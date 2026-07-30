คปภ. ยัน “ฮลุน โซโล่” ทำประกันเดินทางทุน 5 ล้าน เงื่อนไขจ่ายเฉพาะอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม
รองเลขาธิการ คปภ. ให้ข้อมูลผ่านรายการโหนกระแสว่า กรมธรรม์ของฮลุน โซโล่คุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้าย ต้องรอผลชันสูตรก่อนพิจารณาจ่ายสินไหม
จากกรณีการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ล่าสุดรายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดยกรรชัย กำเนิดพลอย ได้เชิญนายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. มาให้ข้อมูลเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยของผู้เสียชีวิต
นายอดิศรเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าฮลุนทำประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไว้ 1 ฉบับ และกรมธรรม์ดังกล่าวยังมีผลคุ้มครองครอบคลุมทริปที่เดินทางไปจอร์เจียในครั้งนี้ โดยมีทุนประกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายสูงถึง 5 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดคือ กรมธรรม์ฉบับนี้คุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายเท่านั้น รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น หากพิสูจน์ได้ว่าเสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซรั่วไหลในห้องพัก ก็จะถือเป็นอุบัติเหตุและได้รับความคุ้มครอง แต่หากผลตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว การเจ็บป่วย หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยไม่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง กรณีดังกล่าวจะถือเป็นการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุ
สำหรับขั้นตอนต่อไปในการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน ต้องรอเอกสารสำคัญประกอบ ได้แก่ ใบมรณบัตร ความเห็นแพทย์ และผลชันสูตรจากนิติเวช นายอดิศรระบุว่า หากผลชันสูตรจากต่างประเทศและจากไทยมีความขัดแย้งกัน เช่น ทางการต่างประเทศระบุว่าเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย แต่ผลชันสูตรซ้ำในไทยพบว่าเป็นอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เพื่อรักษาสิทธิของทายาทผู้เสียชีวิต โดยทาง คปภ. ได้ประสานงานเบื้องต้นกับบริษัทประกันภัยไว้แล้ว หากเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขก็พร้อมดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป
ทั้งนี้ ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของทางการจอร์เจีย ยังไม่มีข้อสรุปว่าเกิดจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือกรณีอื่นใด การพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนจึงยังต้องรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการก่อนเช่นกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: