โรงแรมไทยวิกฤติ เข้าพักวูบเหลือ 53% ต่ำสุดรอบปี จี้รัฐทบทวนฟรีวีซ่า

สมาคมโรงแรมไทยเผยยอดเข้าพักเดือนกรกฎาคมต่ำกว่าปีก่อน ผู้ประกอบการหั่นราคาห้อง ประคองสภาพคล่อง จี้รัฐทบทวนฟรีวีซ่า 60 วันด่วน
ห้องมี แขกไม่มี คือภาพรวมของธุรกิจโรงแรมไทยตอนนี้ เดือนกรกฎาคม 2569 อัตราการเข้าพักทั่วประเทศคาดว่าจะเหลือเพียง 53 เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ผู้ประกอบการหลายแห่งต้องยอมลดราคาห้อง ทุ่มงบการตลาดเพิ่ม และตัดรายจ่ายทุกทางเพื่อประคองเงินสดให้ธุรกิจเดินต่อไปได้
นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ว่าตัวเลขเดือนนี้ขยับขึ้นจากเดือนมิถุนายนเพียงเล็กน้อย หลังเดือนก่อนอัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ตัวเลขที่ขยับแทบไม่ขึ้นสองเดือนติดต่อกันบอกได้ชัดว่าธุรกิจโรงแรมยังไม่พ้นช่วงซบเซา
ต้นตอหลักมาจากช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวที่ประจวบกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งกดดันการเดินทางระหว่างประเทศโดยตรง เมื่อนักท่องเที่ยวหายไป การแข่งขันด้านราคาจึงยิ่งดุเดือด โรงแรมต้องยอมขายห้องถูกลงเพื่อแลกกับรายได้ที่ยังพอไหลเข้ามาบ้าง
สมาคมโรงแรมไทยประเมินว่าไตรมาส 3 ของปี 2569 ยังมีแนวโน้มอ่อนแรงต่อเนื่อง ทั้งตลาดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหวต่อค่าใช้จ่ายอย่างตลาดอินเดีย ซึ่งอาจชะลอการเดินทางหากนโยบายฟรีวีซ่า 60 วันทำให้ต้นทุนการเดินทางสูงขึ้น
ผู้ประกอบการจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการกระตุ้นการเดินทางในประเทศทั้งเมืองหลักและเมืองรอง เพิ่มการจัดประชุมภาครัฐ งานอีเวนต์ และเที่ยวบิน เพื่อดึงคนกลับเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวให้เร็วที่สุด อีกข้อเสนอสำคัญคือให้ทบทวนนโยบายฟรีวีซ่า ลดต้นทุนพลังงาน ค่าธรรมเนียมภาครัฐ และภาระภาษี พร้อมปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวกลับมาเชื่อใจอีกครั้ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้านโยบาย Thailand 365 วัน เพื่อกระตุ้นการเดินทางตลอดทั้งปีอยู่แล้ว แต่ภาคโรงแรมต้องการมาตรการที่เห็นผลเร็วกว่าแคมเปญประชาสัมพันธ์ เพราะทุกเดือนที่ยอดเข้าพักต่ำ หมายถึงผู้ประกอบการต้องดึงเงินสดก้อนเดิมมาประคองธุรกิจนานขึ้นไปอีก
ตัวเลข 53 เปอร์เซ็นต์จึงไม่ใช่แค่ห้องว่างที่ไม่มีคนเปิดประตูเข้าไปพัก แต่เป็นสัญญาณเตือนว่าครึ่งปีหลังของธุรกิจท่องเที่ยวไทยยังเหนื่อยหนัก และรัฐบาลอาจต้องขยับตัวก่อนที่ช่วงโลว์ซีซั่นจะลากยาวไปจนถึงปลายปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 7 ที่เที่ยว เคานต์ดาวน์ปีใหม่ กรุงเทพ ฉลองข้ามปีสุดอลังการ
- ที่เที่ยวเชียงใหม่ คัดสรรแลนด์มาร์กยอดฮิต แอ่วเหนือหนาวกาย แต่อบอุ่นใจ
- แนะนำ ที่เที่ยวเชียงราย เที่ยวหยุดยาว เช็คอินแลนด์มาร์กยอดฮิต
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: