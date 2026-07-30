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อาการล่าสุด อดีตกัปตันไร้บ้าน มีแผลติดเชื้อหนัก ส่ง รพ. แล้ว เตรียมประสานสถานทูต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 16:08 น.
นำอดีตนักบินฟิลิปปินส์ป่วยหนักใต้บีทีเอสส่ง รพ.

อัปเดตอาการ อดีตนักบินฟิลิปปินส์นอนไร้บ้าน ป่วยเบาหวาน-มีแผลติดเชื้อลึกถึงกระดูก ส่งโรงพยาบาลแล้ว เตรียมประสานสถานทูต หาที่ปลอดภัยหรือส่งกลับประเทศ

ความคืบหน้าการช่วยเหลือ แลร์รี มัลปายา (Mr. Larry Malpaya) อดีตนักบินชาวฟิลิปปินส์วัย 58 ปี ที่พลเมืองดี กั๊ก บายอัส โมเดลลิ่ง พบว่านอนป่วยแผลติดเชื้อรุนแรงบริเวณใต้บันไดขึ้น BTS เพลินจิต ล่าสุดนายสิทธิพล ชูประจง หัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา เผยว่า ทีมงานพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถพยาบาลนำตัวผู้ป่วยส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ทีมแพทย์กำลังเร่งรักษาอาการติดเชื้ออย่างใกล้ชิด เนื่องจากบาดแผลมีความรุนแรงและลึกลงไปถึงกระดูก ซึ่งต้องรอให้อาการป่วยพ้นขีดอันตรายก่อนดำเนินการขั้นตอนอื่น หากผู้ป่วยรักษาตัวจนหายหาพื้นที่ปลอดภัยให้อยู่อาศัยหรือประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อส่งตัวกลับประเทศต้นทาง หากพบว่ามีสถานะอยู่เกินกำหนด (Overstay)

ฝั่งมูลนิธิกระจกเงาจะประสานงานกับสถานทูตฟิลิปปินส์เพื่อตรวจสอบเอกสารและยืนยันสัญชาติ

อัปเดต อดีตนักบินไร้บ้านประสานหาสถานทูต
ภาพจาก Facebook : กั๊ก บายอัส โมเดลลิ่ง

ก่อหน้านี้พลเมืองดีพบเห็นผู้ป่วยนอนอยู่ใต้บันไดทางขึ้นรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ในสภาพขาบวมแดง มีน้ำหนองไหล และผิวหนังแห้งแตกจากการติดเชื้อเบาหวานรุนแรง สอบถาม รปภ. ในพื้นที่ทราบว่าเขามานอนตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 และเคยปฏิเสธการไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีเงิน ไม่มีประกันชีวิต และพาสปอร์ตสูญหาย

ต่อมาได้เข้าไปพูดคุย ให้กินน้ำ ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด และขนมปัง ซึ่งผู้ป่วยยื่นเงิน 120 บาทเพื่อฝากซื้อมะระขี้นกแคปซูลไปรักษาเบาหวาน แต่พลเมืองดีช่วยเก็บเงินไว้และซื้อของให้แทน จากนั้นจึงช่วยเขียนชื่อลงกระดาษจนทราบชื่อ Mr. Larry Malpaya

แลร์รี มัลปายา เล่าว่า อาศัยในไทยมานานกว่า 20 ปี เคยมีภรรยาชาวไทยชื่อรุ่งนภา อยู่ที่ จ.ปทุมธานี แต่เลิกรากันไปแล้ว เคยเล่นหุ้นจนหมดตัว

เมื่อพลเมืองดีลองค้นหาชื่อในทวิตเตอร์ พบบัญชีส่วนตัวที่เคยโพสต์เรื่องหุ้นเมื่อ 12 ปีก่อน พร้อมรูปถ่ายในชุดกัปตันสายการบิน เขาเป็นอดีตกัปตันของสายการบิน Philippine Airlines (PAL) สายการบินแห่งชาติฟิลิปปินส์ และเคยเป็นกัปตันให้แอร์เอเชียฟิลิปปินส์ บินมาลงสนามบินดอนเมืองบ่อยครั้ง

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 กัปตันแลร์รียังเป็นหนึ่งในนักบินที่อาสาปฏิบัติภารกิจบินฝ่าความเสี่ยงเพื่อรับส่งผู้โดยสารและสิ่งของจำเป็นอีกด้วย

กัปตันสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ภาพจาก Facebook : กั๊ก บายอัส โมเดลลิ่ง
กัปตันสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์-2
ภาพจาก Facebook : กั๊ก บายอัส โมเดลลิ่ง
กัปตันสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์-3
ภาพจาก Facebook : กั๊ก บายอัส โมเดลลิ่ง
กัปตันสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์-5
ภาพจาก Facebook : กั๊ก บายอัส โมเดลลิ่ง

ข้อมูลจาก : กั๊ก บายอัส โมเดลลิ่ง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 16:08 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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