การเงินเศรษฐกิจ

โรงแรมไทยวิกฤติ เข้าพักวูบเหลือ 53% ต่ำสุดรอบปี จี้รัฐทบทวนฟรีวีซ่า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 18:30 น.

สมาคมโรงแรมไทยเผยยอดเข้าพักเดือนกรกฎาคมต่ำกว่าปีก่อน ผู้ประกอบการหั่นราคาห้อง ประคองสภาพคล่อง จี้รัฐทบทวนฟรีวีซ่า 60 วันด่วน

ห้องมี แขกไม่มี คือภาพรวมของธุรกิจโรงแรมไทยตอนนี้ เดือนกรกฎาคม 2569 อัตราการเข้าพักทั่วประเทศคาดว่าจะเหลือเพียง 53 เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ผู้ประกอบการหลายแห่งต้องยอมลดราคาห้อง ทุ่มงบการตลาดเพิ่ม และตัดรายจ่ายทุกทางเพื่อประคองเงินสดให้ธุรกิจเดินต่อไปได้

นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ว่าตัวเลขเดือนนี้ขยับขึ้นจากเดือนมิถุนายนเพียงเล็กน้อย หลังเดือนก่อนอัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ตัวเลขที่ขยับแทบไม่ขึ้นสองเดือนติดต่อกันบอกได้ชัดว่าธุรกิจโรงแรมยังไม่พ้นช่วงซบเซา

ต้นตอหลักมาจากช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวที่ประจวบกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งกดดันการเดินทางระหว่างประเทศโดยตรง เมื่อนักท่องเที่ยวหายไป การแข่งขันด้านราคาจึงยิ่งดุเดือด โรงแรมต้องยอมขายห้องถูกลงเพื่อแลกกับรายได้ที่ยังพอไหลเข้ามาบ้าง

สมาคมโรงแรมไทยประเมินว่าไตรมาส 3 ของปี 2569 ยังมีแนวโน้มอ่อนแรงต่อเนื่อง ทั้งตลาดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหวต่อค่าใช้จ่ายอย่างตลาดอินเดีย ซึ่งอาจชะลอการเดินทางหากนโยบายฟรีวีซ่า 60 วันทำให้ต้นทุนการเดินทางสูงขึ้น

ผู้ประกอบการจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการกระตุ้นการเดินทางในประเทศทั้งเมืองหลักและเมืองรอง เพิ่มการจัดประชุมภาครัฐ งานอีเวนต์ และเที่ยวบิน เพื่อดึงคนกลับเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวให้เร็วที่สุด อีกข้อเสนอสำคัญคือให้ทบทวนนโยบายฟรีวีซ่า ลดต้นทุนพลังงาน ค่าธรรมเนียมภาครัฐ และภาระภาษี พร้อมปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวกลับมาเชื่อใจอีกครั้ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้านโยบาย Thailand 365 วัน เพื่อกระตุ้นการเดินทางตลอดทั้งปีอยู่แล้ว แต่ภาคโรงแรมต้องการมาตรการที่เห็นผลเร็วกว่าแคมเปญประชาสัมพันธ์ เพราะทุกเดือนที่ยอดเข้าพักต่ำ หมายถึงผู้ประกอบการต้องดึงเงินสดก้อนเดิมมาประคองธุรกิจนานขึ้นไปอีก

ตัวเลข 53 เปอร์เซ็นต์จึงไม่ใช่แค่ห้องว่างที่ไม่มีคนเปิดประตูเข้าไปพัก แต่เป็นสัญญาณเตือนว่าครึ่งปีหลังของธุรกิจท่องเที่ยวไทยยังเหนื่อยหนัก และรัฐบาลอาจต้องขยับตัวก่อนที่ช่วงโลว์ซีซั่นจะลากยาวไปจนถึงปลายปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

โรงแรมไทยวิกฤติ เข้าพักวูบเหลือ 53% ต่ำสุดรอบปี จี้รัฐทบทวนฟรีวีซ่า

3 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ส.ค. 69 ชูเลขวิ่งโค้งสุดท้าย ก่อนหวยออก

33 นาที ที่แล้ว
อดีตเมีย แฉธาตุแท้ นายป๋อง ป่วยทางจิต ชอบใช้ความรุนแรง-ข่มขืน ข่าว

อดีตเมีย แฉธาตุแท้ นายป๋อง ไม่ยอมคน ชอบใช้ความรุนแรง-ข่มขืนผู้หญิง

42 นาที ที่แล้ว
แม่สุดช้ำร้อง &quot;กัน จอมพลัง&quot; ลูกสาววัย 13 ถูกแก๊งทรชน ลากไปรุมโทรมคาห้องน้ำ ข่าว

แม่สุดช้ำร้อง “กัน จอมพลัง” ลูกสาววัย 13 ถูกแก๊งทรชน ลากไปรุมโทรมคาห้องน้ำ

56 นาที ที่แล้ว
ศาลออกหมายจับ ป๋อง-ธง ปมฝังซากรถสองพี่น้องรัสเซีย ข่าว

ออกหมายจับ ‘ป๋อง-ธง’ ขุดหลุมฝังซากจยย. สองพี่น้องรัสเซีย หนีขึ้นซาเล้งคลุมผ้าใบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปวินาทีเกิดเหตุ มอเตอร์ไซค์ชนหญิงสูงอายุดับ ซอยจันทน์ 27 คนขับแสดงตัวแล้ว ข่าว

