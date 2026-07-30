หนุ่มวัย 23 ป่วยประหลาด หนังศีรษะย่นคล้ายสมอง หมอรักษาหลายเดือนจนสำเร็จ
หนุ่มวัย 23 ปี ป่วยโรคประหลาดนาน 10 ปี หนังศีรษะย่นคล้ายสมอง ทีมแพทย์ระดมผ่าตัด-รักษานานหลายเดือนจนสำเร็จ
ทีมแพทย์เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดรักษาโรคหนังศีรษะเป็นร่องคล้ายสมอง (Cutis Verticis Gyrata) ให้กับหลี่ ชายหนุ่มชาวมณฑลหูหนาน วัย 23 ปี ซึ่งทนทุกข์ทรมานจากโรคหายากชนิดนี้มาตั้งแต่อายุ 14 ปี โดยอาการป่วยทำให้หนังศีรษะหนาตัวขึ้นและเกิดรอยย่นคล้ายร่องสมองมนุษย์ ลุกลามจนปกคลุมพื้นที่เกือบครึ่งศีรษะ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลี่เดินทางไปรับการรักษาจากสถานพยาบาลหลายแห่ง แต่การผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนังในอดีตล้มเหลว และทิ้งรอยแผลเป็นขนาดใหญ่บนศีรษะไว้ แพทย์หลายแห่งปฏิเสธรับรักษาต่อ เนื่องจากอาการมีความซับซ้อนสูง และพื้นที่หนังศีรษะส่วนที่ยังแข็งแรงเหลืออยู่น้อยมาก ทำให้การซ่อมแซมผิวหนังทำได้ยาก
หลี่จึงตัดสินใจเดินทางมารับการรักษาที่เมืองอู่ฮั่น โดยทีมแพทย์เฉพาะทางประเมินอาการแล้วเลือกใช้เทคนิคขยายหนังศีรษะขั้นสูง กระบวนการรักษาใช้เวลานานถึง 11 เดือน ด้วยการฝังเครื่องขยายเนื้อเยื่อไว้ใต้หนังศีรษะ และฉีดของเหลวเข้าไปอย่างสม่ำเสมอ วิธีนี้ช่วยยืดขยายหนังศีรษะส่วนที่แข็งแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไป กระตุ้นการงอกใหม่ของผิวหนังและเนื้อเยื่อ พร้อมรักษารูขุมขนตามธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์
เมื่อกระบวนการขยายผิวหนังเสร็จสิ้น ทีมแพทย์ใช้เวลาผ่าตัดสร้างหนังศีรษะใหม่นานกว่า 3 ชั่วโมง โดยตัดเนื้อเยื่อหนาที่ผิดปกติออกทั้งหมด แล้วนำหนังศีรษะที่เพาะเลี้ยงไว้ล่วงหน้ามาปิดซ่อมแซมแผล ผลปรากฏว่าแผลผ่าตัดสมานตัวได้อย่างรวดเร็ว หนังศีรษะของหลี่กลับมาเรียบเนียนเป็นปกติ รอยย่นคล้ายร่องสมองหายไปหมด และเส้นผมเริ่มกลับมาเจริญเติบโตตามธรรมชาติอีกครั้ง
ปัจจุบันวงการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของโรคหนังศีรษะเป็นร่องคล้ายสมองได้อย่างชัดเจน โดยอาการป่วยจะทำให้ผิวหนังหนาผิดปกติและเกิดรอยย่นตื้นลึกสลับกัน ผู้ป่วยมักมีอาการคัน ปวดศีรษะเล็กน้อย และทำความสะอาดศีรษะได้ยาก ลักษณะรอยย่นบนศีรษะจะนุ่มคล้ายฟองน้ำ ทั้งนี้ สาเหตุของโรคอาจเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ทั้งพัฒนาการผิดปกติแต่กำเนิด พันธุกรรม การอักเสบเรื้อรัง รวมถึงโรคผิวหนังหรือการติดเชื้อทางผิวหนัง
หลี่เปิดเผยความรู้สึกว่า ความกดดันทางจิตใจสร้างความทรมานมากกว่าความเจ็บปวดทางร่างกายเสียอีก เนื่องจากรูปลักษณ์ที่ผิดปกติทำให้สูญเสียความมั่นใจมานานเกือบ 10 ปี การผ่าตัดรักษาในครั้งนี้ช่วยคืนความมั่นใจและชีวิตปกติกลับมาให้กับตน ขณะนี้ทีมแพทย์ยังคงติดตามอาการและให้การทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: PChome
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