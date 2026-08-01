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ตรวจหวยออมสิน 1 สิงหาคม 2569 ดูถ่ายทอดสด เช็กผลทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 08:01 น.

รวมช่องทางถ่ายทอดสดหวยออมสิน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 1 สิงหาคม 2569 พร้อมตารางเงินรางวัลครบทุกอันดับ และเวลาประกาศผลที่ต้องรู้

ใครถือสลากออมสินพิเศษ 2 ปีอยู่ในมือ วันนี้เป็นวันที่ต้องกางปฏิทินรอกันแล้ว เพราะธนาคารออมสินจะออกรางวัลงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ตามกำหนดการปกติของสลากประเภทนี้ ที่ออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน

การถ่ายทอดสดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.10 น. ผ่านทาง Facebook Live ของเพจ 9 MCOT ใครไม่สะดวกเปิดโทรทัศน์สามารถกดเข้าไปดูผ่านมือถือได้เลย และหลังจบรายการ ธนาคารจะนำผลรางวัลอย่างเป็นทางการไปประกาศต่อในเว็บไซต์ gsb.or.th สำหรับคนที่พลาดชมสด

ประกาศผลรางวัล หวยออมสิน 1 สิงหาคม 2569

ผลรางวัลของงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ยังไม่ออกในขณะที่เขียนบทความนี้ ต้องรอการถ่ายทอดสดตามเวลาข้างต้นก่อนถึงจะทราบผลจริง

ระหว่างรอ ลองดูโครงสร้างเงินรางวัลของสลากออมสินพิเศษ 2 ปีกันก่อนว่ามีอะไรให้ลุ้นบ้าง

  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
  • รางวัลที่ 5 จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 จะมีการกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะ ส่วนรางวัลอื่นดูจากเลข 6 หลักท้ายของสลากได้เลย เมื่อผลออกแล้ว เงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนให้อัตโนมัติในวันถัดไป โดยสลากที่มีสิทธิ์ต้องไม่ใช่ฉบับที่ถอนคืนไปแล้วในวันออกรางวัล

ผลหวยออมสินย้อนหลัง 10 งวด

ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ย้อนหลัง 10 งวด มีดังนี้

งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569

  • รางวัลที่ 1: งวด 264 ฉ เลข 8178884
  • รางวัลที่ 2: งวด 268 บ เลข 6898632
  • เลขท้าย 4 ตัว: 7720
  • เลขท้าย 3 ตัว: ไม่ปรากฏข้อมูล

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2569

  • รางวัลที่ 1: งวด 270 J เลข 9534781
  • รางวัลที่ 2: งวด 271 ก เลข 9864703
  • เลขท้าย 4 ตัว: 0247
  • เลขท้าย 3 ตัว: 101

งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2569

  • รางวัลที่ 1: งวด 266 ญ เลข 0860959
  • รางวัลที่ 2: งวด 266 ญ เลข 2694681
  • เลขท้าย 4 ตัว: 9651
  • เลขท้าย 3 ตัว: 503

งวดวันที่ 1 เมษายน 2569

  • รางวัลที่ 1: งวด 264 H เลข 6009254
  • รางวัลที่ 2: งวด 269 ถ เลข 9299451
  • เลขท้าย 4 ตัว: 5445
  • เลขท้าย 3 ตัว: 848

งวดวันที่ 1 มีนาคม 2569

  • รางวัลที่ 1: งวด 257 ฌ เลข 5401379
  • รางวัลที่ 2: งวด 257 ษ เลข 0731246
  • เลขท้าย 4 ตัว: 8442
  • เลขท้าย 3 ตัว: 546

งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

  • รางวัลที่ 1: งวด 252 ณ เลข 8566332
  • รางวัลที่ 2: งวด 255 Y เลข 0787982
  • เลขท้าย 4 ตัว: 6950
  • เลขท้าย 3 ตัว: 077

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2568

  • รางวัลที่ 1: งวด 253 ญ เลข 1388327
  • รางวัลที่ 2: งวด 253 B เลข 1270879
  • เลขท้าย 4 ตัว: 6511
  • เลขท้าย 3 ตัว: 909

งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2568

  • รางวัลที่ 1: งวด 251 ณ เลข 9123959
  • รางวัลที่ 2: งวด 259 ษ เลข 0826147
  • เลขท้าย 4 ตัว: 0466
  • เลขท้าย 3 ตัว: 968

งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

  • รางวัลที่ 1: งวด 266 ฐ เลข 5431025
  • รางวัลที่ 2: งวด 250 ช เลข 2375110
  • เลขท้าย 4 ตัว: 2745
  • เลขท้าย 3 ตัว: 408

งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568

  • รางวัลที่ 1: งวด 245 Q เลข 4804475
  • รางวัลที่ 2: งวด 258 ม เลข 7841735
  • เลขท้าย 4 ตัว: 0594
  • เลขท้าย 3 ตัว: 153

หมายเหตุ : งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นการออกรางวัลสำหรับเดือนมกราคม 2569 ส่วนงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ไม่ปรากฏข้อมูลรางวัลเลขท้าย 3 ตัว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ส.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 01 ส.ค. 2569 08:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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