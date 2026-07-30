“จ่าพิชิต” แอดมินเพจ Drama-addict ขอโทษ “ว่านไฉ” รับเข้าใจผิดปม “ฮลุน โซโล่”
“จ่าพิชิต” แอดมินเพจ Drama-addict โพสต์ขอโทษ “ว่านไฉ” รับเข้าใจผิดปมแจ้งข่าว “ฮลุน โซโล่” ไม่ทราบว่าได้ติดต่อกับครอบครัวมาก่อนแล้ว
จ่าพิชิต แอดมินเพจ Drama-addict โพสต์ข้อความขอโทษ “ว่านไฉ” จากเพจ “อาสาพาไปหลง” หลังจากก่อนหน้านี้มีวิวาทะในโลกออนไลน์ เรื่องของการแจ้งความคืบหน้ากรณี “ฮลุน โซโล่” กระทั่งว่านไฉได้โพสต์ยืนยันว่าการแจ้งข่าวต่าง ๆ นั้นได้รับการอนุญาตจากครอบครัวแล้วว่า “จบรายการละ ขอ ขอโทษคุณว่านไฉอีกครั้ง จ่าผิดเอง ที่เข้าใจคุณว่านไฉผิด จึงไม่รู้ว่าคุณว่านไฉติดต่อกับทางครอบครัวของฮลุนแลัว
พอฟังในโหนกระแสจบ จึงรู้รายละเอียดทางคุณว่านไฉทั้งหมด ขอโทษทางคุณว่านไฉอีกครั้งมา ณ ที่นี้ จ่าจะเอาเรื่องนี้ไปปรับปรุงแก้ไข ไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีก และขออภัย พ่อแม่พี่น้องชาวเน็ตด้วยที่ทำให้เกิดดราม่าที่ไม่ควรเกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังตามหาตัวคุณฮลุนครับ”
ก่อนหน้านี้ จ่าพิชิต โพสต์ข้อความระบุว่า “ขออภัย/ขอโทษ คุณว่านไฉ @อาสา พาไปหลง จ่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นการประกาศก่อนแจ้งให้ญาติทราบ ถ้าทางครอบครัวอนุญาตแล้วก็ให้เป็นไปตามนั้นครับ
ของจ่าพยายามปรามไม่ให้คนรีบประกาศ เพราะได้รับประสานจากคนหน้างานที่จอร์เจีย เรื่องการประสานเอกสารกับทางครอบครัวเขาให้เสร็จสิ้นก่อน เพื่อพาเขากลับไทยให้ได้ ซึ่งตอนนั้นเอกสารยังไม่เรียบร้อย เลยอยากให้ประสานทางครอบครัวเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะเป็นข่าว เพื่อพาเขากลับไทยให้ได้โดยเร็ว ตอนนี้น่าจะเรียบร้อยหมดแล้ว ขออภัยคุณว่านไฉอีกครั้ง
แต่โพสนี้เพิ่มเติมสองประเด็น เพราะมีคนไปทัวร์ลงคุณสองคนนี้ คือคุณแยมกับอีกคนนึง ที่ปิดเฟซไปแล้ว สองคนนี้คือคนที่ช่วยประสานงานกับทางตำรวจจอร์เจีย จนรู้ว่าคุณฮลุนอยู่ที่ไหน คุณแยมประสานทาง ตร.
ส่วนอีกท่าน ประสานทางคนไทยอีกคนที่จอร์เจีย ซึ่งคนนี้ พยายามหาช่องทางติดต่อญาติเค้าเพื่อให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการพาร่างของคุณฮลุนกลับไทย ทั้งสองท่านก็โดนทัวร์ลงกันไปตาม ๆ กัน พ่อแม่พี่น้องถ้าไม่พอใจไม่ต้องทัวร์ลงสองคนนั้นมาลงที่จ่าคนเดียวพอ”
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