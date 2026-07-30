ข่าว

คปภ. ยัน “ฮลุน โซโล่” ทำประกันเดินทางทุน 5 ล้าน เงื่อนไขจ่ายเฉพาะอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 14:53 น.
คปภ. ยัน "ฮลุน โซโล่" ทำประกันเดินทางทุน 5 ล้าน เงื่อนไขจ่ายเฉพาะอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม
ภาพจาก : โหนกระแส

รองเลขาธิการ คปภ. ให้ข้อมูลผ่านรายการโหนกระแสว่า กรมธรรม์ของฮลุน โซโล่คุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้าย ต้องรอผลชันสูตรก่อนพิจารณาจ่ายสินไหม

จากกรณีการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ล่าสุดรายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดยกรรชัย กำเนิดพลอย ได้เชิญนายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. มาให้ข้อมูลเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยของผู้เสียชีวิต

นายอดิศรเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าฮลุนทำประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไว้ 1 ฉบับ และกรมธรรม์ดังกล่าวยังมีผลคุ้มครองครอบคลุมทริปที่เดินทางไปจอร์เจียในครั้งนี้ โดยมีทุนประกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายสูงถึง 5 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดคือ กรมธรรม์ฉบับนี้คุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายเท่านั้น รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น หากพิสูจน์ได้ว่าเสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซรั่วไหลในห้องพัก ก็จะถือเป็นอุบัติเหตุและได้รับความคุ้มครอง แต่หากผลตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว การเจ็บป่วย หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยไม่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง กรณีดังกล่าวจะถือเป็นการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุ

สำหรับขั้นตอนต่อไปในการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน ต้องรอเอกสารสำคัญประกอบ ได้แก่ ใบมรณบัตร ความเห็นแพทย์ และผลชันสูตรจากนิติเวช นายอดิศรระบุว่า หากผลชันสูตรจากต่างประเทศและจากไทยมีความขัดแย้งกัน เช่น ทางการต่างประเทศระบุว่าเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย แต่ผลชันสูตรซ้ำในไทยพบว่าเป็นอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เพื่อรักษาสิทธิของทายาทผู้เสียชีวิต โดยทาง คปภ. ได้ประสานงานเบื้องต้นกับบริษัทประกันภัยไว้แล้ว หากเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขก็พร้อมดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของทางการจอร์เจีย ยังไม่มีข้อสรุปว่าเกิดจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือกรณีอื่นใด การพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนจึงยังต้องรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการก่อนเช่นกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักแสดงหนุ่ม &quot;จอนซึงแจ&quot; เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมอง บันเทิง

นักแสดงหนุ่ม เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี

4 นาที ที่แล้ว
นำอดีตนักบินฟิลิปปินส์ป่วยหนักใต้บีทีเอสส่ง รพ. ข่าวต่างประเทศ

อาการล่าสุด อดีตกัปตันไร้บ้าน มีแผลติดเชื้อหนัก ส่ง รพ. แล้ว เตรียมประสานสถานทูต

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“จ่าพิชิต” แอดมินเพจ Drama-addict ขอโทษ “ว่านไฉ” รับเข้าใจผิดปม “ฮลุน โซโล่”

20 นาที ที่แล้ว
วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 หยุดน้อยแต่ลาคุ้ม ใช้วันลา 2 วัน พักยาวได้ 5 วัน ข่าว

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 หยุดน้อยแต่ลาคุ้ม ใช้วันลา 2 วัน พักยาวได้ 5 วัน

26 นาที ที่แล้ว
แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ

38 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค. 69 ครั้งที่ 31 เปิดพุ่ง 700 บาท ล่าสุดรูปพรรณ 65,400

42 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขปิงปองน้องเพชรกล้า ใบ้แนวทางก่อนหวยออกวันเสาร์ 1 ส.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คาเฟ่แมวยืนยัน เจ้าเหมียวทั้ง 25 ตัวปลอดภัยดี หลังห้าง Aeon คุมาโมโตะถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คปภ. ยัน &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ทำประกันเดินทางทุน 5 ล้าน เงื่อนไขจ่ายเฉพาะอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม ข่าว

