รวบสองแม่ลูกญี่ปุ่น อ้างทำพิธีขับไล่ผีตามคำสั่งของพระเยซู ปล่อยสามีป่วยตายกลางบ้าน
รวบสองแม่ลูกญี่ปุ่น อ้างทำพิธีขับไล่ผีตามคำสั่งของพระเยซู ปล่อยสามีป่วยตายกลางบ้าน ลั่นไม่มีสิทธิจับกุม เพราะการไล่ผีคือการรักษา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดเฮียโกะได้จับกุม นางชิฮิโระ โอซากิ วัย 67 ปี และลูกชาย นาย เอซึเกะ โอซากิ วัย 35 ปี ฐานความผิดปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้นายฮิฟุมิ สามีของนางชิฮิโระ วัย 68 ปี ที่มีสุขภาพย่ำแย่เสียชีวิต
โดยญาติของนายฮิฟุมิได้เดินทางมาเยี่ยม ภายหลังจากที่ขาดการติดต่อไปนาน ก่อนจะพบเขานอนเสียชีวิตในภาพนอนหงายมีเลือดออกภายในอกซ้ายจาก ภาวะที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด จึงแจ้งข่าวภรรยาและลูกชายว่าเจตนาไม่พานายฮิฟุมิส่งโรงพยาบาล และทำให้เขาเสียชีวิต
เบื้องต้นในการสอบปากคำ นางจิฮิโระระบุว่า “พระวิญญาณของพระเยซูบอกฉันว่าการขับผีออกจากสามีเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ฉันประกอบพิธีขับผีโดยถือว่าเป็นการรักษาทางการแพทย์ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องจับกุมฉัน” ขณะที่ทางลูกชายไม่ยอมให้ปากคำตำรวจแต่อย่างใด
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