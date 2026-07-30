ข่าวต่างประเทศ

รวบสองแม่ลูกญี่ปุ่น อ้างทำพิธีขับไล่ผีตามคำสั่งของพระเยซู ปล่อยสามีป่วยตายกลางบ้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 14:31 น.

รวบสองแม่ลูกญี่ปุ่น อ้างทำพิธีขับไล่ผีตามคำสั่งของพระเยซู ปล่อยสามีป่วยตายกลางบ้าน ลั่นไม่มีสิทธิจับกุม เพราะการไล่ผีคือการรักษา

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดเฮียโกะได้จับกุม นางชิฮิโระ โอซากิ วัย 67 ปี และลูกชาย นาย เอซึเกะ โอซากิ วัย 35 ปี ฐานความผิดปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้นายฮิฟุมิ สามีของนางชิฮิโระ วัย 68 ปี ที่มีสุขภาพย่ำแย่เสียชีวิต

โดยญาติของนายฮิฟุมิได้เดินทางมาเยี่ยม ภายหลังจากที่ขาดการติดต่อไปนาน ก่อนจะพบเขานอนเสียชีวิตในภาพนอนหงายมีเลือดออกภายในอกซ้ายจาก ภาวะที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด จึงแจ้งข่าวภรรยาและลูกชายว่าเจตนาไม่พานายฮิฟุมิส่งโรงพยาบาล และทำให้เขาเสียชีวิต

เบื้องต้นในการสอบปากคำ นางจิฮิโระระบุว่า “พระวิญญาณของพระเยซูบอกฉันว่าการขับผีออกจากสามีเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ฉันประกอบพิธีขับผีโดยถือว่าเป็นการรักษาทางการแพทย์ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องจับกุมฉัน” ขณะที่ทางลูกชายไม่ยอมให้ปากคำตำรวจแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักแสดงหนุ่ม &quot;จอนซึงแจ&quot; เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมอง บันเทิง

นักแสดงหนุ่ม เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี

5 นาที ที่แล้ว
นำอดีตนักบินฟิลิปปินส์ป่วยหนักใต้บีทีเอสส่ง รพ. ข่าวต่างประเทศ

อาการล่าสุด อดีตกัปตันไร้บ้าน มีแผลติดเชื้อหนัก ส่ง รพ. แล้ว เตรียมประสานสถานทูต

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“จ่าพิชิต” แอดมินเพจ Drama-addict ขอโทษ “ว่านไฉ” รับเข้าใจผิดปม “ฮลุน โซโล่”

20 นาที ที่แล้ว
วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 หยุดน้อยแต่ลาคุ้ม ใช้วันลา 2 วัน พักยาวได้ 5 วัน ข่าว

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 หยุดน้อยแต่ลาคุ้ม ใช้วันลา 2 วัน พักยาวได้ 5 วัน

26 นาที ที่แล้ว
แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ

38 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค. 69 ครั้งที่ 31 เปิดพุ่ง 700 บาท ล่าสุดรูปพรรณ 65,400

42 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขปิงปองน้องเพชรกล้า ใบ้แนวทางก่อนหวยออกวันเสาร์ 1 ส.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คาเฟ่แมวยืนยัน เจ้าเหมียวทั้ง 25 ตัวปลอดภัยดี หลังห้าง Aeon คุมาโมโตะถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คปภ. ยัน &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ทำประกันเดินทางทุน 5 ล้าน เงื่อนไขจ่ายเฉพาะอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม ข่าว

คปภ. ยัน “ฮลุน โซโล่” ทำประกันเดินทางทุน 5 ล้าน เงื่อนไขจ่ายเฉพาะอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยินดีดูแลค่าใช้จ่ายพาร่าง ฮลุน โซโล่ กลับไทย ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ยินดีออกค่าใช้จ่ายนำร่าง “ฮลุน โซโล่” กลับไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสองแม่ลูกญี่ปุ่น อ้างทำพิธีขับไล่ผีตามคำสั่งของพระเยซู ปล่อยสามีป่วยตายกลางบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บล็อกเกอร์รีวิวจอร์เจีย สวยแต่อันตราย คนท้องถิ่นไม่เป็นมิตร ขอไม่กลับไปอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ว่านไฉ&quot; เผยเหตุผลช่วยหา &quot;ฮลุน โซโล่&quot; หลังหายตัวที่จอร์เจีย ก่อนพบเสียชีวิต ข่าว

“ว่านไฉ” เผยเหตุผลช่วยหา “ฮลุน โซโล่” หลังหายตัวที่จอร์เจีย ก่อนพบเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยแชร์ประสบการณ์ เที่ยวจอร์เจีย เจอคนเคาะประตูโรงแรมกลางดึกที่ทบิลิซี ข่าว

สาวไทยแชร์ประสบการณ์ เที่ยวจอร์เจีย เจอคนเคาะประตูโรงแรมกลางดึกที่ทบิลิซี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัยการญี่ปุ่นนัด 31 ก.ค. ชี้ชะตาสาวไทยรับหิ้ว เจอไอซ์ซุกซองกาแฟ ฟ้องหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.จอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตในโรงแรมที่จอร์เจีย ข่าว

ว่านไฉ คุย ตร.จอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ บันทึกยืนยันเสียชีวิตตั้งแต่ 14 ก.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย่าฮลุน โซโล่ ไม่เชื่อหลานจบชีวิตตัวเองที่จอร์เจีย ข่าว

ย่า ฮลุน โซโล่ สูญเสียหลานที่จอร์เจีย ยันไม่มีโรคประจำตัว หากตายแทนได้ก็ยอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออนิกซ์ จับมือ แกร็บ เติมเต็มทุกการเดินทาง ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเร่งสอบ พบคนสะกดรอยตาม สองพี่น้องรัสเซีย ส่ง K-9 ลงพื้นที่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชาย ฮลุน โซโล่ ยืนยัน น้องไม่เคยมีโรคประจำตัว-สุขภาพแข็งแรงดี ข่าว

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ ยืนยัน น้องสุขภาพแข็งแรงดี ไม่เคยมีโรคประจำตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บล็อกเกอร์สาวเล่าประสบการณ์เที่ยวจอร์เจีย วิวสวยแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัว ครั้งเดียวพอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาตรา 115 จอร์เจียคืออะไร เหตุใดคดีฮลุนยังสรุปสาเหตุไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง ข่าว

แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เอวา AvArest&quot; โพสต์ซึ้งถึง &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ยกเป็นแสงสว่าง ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว ข่าว

“เอวา AvArest” โพสต์ซึ้งถึง “ฮลุน โซโล่” ยกเป็นแสงสว่าง ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษกรัฐบาลแจงข้อกฎหมาย ไม่ได้อ้างศาล เลื่อนเลือกตั้งประกันสังคม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 14:31 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักแสดงหนุ่ม &quot;จอนซึงแจ&quot; เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมอง

นักแสดงหนุ่ม เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569

“จ่าพิชิต” แอดมินเพจ Drama-addict ขอโทษ “ว่านไฉ” รับเข้าใจผิดปม “ฮลุน โซโล่”

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 หยุดน้อยแต่ลาคุ้ม ใช้วันลา 2 วัน พักยาวได้ 5 วัน

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 หยุดน้อยแต่ลาคุ้ม ใช้วันลา 2 วัน พักยาวได้ 5 วัน

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค. 69 ครั้งที่ 31 เปิดพุ่ง 700 บาท ล่าสุดรูปพรรณ 65,400

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
Back to top button