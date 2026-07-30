วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 หยุดน้อยแต่ลาคุ้ม ใช้วันลา 2 วัน พักยาวได้ 5 วัน
เดือนสิงหาคมมีวันหยุดราชการเพียงวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันพุธ เปิดสูตรวางวันลาก่อนหรือหลังวันแม่แห่งชาติ เพื่อพักต่อเนื่องสูงสุด 9 วัน
ใครที่กำลังเปิดปฏิทินหาวันหยุดยาวเดือนสิงหาคม บอกตรงๆ ว่าปีนี้อาจต้องทำใจนิดหนึ่งก่อน เพราะทั้งเดือนมีวันหยุดราชการให้ลุ้นแค่วันเดียว คือวันพุธที่ 12 สิงหาคม เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สำคัญคือวันนี้ตกกลางสัปดาห์พอดี ไม่ได้ต่อกับเสาร์อาทิตย์ให้อัตโนมัติเหมือนหลายเดือนที่ผ่านมา
แต่อย่าเพิ่งถอดใจไปเลย เพราะวันหยุดกลางสัปดาห์แบบนี้แหละที่มักซ่อนโอกาสหยุดยาวไว้ให้คนที่รู้จักวางแผน มนุษย์เงินเดือนคนไหนใช้วันลาเพิ่มอีกแค่ 2 วัน ก็พลิกวันพุธเดียวให้กลายเป็นวันหยุดต่อเนื่องได้ยาวถึง 5 วัน ส่วนคนที่พร้อมทุ่มวันลาเต็มที่ 4 วัน จะได้พักยาวไปเลยรวด 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 16 สิงหาคม
ลองไล่ตัวเลขให้เห็นภาพชัดๆ เดือนสิงหาคมปีนี้มีวันทำงานทั้งหมด 20 วัน วันหยุดสุดสัปดาห์ 10 วัน และวันหยุดราชการอีก 1 วัน รวมกันแล้วดูเหมือนน้อย แต่ถ้าจัดวันลาให้ถูกจังหวะ ความคุ้มค่าจะเปลี่ยนไปทันที
สำหรับคนที่อยากได้หยุดยาว 5 วันแบบไม่เปลืองวันลามาก มีสองทางเลือกให้หยิบ ทางแรกคือลาวันจันทร์ที่ 10 และวันอังคารที่ 11 สิงหาคม จะได้พักต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 ยาวไปจนถึงวันพุธที่ 12 สิงหาคม ทางที่สองคือลาวันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม จะได้หยุดตั้งแต่วันพุธที่ 12 ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ได้ 5 วันเท่ากัน เลือกได้ตามใจว่าอยากพักก่อนหรือหลังวันแม่
ส่วนใครมีแผนเดินทางไกลหรืออยากพักผ่อนแบบจัดเต็ม สูตรที่คุ้มที่สุดคือลาให้ครบ 4 วัน ในวันที่ 10, 11, 13 และ 14 สิงหาคม เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการแล้ว จะได้พักต่อเนื่องยาวถึง 9 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 16 สิงหาคม เพียงแต่ต้องรีบยื่นใบลาแต่เนิ่นๆ เพราะเพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกันก็คงคิดแบบเดียวกันไม่ต่างกัน
อีกเรื่องที่ควรรู้ก่อนวางแผนคือหน่วยงานที่หยุดตรงกันในวันที่ 12 สิงหาคม ได้แก่ราชการ ธนาคาร และสถาบันการเงิน ส่วนพนักงานบริษัทเอกชนต้องเช็กปฏิทินวันหยุดของที่ทำงานตัวเองอีกครั้ง เพราะบางแห่งอาจกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทแตกต่างออกไป
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