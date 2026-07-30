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คาเฟ่แมวยืนยัน เจ้าเหมียวทั้ง 25 ตัวปลอดภัยดี หลังห้าง Aeon คุมาโมโตะถล่ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 15:01 น.

คาเฟ่แมวยืนยัน เจ้าเหมียวทั้ง 25 ตัวปลอดภัยดี หลังห้างคุมาโมโตะถล่ม พร้อมไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ ยืนยันจะดูแลอย่างเต็มที่

จากกรณีเหตุชั้นสองของห้าง Aeon ในจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่นถล่ม ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.1 ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เบื้องต้นมีรายงานว่ามีประชาชน “หลายคน” ติดอยู่ในอาคาร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนั้น

ล่าสุดสำนักข่าว ไมนิจิ รายงานว่า คาเฟ่แมวที่ชื่อว่า “Cat Cafe MOFF” ซึ่งอยู่ในห้างได้ออกมายืนยันว่าทางร้านสามารถอพยพแมวทั้ง 25 ตัวได้อย่างปลอดภัย โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพลเมืองดี โดยแมวไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ

ทางสำนักงานใหญ่ของร้านระบุว่า แมวได้รับน้ำและการดูแลก่อนจะถูกนำตัวไปพร้อมกับพนักงานคนอื่นๆ เพื่อส่งที่ร้านสาขาจังหวัดฮิโรชิม่าต่อไป พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าทางร้านจะดำเนินการอย่างเต็มที่และปรึกษากับสัตวแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของเจ้าเหมียวต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 15:01 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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