คาเฟ่แมวยืนยัน เจ้าเหมียวทั้ง 25 ตัวปลอดภัยดี หลังห้าง Aeon คุมาโมโตะถล่ม
คาเฟ่แมวยืนยัน เจ้าเหมียวทั้ง 25 ตัวปลอดภัยดี หลังห้างคุมาโมโตะถล่ม พร้อมไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ ยืนยันจะดูแลอย่างเต็มที่
จากกรณีเหตุชั้นสองของห้าง Aeon ในจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่นถล่ม ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.1 ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เบื้องต้นมีรายงานว่ามีประชาชน “หลายคน” ติดอยู่ในอาคาร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว ไมนิจิ รายงานว่า คาเฟ่แมวที่ชื่อว่า “Cat Cafe MOFF” ซึ่งอยู่ในห้างได้ออกมายืนยันว่าทางร้านสามารถอพยพแมวทั้ง 25 ตัวได้อย่างปลอดภัย โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพลเมืองดี โดยแมวไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ
ทางสำนักงานใหญ่ของร้านระบุว่า แมวได้รับน้ำและการดูแลก่อนจะถูกนำตัวไปพร้อมกับพนักงานคนอื่นๆ เพื่อส่งที่ร้านสาขาจังหวัดฮิโรชิม่าต่อไป พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าทางร้านจะดำเนินการอย่างเต็มที่และปรึกษากับสัตวแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพของเจ้าเหมียวต่อไป
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