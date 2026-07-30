แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ
ยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวญี่ปุ่นพุ่ง 30 ราย รวม นักศึกษาต่างชาติ 1 ราย เจ็บกว่า 60 คน กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายใต้ซากตึกถล่มและโรงงานในคุมาโมโตะ
สถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ยังคงวิกฤตหนัก ล่าสุดสำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้แถลงยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น 30 รายแล้ว โดยในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย 1 ราย คือ นักศึกษาฝึกงานชาวเวียดนาม ซึ่งเดินทางมาถึงญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกกราคมที่ผ่านมา เสียชีวิตจากเหตุเครนล้มทับที่โรงงาน ส่วนนักศึกษาฝึกงานชาวเวียดนามอีก 7 คนในโรงงานเดียวกันสามารถอพยพหนีตายออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน 63 ราย และมีอาการสาหัส 5 ราย
นายอากิโอะ โยชิดะ ประธานบริษัท อิออน ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิต 4 รายและยังคงสูญหายอีก 3 ราย บริเวณห้างสรรพสินค้าอิออนมอลล์ในเมืองคาชิมะที่เกิดระเบิดและพังถล่มลงมา นอกจากนี้ เหตุการณ์ปล่องไฟพังถล่มที่โรงงานบริษัท นิปปอน เปเปอร์ อินดัสทรีส์ ในเมืองยาสึชิโระ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 8 ราย ช่วยเหลือได้ 7 ราย และคาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ภายในอีก 4 ราย
ทางการท้องถิ่นจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่า ประชาชนประมาณ 8,800 คนต้องอพยพไปพักพิงยังศูนย์พักพิงกว่า 400 แห่งทั่วพื้นที่ ขณะที่บ้านเรือนเกือบ 34,900 หลังยังไม่มีไฟฟ้าใช้งาน และราว 15,000 หลังไม่มีน้ำประปาใช้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทางการญี่ปุ่น เผยเสียชีวิตแล้ว 28 ศพ เซ่นแผ่นดินไหวคุมาโมโตะระดับ 7.1
- ดับเพิ่ม 18 ศพ! แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ห้างระเบิด-โรงงานพังถล่ม เร่งค้นหาคนใต้ซาก
- เปิดคลิปวินาทีห้างคุมาโมโตะถล่ม หลังแผ่นดินไหว 7.1 เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ
อ้างอิงจาก : บีบีซี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: