หนุ่ม กรรชัย ยินดีออกค่าใช้จ่ายนำร่าง “ฮลุน โซโล่” กลับไทย
หนุ่ม กรรชัย ยินดีช่วยค่าใช้จ่ายพาร่าง “ฮลุน โซโล่” กลับไทย พร้อมมอบหมาย ‘ว่านไฉ’ ประสานสถานทูต
เมื่อวันที่ (30 กรกฎาคม 2569) รายการโหนกระแส เกาะติดความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการ ประกาศยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนำร่างกลับประเทศไทย
หนุ่ม กรรชัย ระบุว่าหากครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่ได้มีรายได้สูงมากพอที่จะจัดการเรื่องนี้ ตัวเขาและทางรายการจะเข้ามาดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ พร้อมมอบหมายให้ ว่านไฉ เจ้าของช่องยูทูบ อาสาพาไปหลง เป็นตัวแทนประสานงานกับสถานทูต และให้นำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาเบิกกับทางรายการได้เลย
ส่วนความคืบหน้าเรื่องการนำร่างกลับประเทศ รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี หรือ หมอหมู อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อธิบายว่า ญาติมีความประสงค์อยากให้นำร่างมาผ่าชันสูตรในไทย ขั้นตอนหลังจากนี้ต้องประสานงานข้อมูลกันอย่างละเอียด เนื่องจากยังไม่ทราบมาตรฐานการผ่าชันสูตรของประเทศจอร์เจีย
หมอหมู อธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันร่างของ ฮลุน โซโล่ ยังอยู่ที่สถาบันนิติเวชของจอร์เจีย การนำร่างกลับไทยต้องขึ้นอยู่กับการดำเนินการของตำรวจจอร์เจียเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ต้องเก็บหลักฐานและทำตามขั้นตอนทางกฎหมายให้ครบถ้วน หากยังไม่เสร็จสิ้นอาจต้องขอเวลาดำเนินการต่อ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจึงจะส่งร่างกลับมาได้ มองว่าสถานทูตจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเรื่องนี้โดยตรง
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