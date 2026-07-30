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แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 15:41 น.
แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ

ยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวญี่ปุ่นพุ่ง 30 ราย รวม นักศึกษาต่างชาติ 1 ราย เจ็บกว่า 60 คน กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายใต้ซากตึกถล่มและโรงงานในคุมาโมโตะ

สถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ยังคงวิกฤตหนัก ล่าสุดสำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้แถลงยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น 30 รายแล้ว โดยในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย 1 ราย คือ นักศึกษาฝึกงานชาวเวียดนาม ซึ่งเดินทางมาถึงญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกกราคมที่ผ่านมา เสียชีวิตจากเหตุเครนล้มทับที่โรงงาน ส่วนนักศึกษาฝึกงานชาวเวียดนามอีก 7 คนในโรงงานเดียวกันสามารถอพยพหนีตายออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน 63 ราย และมีอาการสาหัส 5 ราย

นายอากิโอะ โยชิดะ ประธานบริษัท อิออน ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิต 4 รายและยังคงสูญหายอีก 3 ราย บริเวณห้างสรรพสินค้าอิออนมอลล์ในเมืองคาชิมะที่เกิดระเบิดและพังถล่มลงมา นอกจากนี้ เหตุการณ์ปล่องไฟพังถล่มที่โรงงานบริษัท นิปปอน เปเปอร์ อินดัสทรีส์ ในเมืองยาสึชิโระ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 8 ราย ช่วยเหลือได้ 7 ราย และคาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ภายในอีก 4 ราย

ทางการท้องถิ่นจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่า ประชาชนประมาณ 8,800 คนต้องอพยพไปพักพิงยังศูนย์พักพิงกว่า 400 แห่งทั่วพื้นที่ ขณะที่บ้านเรือนเกือบ 34,900 หลังยังไม่มีไฟฟ้าใช้งาน และราว 15,000 หลังไม่มีน้ำประปาใช้

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อ้างอิงจาก : บีบีซี

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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