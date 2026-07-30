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นักแสดงหนุ่ม เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 16:17 น.
นักแสดงหนุ่ม "จอนซึงแจ" เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมอง
ภาพจาก : IG seungjae_jeon

สิ้น นักแสดงหนุ่ม จอนซึงแจ เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังต่อสู้กับอาการโคม่านานสองปีจากภาวะเลือดออกในสมอง คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมอาลัย

วงการบันเทิงเกาหลีใต้ต้องพบกับข่าวเศร้าและการสูญเสียอีกครั้ง เมื่อสื่อต่างประเทศมีรายงานว่า นักแสดงหนุ่มมากฝีมือ จอนซึงแจ (Jeon Seung-jae) ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 46 ปี หลังจากล้มป่วยด้วยอาการโคม่ามานานกว่า 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมองที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เขารอคิวถ่ายในกองละครประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง ‘Korea-Khitan War’ ทางช่อง KBS ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2024

ครอบครัวได้จัดพิธีศพขึ้นที่ห้องพิเศษ 3 ณ ศาลาว่าการ ฌาปนสถานสวิลนักวอน คยองกี ในเมืองซูวอน จังหวัดคยองกี โดยมีพิธีไว้อาลัยในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 31 ก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจที่สุสานซูวอนยอนฮวา และฝังร่างไว้ที่สุสานอันซองยูโทเปีย

สำหรับ จอนซึงแจ เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2004 จากภาพยนตร์สงครามระดับตำนานเรื่อง ‘Taegukgi: The Brotherhood of War’ และฝากฝีมือในผลงานการแสดงภาพยนตร์ชื่อดังอีกหลายเรื่อง เช่น ‘The Masked Prosecutor’, ‘The Good, the Bad, the Weird’, ‘Haeundae’ และ ‘Hello Ghost’

นักแสดงหนุ่ม เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี-1

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อ้างอิงจาก : chosun, koreajoongangdaily

ภาพจาก : IG seungjae_jeon

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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