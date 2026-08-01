ตรวจหวยออมสิน 1 สิงหาคม 2569 ดูถ่ายทอดสด เช็กผลทุกรางวัล
รวมช่องทางถ่ายทอดสดหวยออมสิน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 1 สิงหาคม 2569 พร้อมตารางเงินรางวัลครบทุกอันดับ และเวลาประกาศผลที่ต้องรู้
ใครถือสลากออมสินพิเศษ 2 ปีอยู่ในมือ วันนี้เป็นวันที่ต้องกางปฏิทินรอกันแล้ว เพราะธนาคารออมสินจะออกรางวัลงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ตามกำหนดการปกติของสลากประเภทนี้ ที่ออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน
การถ่ายทอดสดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.10 น. ผ่านทาง Facebook Live ของเพจ 9 MCOT ใครไม่สะดวกเปิดโทรทัศน์สามารถกดเข้าไปดูผ่านมือถือได้เลย และหลังจบรายการ ธนาคารจะนำผลรางวัลอย่างเป็นทางการไปประกาศต่อในเว็บไซต์ gsb.or.th สำหรับคนที่พลาดชมสด
ประกาศผลรางวัล หวยออมสิน 1 สิงหาคม 2569
ผลรางวัลของงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ยังไม่ออกในขณะที่เขียนบทความนี้ ต้องรอการถ่ายทอดสดตามเวลาข้างต้นก่อนถึงจะทราบผลจริง
ระหว่างรอ ลองดูโครงสร้างเงินรางวัลของสลากออมสินพิเศษ 2 ปีกันก่อนว่ามีอะไรให้ลุ้นบ้าง
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000,000 บาท
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
- รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
- รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
- รางวัลที่ 5 จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
- รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 จะมีการกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะ ส่วนรางวัลอื่นดูจากเลข 6 หลักท้ายของสลากได้เลย เมื่อผลออกแล้ว เงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนให้อัตโนมัติในวันถัดไป โดยสลากที่มีสิทธิ์ต้องไม่ใช่ฉบับที่ถอนคืนไปแล้วในวันออกรางวัล
ผลหวยออมสินย้อนหลัง 10 งวด
ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ย้อนหลัง 10 งวด มีดังนี้
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569
- รางวัลที่ 1: งวด 264 ฉ เลข 8178884
- รางวัลที่ 2: งวด 268 บ เลข 6898632
- เลขท้าย 4 ตัว: 7720
- เลขท้าย 3 ตัว: ไม่ปรากฏข้อมูล
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2569
- รางวัลที่ 1: งวด 270 J เลข 9534781
- รางวัลที่ 2: งวด 271 ก เลข 9864703
- เลขท้าย 4 ตัว: 0247
- เลขท้าย 3 ตัว: 101
งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2569
- รางวัลที่ 1: งวด 266 ญ เลข 0860959
- รางวัลที่ 2: งวด 266 ญ เลข 2694681
- เลขท้าย 4 ตัว: 9651
- เลขท้าย 3 ตัว: 503
งวดวันที่ 1 เมษายน 2569
- รางวัลที่ 1: งวด 264 H เลข 6009254
- รางวัลที่ 2: งวด 269 ถ เลข 9299451
- เลขท้าย 4 ตัว: 5445
- เลขท้าย 3 ตัว: 848
งวดวันที่ 1 มีนาคม 2569
- รางวัลที่ 1: งวด 257 ฌ เลข 5401379
- รางวัลที่ 2: งวด 257 ษ เลข 0731246
- เลขท้าย 4 ตัว: 8442
- เลขท้าย 3 ตัว: 546
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
- รางวัลที่ 1: งวด 252 ณ เลข 8566332
- รางวัลที่ 2: งวด 255 Y เลข 0787982
- เลขท้าย 4 ตัว: 6950
- เลขท้าย 3 ตัว: 077
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2568
- รางวัลที่ 1: งวด 253 ญ เลข 1388327
- รางวัลที่ 2: งวด 253 B เลข 1270879
- เลขท้าย 4 ตัว: 6511
- เลขท้าย 3 ตัว: 909
งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2568
- รางวัลที่ 1: งวด 251 ณ เลข 9123959
- รางวัลที่ 2: งวด 259 ษ เลข 0826147
- เลขท้าย 4 ตัว: 0466
- เลขท้าย 3 ตัว: 968
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
- รางวัลที่ 1: งวด 266 ฐ เลข 5431025
- รางวัลที่ 2: งวด 250 ช เลข 2375110
- เลขท้าย 4 ตัว: 2745
- เลขท้าย 3 ตัว: 408
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568
- รางวัลที่ 1: งวด 245 Q เลข 4804475
- รางวัลที่ 2: งวด 258 ม เลข 7841735
- เลขท้าย 4 ตัว: 0594
- เลขท้าย 3 ตัว: 153
หมายเหตุ : งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นการออกรางวัลสำหรับเดือนมกราคม 2569 ส่วนงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ไม่ปรากฏข้อมูลรางวัลเลขท้าย 3 ตัว
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