คลิปวินาทีเกิดเหตุ มอเตอร์ไซค์ชนหญิงสูงอายุดับ ซอยจันทน์ 27 คนขับแสดงตัวแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! 6 เมนูไทยยอดฮิต ดูเหมือนไม่หวานมาก แต่น้ำตาลอาจสูงมากกว่าที่คิด สุขภาพและการแพทย์

เช็กเลย! 6 เมนูไทยยอดฮิต ดูเหมือนไม่หวานมาก แต่น้ำตาลอาจสูงมากกว่าที่คิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงหนุ่ม &quot;จอนซึงแจ&quot; เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมอง บันเทิง

นักแสดงหนุ่ม เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นำอดีตนักบินฟิลิปปินส์ป่วยหนักใต้บีทีเอสส่ง รพ. ข่าวต่างประเทศ

อาการล่าสุด อดีตกัปตันไร้บ้าน มีแผลติดเชื้อหนัก ส่ง รพ. แล้ว เตรียมประสานสถานทูต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จ่าพิชิต” แอดมินเพจ Drama-addict ขอโทษ “ว่านไฉ” รับเข้าใจผิดปม “ฮลุน โซโล่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 หยุดน้อยแต่ลาคุ้ม ใช้วันลา 2 วัน พักยาวได้ 5 วัน ข่าว

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 หยุดน้อยแต่ลาคุ้ม ใช้วันลา 2 วัน พักยาวได้ 5 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค. 69 ครั้งที่ 31 เปิดพุ่ง 700 บาท ล่าสุดรูปพรรณ 65,400

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขปิงปองน้องเพชรกล้า ใบ้แนวทางก่อนหวยออกวันเสาร์ 1 ส.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คาเฟ่แมวยืนยัน เจ้าเหมียวทั้ง 25 ตัวปลอดภัยดี หลังห้าง Aeon คุมาโมโตะถล่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คปภ. ยัน &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ทำประกันเดินทางทุน 5 ล้าน เงื่อนไขจ่ายเฉพาะอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม ข่าว

คปภ. ยัน “ฮลุน โซโล่” ทำประกันเดินทางทุน 5 ล้าน เงื่อนไขจ่ายเฉพาะอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยินดีดูแลค่าใช้จ่ายพาร่าง ฮลุน โซโล่ กลับไทย ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ยินดีออกค่าใช้จ่ายนำร่าง “ฮลุน โซโล่” กลับไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสองแม่ลูกญี่ปุ่น อ้างทำพิธีขับไล่ผีตามคำสั่งของพระเยซู ปล่อยสามีป่วยตายกลางบ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บล็อกเกอร์รีวิวจอร์เจีย สวยแต่อันตราย คนท้องถิ่นไม่เป็นมิตร ขอไม่กลับไปอีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ว่านไฉ&quot; เผยเหตุผลช่วยหา &quot;ฮลุน โซโล่&quot; หลังหายตัวที่จอร์เจีย ก่อนพบเสียชีวิต ข่าว

“ว่านไฉ” เผยเหตุผลช่วยหา “ฮลุน โซโล่” หลังหายตัวที่จอร์เจีย ก่อนพบเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยแชร์ประสบการณ์ เที่ยวจอร์เจีย เจอคนเคาะประตูโรงแรมกลางดึกที่ทบิลิซี ข่าว

สาวไทยแชร์ประสบการณ์ เที่ยวจอร์เจีย เจอคนเคาะประตูโรงแรมกลางดึกที่ทบิลิซี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัยการญี่ปุ่นนัด 31 ก.ค. ชี้ชะตาสาวไทยรับหิ้ว เจอไอซ์ซุกซองกาแฟ ฟ้องหรือไม่?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.จอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตในโรงแรมที่จอร์เจีย ข่าว

ว่านไฉ คุย ตร.จอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ บันทึกยืนยันเสียชีวิตตั้งแต่ 14 ก.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย่าฮลุน โซโล่ ไม่เชื่อหลานจบชีวิตตัวเองที่จอร์เจีย ข่าว

ย่า ฮลุน โซโล่ สูญเสียหลานที่จอร์เจีย ยันไม่มีโรคประจำตัว หากตายแทนได้ก็ยอม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออนิกซ์ จับมือ แกร็บ เติมเต็มทุกการเดินทาง ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 18:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ส.ค. 69 ชูเลขวิ่งโค้งสุดท้าย ก่อนหวยออก

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
อดีตเมีย แฉธาตุแท้ นายป๋อง ป่วยทางจิต ชอบใช้ความรุนแรง-ข่มขืน

อดีตเมีย แฉธาตุแท้ นายป๋อง ไม่ยอมคน ชอบใช้ความรุนแรง-ข่มขืนผู้หญิง

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
แม่สุดช้ำร้อง &quot;กัน จอมพลัง&quot; ลูกสาววัย 13 ถูกแก๊งทรชน ลากไปรุมโทรมคาห้องน้ำ

แม่สุดช้ำร้อง “กัน จอมพลัง” ลูกสาววัย 13 ถูกแก๊งทรชน ลากไปรุมโทรมคาห้องน้ำ

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
ศาลออกหมายจับ ป๋อง-ธง ปมฝังซากรถสองพี่น้องรัสเซีย

ออกหมายจับ ‘ป๋อง-ธง’ ขุดหลุมฝังซากจยย. สองพี่น้องรัสเซีย หนีขึ้นซาเล้งคลุมผ้าใบ

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
Back to top button