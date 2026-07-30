นักแสดงหนุ่ม เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี
สิ้น นักแสดงหนุ่ม จอนซึงแจ เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังต่อสู้กับอาการโคม่านานสองปีจากภาวะเลือดออกในสมอง คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมอาลัย
วงการบันเทิงเกาหลีใต้ต้องพบกับข่าวเศร้าและการสูญเสียอีกครั้ง เมื่อสื่อต่างประเทศมีรายงานว่า นักแสดงหนุ่มมากฝีมือ จอนซึงแจ (Jeon Seung-jae) ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 46 ปี หลังจากล้มป่วยด้วยอาการโคม่ามานานกว่า 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมองที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เขารอคิวถ่ายในกองละครประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง ‘Korea-Khitan War’ ทางช่อง KBS ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2024
ครอบครัวได้จัดพิธีศพขึ้นที่ห้องพิเศษ 3 ณ ศาลาว่าการ ฌาปนสถานสวิลนักวอน คยองกี ในเมืองซูวอน จังหวัดคยองกี โดยมีพิธีไว้อาลัยในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 31 ก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจที่สุสานซูวอนยอนฮวา และฝังร่างไว้ที่สุสานอันซองยูโทเปีย
สำหรับ จอนซึงแจ เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2004 จากภาพยนตร์สงครามระดับตำนานเรื่อง ‘Taegukgi: The Brotherhood of War’ และฝากฝีมือในผลงานการแสดงภาพยนตร์ชื่อดังอีกหลายเรื่อง เช่น ‘The Masked Prosecutor’, ‘The Good, the Bad, the Weird’, ‘Haeundae’ และ ‘Hello Ghost’
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อ้างอิงจาก : chosun, koreajoongangdaily
ภาพจาก : IG seungjae_jeon
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