คปภ. ยัน “ฮลุน โซโล่” ทำประกันเดินทางทุน 5 ล้าน เงื่อนไขจ่ายเฉพาะอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยินดีดูแลค่าใช้จ่ายพาร่าง ฮลุน โซโล่ กลับไทย ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ยินดีออกค่าใช้จ่ายนำร่าง “ฮลุน โซโล่” กลับไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสองแม่ลูกญี่ปุ่น อ้างทำพิธีขับไล่ผีตามคำสั่งของพระเยซู ปล่อยสามีป่วยตายกลางบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บล็อกเกอร์รีวิวจอร์เจีย สวยแต่อันตราย คนท้องถิ่นไม่เป็นมิตร ขอไม่กลับไปอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ว่านไฉ&quot; เผยเหตุผลช่วยหา &quot;ฮลุน โซโล่&quot; หลังหายตัวที่จอร์เจีย ก่อนพบเสียชีวิต ข่าว

“ว่านไฉ” เผยเหตุผลช่วยหา “ฮลุน โซโล่” หลังหายตัวที่จอร์เจีย ก่อนพบเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยแชร์ประสบการณ์ เที่ยวจอร์เจีย เจอคนเคาะประตูโรงแรมกลางดึกที่ทบิลิซี ข่าว

สาวไทยแชร์ประสบการณ์ เที่ยวจอร์เจีย เจอคนเคาะประตูโรงแรมกลางดึกที่ทบิลิซี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัยการญี่ปุ่นนัด 31 ก.ค. ชี้ชะตาสาวไทยรับหิ้ว เจอไอซ์ซุกซองกาแฟ ฟ้องหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.จอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตในโรงแรมที่จอร์เจีย ข่าว

ว่านไฉ คุย ตร.จอร์เจีย เผยนาทีพบร่าง ฮลุน โซโล่ บันทึกยืนยันเสียชีวิตตั้งแต่ 14 ก.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย่าฮลุน โซโล่ ไม่เชื่อหลานจบชีวิตตัวเองที่จอร์เจีย ข่าว

ย่า ฮลุน โซโล่ สูญเสียหลานที่จอร์เจีย ยันไม่มีโรคประจำตัว หากตายแทนได้ก็ยอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออนิกซ์ จับมือ แกร็บ เติมเต็มทุกการเดินทาง ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเร่งสอบ พบคนสะกดรอยตาม สองพี่น้องรัสเซีย ส่ง K-9 ลงพื้นที่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชาย ฮลุน โซโล่ ยืนยัน น้องไม่เคยมีโรคประจำตัว-สุขภาพแข็งแรงดี ข่าว

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ ยืนยัน น้องสุขภาพแข็งแรงดี ไม่เคยมีโรคประจำตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บล็อกเกอร์สาวเล่าประสบการณ์เที่ยวจอร์เจีย วิวสวยแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัว ครั้งเดียวพอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาตรา 115 จอร์เจียคืออะไร เหตุใดคดีฮลุนยังสรุปสาเหตุไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง ข่าว

แพรรี่ ขอบคุณ ฮลุน โซโล่ พาท่องโลกกว้าง-สร้างแรงบันดาลใจให้ลุกเดินตามฝันตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เอวา AvArest&quot; โพสต์ซึ้งถึง &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ยกเป็นแสงสว่าง ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว ข่าว

“เอวา AvArest” โพสต์ซึ้งถึง “ฮลุน โซโล่” ยกเป็นแสงสว่าง ผ่านการเดินทางด้วยตัวคนเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษกรัฐบาลแจงข้อกฎหมาย ไม่ได้อ้างศาล เลื่อนเลือกตั้งประกันสังคม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ค. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 30 ก.ค. 2569 14:53 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักแสดงหนุ่ม &quot;จอนซึงแจ&quot; เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี จากภาวะเลือดออกในสมอง

นักแสดงหนุ่ม เสียชีวิตในวัย 46 ปี หลังล้มป่วยอาการโคม่านาน 2 ปี

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
นำอดีตนักบินฟิลิปปินส์ป่วยหนักใต้บีทีเอสส่ง รพ.

อาการล่าสุด อดีตกัปตันไร้บ้าน มีแผลติดเชื้อหนัก ส่ง รพ. แล้ว เตรียมประสานสถานทูต

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ

แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ ยอดตายพุ่ง 30 ศพ เป็นนศ.ต่างชาติ 1 ราย เจ็บร่วม 60 สูญหายอื้อ

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค. 69 ครั้งที่ 31 เปิดพุ่ง 700 บาท ล่าสุดรูปพรรณ 65,400

เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2569
Back to top button