวนายผางที่พักอยู่ใกล้กัน เบื้องต้นทั้งสองคนปฏิเสธข้อกล่าวหา อ้างว่าไม่รู้เรื่องและไม่รู้จักนายป๋องกับนายธง

อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อคำให้การจึงคุมตัวทั้งสองคนไปสอบปากคำเพิ่มที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ เพื่อสอบถามข้อมูลหาความเชื่อมโยงกับคดีการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซีย

ขณะที่ พนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับ นายป๋อง และนายธง ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ หรือรับของโจร ตำรวจมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าทั้งสองคนนำรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียไปฝังดิน

สองพี่น้องรัสเซีย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 17:45 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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